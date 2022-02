SSP-AM realiza reunião de alinhamento para concurso público da PMAM

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a operação Concurso Público – 2022, realizou, na manhã deste sábado (05/02) uma reunião de alinhamento com os órgãos que irão participar da prova da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). O encontro ocorreu no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com o major Álisson Botelho, chefe do Departamento de Planejamento Integrado (DPI), a Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi) controla o colegiado da Segurança Pública e demais órgãos para a gestão, acompanhamento e a coordenação da Operação Concurso Público – 2022.

“Todos os órgãos que têm previsão de alguma entrega referente à realização da prova estarão atuando no terreno e de forma presencial aqui no CICC. Dessa forma, nós estaremos acompanhando o concurso público em tempo real com o representante de cada instituição, para resolução ágil de qualquer situação que possa surgir”, disse.

O concurso para os praças vai acontecer neste domingo (06/02) em 179 escolas, e para os oficiais, em 18 locais. Além de Manaus, as provas serão realizadas também nos municípios de Eirunepé, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé.

“Aqui no Amazonas a prova vai acontecer em sete municípios e na capital, além de Porto Velho e Rio Branco, que também estarão recebendo a atividade para a realização de provas. Nesses municípios, a Polícia Militar estará prestando segurança de proximidade aos locais de prova”, explicou.

A ativação do CICC ocorrerá às 6h para receber os órgãos envolvidos e acompanhar em tempo real o andamento dos exames.

Efetivo

A operação Concurso Público – 2022 é coordenada pela SSP-AM, em ação integrada com a Fundação Getulio Vargas (FGV), Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), Corregedoria da SSP, Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Amazonas Energia.

Fonte: Ascom