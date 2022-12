Sinetram lança aplicativo “Cadê meu ônibus recarga”

MANAUS — O aplicativo “Cadê meu ônibus recarga” será disponibilizado a partir desta quinta-feira (15) para a compra de crédito para cartão Passa Fácil e para Carteira Digital com opção de pagamento de passagem direto do celular, através de QRCode, em Manaus.

Com a troca do sistema de bilhetagem do transporte público de Manaus, o “Cadê meu ônibus recarga” é uma versão exclusiva de carregamento de créditos do aplicativo “Cadê Meu Ônibus” do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

O novo aplicativo, disponível para os sistemas operacionais Android e IOs, disponibiliza duas opções de compra de passagem, uma delas para o tradicional cartão físico Passa Fácil, com diversas opções de pagamento como cartão de crédito, débito e pix e, a grande novidade, a carteira digital onde é possível o usuário – que paga passagem inteira – abastecer, administrar o crédito e gerar, através do aplicativo, um QrCode para pagamento de passagem utilizando o próprio aparelho celular.

“Cadê Meu Ônibus”

Além deste lançamento, o aplicativo “Cadê Meu Ônibus” continua ofertando serviços. Através dele é possível fazer busca de linha, pontos de parada ou localidade, fazer planejamento de viagens e enviar notificação que avisa que horas o ônibus vai passar, mesmo com o aplicativo fechado, tudo isso usando tecnologia de GPS e comunicação em tempo real do usuário com os ônibus que estão circulando pela cidade. Além de agendamento e alertas de mudanças de itinerários e outros assuntos relacionados ao trânsito que são enviados para população através do aplicativo.

O app já foi baixado por mais de 3 milhões de pessoas e possui cerca de 400 mil usuários ativos. Só este ano já foram realizados mais de 20 milhões de acessos em todas as linhas, terminais, estações e pontos de paradas da capital.

A ferramenta ainda possui uma opção de comunicação direta com o Sinetram através do “Entre em contato”, onde é possível mandar sugestões, solicitar informações, fazer denúncia ou registrar um elogio sobre o serviço prestado. Todos os relatos são respondidos e as denúncias recebidas enviadas para o setor responsável. Ao final de cada mês, os relatos geram um relatório que é apresentado aos gestores do sistema de transporte coletivo da cidade para avaliação, planejamento de ações e melhorias.

Lançamentos futuros

Nos últimos meses, o Sinetram tem oferecido opções de pagamento de passagem de forma digital aos usuários do transporte público de Manaus para, assim, modernizar o Sistema de Bilhetagem e diminuir cada vez mais a circulação de dinheiro nos ônibus, medida que, comprovadamente em outras capitais reduz a quase zero o número de assalto dentro dos coletivos.

Nos próximos meses estão previstos mais lançamentos para os usuários do transporte coletivo. Pontos de autoatendimento para compra de passagem serão instalados em vários locais da cidade e a solicitação de serviços, como cartões Passa Fácil, poderão ser solicitadas de forma remota, com opção de entrega programada.