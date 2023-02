SSP-AM alerta para objetos proibidos em eventos carnavalescos

As apresentações oficiais das escolas de samba no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus começam nesta quinta-feira (16/02), com as escolas do Grupo de Acesso B. Para quem for prestigiar o evento, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) orienta sobre as medidas de segurança obrigatórias para os grandes eventos de Carnaval em Manaus.

As orientações, que destacam os objetos proibidos, constam na portaria conjunta assinada entre órgãos estaduais e municipais para atuação integrada durante os eventos.

Entre os objetos vedados nos eventos estão armas de fogo, armas de arremesso, armas brancas, armas destinadas a projetar substâncias tóxicas, asfixiantes e corrosivas, materiais contundentes ou perfurocontundentes, cortantes ou perfurocortantes e perfurantes, que venham a ameaçar a segurança das pessoas. Constam ainda na lista guarda-chuvas com haste metálica e tubos de bandeiras em material contundente.

Além desses materiais, substâncias ou engenhos explosivos ou pirotécnicos, tubos em aerossol, contendo quaisquer substâncias, garrafas, copos, pratos e quaisquer outros materiais de vidro e alumínio que possam causar dano à integridade física, também são proibidos. Seringas e capacetes também serão barrados na entrada.

O monitoramento dos eventos no perímetro interno e externo será realizado de forma presencial no Sambódromo de Manaus, com a ativação do Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L).

No CICC-L estarão presentes, representantes dos órgãos estaduais e municipais, além do Judiciário, estarão presentes com objetivo de garantir resposta rápida a qualquer ocorrência dentro dos eventos.