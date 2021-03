SSP-AM realiza transporte aéreo de oito cilindros de oxigênio para Itamarati

Na manhã de sábado (27), oito cilindros de oxigênio chegaram ao município de Itamarati(a 985 quilômetros de Manaus), através da missão humanitária coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), por meio do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA), em parceria com a Polícia Militar de São Paulo, que cedeu avião para apoiar o Amazonas nas ações de enfrentamento à Covid-19. Ao longo da semana, a aeronave levou insumos médicos e vacinas para outras cidades.

Os oito cilindros foram destinados ao hospital daquele município para atender pacientes que lutam contra a Covid-19. No retorno, o avião trouxe os cilindros de oxigênio vazios. A missão utilizou uma aeronave de modelo Caravan, utilizada no transporte de passageiros e distribuição de cargas através do DIOA. O avião consegue levar até 11 pessoas, sendo de extrema importância para diversas demandas no interior do estado.

Esta é a quinta missão em que a SSP-AM se engaja na adoção de ações de apoio à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), na intenção de diminuir os efeitos da pandemia.

Anteriormente, as outras missões alcançaram os municípios de Eirunepé, Nova Olinda do Norte, Tabatinga e São Paulo de Olivença. Suprimentos hospitalares, vacinas e testes rápidos para Covid-19 foram transportados, além de médicos, enfermeiros intensivistas e fisioterapeutas.

Essa semana, a aeronave também vem sendo usada no transporte de equipes para atendimento dos municípios atingidos pela cheia.

*Com informações da assessoria

Comentarios