SSP-AM intensifica ações da operação Catraca Mais Segura na zona leste

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), como parte do trabalho de combate aos roubos e furtos aos ônibus do transporte coletivo, deflagrou a operação Catraca Mais Segura na avenida Autaz Mirim, bairro São José, zona leste de Manaus.

Os agentes da SSP-AM realizaram vistorias em cinco ônibus e dezesseis micro-ônibus. De acordo com o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, a ação tem como objetivo intensificar o policiamento em zonas onde tem maior índice de roubos e furtos ao transporte coletivo.

“Fizemos várias abordagens de ônibus aqui, nesta tarde. Essa operação não será sempre aqui (zona leste). Estamos buscando aqueles locais que têm maior problema com a mancha criminal de roubo, assalto e esse vai ser nosso objetivo. É uma operação diária que nós estamos fazendo, justamente para dar mais segurança”, disse.

O motorista de transporte coletivo, Alexandre Santos, ressaltou o ótimo trabalho da polícia com as barreiras de fiscalização. “Essa sensação de segurança é boa, a gente trabalha mais tranquilo, para mim é nota 10”, ressaltou.

*Com informações da assessoria