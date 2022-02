SSP-AM promove segundo encontro entre gestores de unidades policiais de Manaus

Na manhã desta terça-feira (08/02), a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) realizou o segundo encontro do ano do Ciclo de Gestão para Desempenho (CGD). O encontro aconteceu no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.

O chefe do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), major Rouget Brito, explicou que o objetivo da reunião é que os gestores tenham a oportunidade de debater estratégias para a redução dos índices criminais.

“Hoje nós fizemos a apresentação de janeiro de 2022 e, depois de apresentar os dados, nós fizemos a fase do diagnóstico participativo, para debater com os comandantes, delegados e representantes da equipe de inteligência, sobre as melhores práticas para o enfrentamento do homicídio”, disse.

Participaram da reunião os comandantes das Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) e das unidades especializadas da Polícia Militar, além dos delegados titulares dos Distritos Integrados de Polícia (DIPs) da capital.

