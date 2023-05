Sobre excessos de Moraes, Lira defende ‘autocontenção dos Poderes’

Em entrevista nesta segunda (15) à Rádio Bandeirantes e TV BandNews, o deputado Arthur Lira não evitou temas delicados e, com elegância, defendeu “relação harmônica e respeitosa” e “autocontenção dos Poderes”, ao ser indagado sobre as queixas de que o ministro do STF Alexandre de Moraes tem extrapolado e confrontado prerrogativas parlamentares. A informação é do colunista Cláudio Humberto, do Diário do Poder, que participou da entrevista.

Para Lira, “a autocontenção é importante para o equilíbrio da democracia”, mas lembrou o papel do Senado nessa discussão.

O presidente da Câmara lembrou que o Senado é a Casa da Federação e deve cuidar de questões do STF, cujos ministros sabatina e aprova.

Arthur Lira também está convencido de colocar cada um dos Três Poderes em seu quadrado passa por solução legislativa. E consensual.

Ele admitiu o “recuo exagerado do Poder Legislativo” diante dos avanços do Judiciário em suas prerrogativas, após a criminalização da política.