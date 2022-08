Skate Park, academia ao ar livre e quadras de streetball ampliam prática esportiva na Ponta Negra

MANAUS — A Prefeitura de Manaus segue em ritmo acelerado com as obras de requalificação do Skate Park e academia ao ar livre e a construção de quadras de streetball – basquete de rua, no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste, com o intuito de proporcionar mais equipamentos de lazer e prática desportiva à população.

As obras são executadas pela Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), visando estimular o esporte e programas, como o “Manaus Esportiva”, lançado pelo prefeito David Almeida neste ano. O coordenador-geral das Faixas Liberadas, João Paulo Janjão, acredita que as melhorias voltadas ao esporte realizadas na Ponta Negra consolidam uma das metas da gestão do prefeito David Almeida, que é tornar Manaus mais esportiva.

“A Ponta Negra é o espaço mais democrático da população, onde frequentam todas as classes sociais e econômicas. Com a entrega de equipamentos ao ar livre e as reformas, como da pista de skate, estamos potencializando os esportes e, consequentemente, a qualidade de vida das pessoas. A Faixa Liberada passa a ter mais itens, as pessoas podem caminhar, correr, dançar, se exercitar nos aparelhos, andar de skate, futuramente jogar basquete”, enfatizou o Janjão.

A previsão é que a infraestrutura e os mobiliários urbanos públicos aos praticantes de skate e uma nova academia ao ar livre sejam entregues no dia 20/8. As obras das quadras de streetball estão em andamento, ainda sem previsão de conclusão.

Reformas e quadras

A tradicional pista de skate park da Ponta Negra está recebendo grafismos e terá escritores de grafite para finalizar as artes, dando mais vida e colorido ao espaço.

A academia ao ar livre contará com equipamentos como simulador de caminhada, alongador, esqui duplo, simulador de cavalgada, exercitador de pernas e outros aparelhos para acesso aos frequentadores em busca de exercícios físicos.

E nas proximidades do mirante 1, a prefeitura está implantando duas áreas que vão funcionar como quadras de streetball (basquete de rua), também em espaço aberto para prática urbana dos adeptos da modalidade. Com as duas quadras os amazonenses e visitantes vão poder ganhar liberdade para criar e improvisar jogadas.

Praia perene

Desde 2011, a praia não desaparece mais sob as águas do Negro, durante a cheia dos rios. A técnica perene foi a mesma usada em praias famosas como as de Copacabana, no Rio de Janeiro, e nas ilhas artificiais de Dubai, nos Emirados Árabes.

A praia perene, que tem 4,8 mil metros quadrados, foi entregue durante a obra de requalificação da primeira etapa da Ponta Negra, no ano de 2012.

