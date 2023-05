STF anula decisão do TRT-3 sobre ‘vínculo trabalhista’ com aplicativo

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que estabeleceu vínculo trabalhista entre um motorista e a plataforma Cabify.

Em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes destacou que este assunto já foi decidido pelo Supremo, inclusive com repercussão geral. No processo, é destacado que, ao contrário do que prevê a CLT, os motoristas prestam serviço por meio da plataforma e não para a plataforma.

O Tribunal Superior do Trabalho ainda vai determina a “uniformização” pela Seção Especializada ou o Pleno. Nas Turmas há decisões nos dois sentidos, negando e admitindo o vínculo de emprego.

Se estabelecerem o vínculo, a atividade pode desaparecer do Brasil. Há estimativas de que quase 16 mil motoristas de app ficarão sem atividade econômica, o que inclui os motoboys.