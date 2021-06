Sine Manaus ofertará 297 vagas de emprego nesta segunda-feira

O Sine Manaus ofertará nesta segunda-feira (14),297 vagas de emprego em várias áreas de atuação. Os interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail sinemanaus.cn2021@gmail.com, com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário, para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os candidatos interessados nas vagas, que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego devem realizar seu agendamento em minha agenda virtual e comparecer ao posto escolhido (Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Vagas ofertadas para esta sexta-feira:

Posto Sine Manaus – Constantino Nery

Avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo (próximo à sorveteria Glacial)

5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”, dentro do prazo de validade, possuir moto própria e ter experiência com varejo;

Atividades – atender os clientes com indicadores de cobertura, faturamento e itens especiais dos principais fornecedores. Implementar ações promocionais para desenvolvimento das vendas dos clientes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Externo” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

1 vaga – Analista de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlacionadas;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência no Sistema Folhamatic, ponto Secullum, eSocial e encargos;

Atividades – analisar e executar a rotina do Departamento Pessoal; elaborar folha de pagamento; rescisão; férias; encargos sociais; Guia de Recolhimento do FGTS (GFIP); Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); Relação Anual de Informações Sociais (Rais); Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF); Guia de Recolhimento Rescisório (GRRF); e Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial);

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Analista de Departamento Pessoal” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

3 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que more no bairro Parque 10 de Novembro ou adjacências: Flores, Adrianópolis e Nossa Senhora das Graças;

Atividades – realizar limpeza interna e externa da empresa e dos setores administrativos;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Serviços Gerais” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que more no bairro Nova Cidade ou adjacências: Manoa, Oswaldo Frota, Francisca Mendes, Monte Sinai e Campo Dourado;

Atividades – realizar limpeza interna e externa da empresa e dos setores administrativos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Serviços Gerais” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que more no bairro Japiim ou adjacências: Eliza Miranda, Petrópolis, Coroado, Cachoeirinha e Distrito Industrial 1;

Atividades – realizar limpeza interna e externa da empresa e dos setores administrativos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Serviços Gerais” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que more no bairro Cidade Nova ou adjacências: conjunto João Paulo 2, Oswaldo Frota 1, Campo Dourado, Riacho Doce 2, Francisca Mendes 2, Santa Etelvina;

Atividades – realizar limpeza interna e externa da empresa e dos setores administrativos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Serviços Gerais” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

1 vaga – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “E” dentro do prazo de validade;

Atividades – retirar a carreta do porto e entregar ao cliente.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Motorista Carreteiro” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

4 vagas – Operador de Extrusão Sênior

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com máquina extrusora têxtil e ter disponibilidade de horário para trabalhar;

Atividades – interpretação de fichas técnicas, parametrizar a máquina e interpretar a programação de produção. Iniciar as máquinas e dar suporte ao processo. Treinar pessoas e preencher relatórios.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Extrusão Sênior” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

4 vagas – Mecânico de Tecelagem Júnior

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em manutenção de máquinas de tear circular. Desejável ter conhecimento em metrologia, conhecimento no equipamento de tecelagem e vivência em tecelagem circular.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de Tecelagem Júnior” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

1 vaga – Eletrotécnico

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletromecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar em turnos;

Atividades – executar e participar de elaboração de projetos de eletromecânicas de máquinas, equipamentos e instalações. Trabalhar com extrusão elétrica e mecânica direcionada à industrial têxtil.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Eletrotécnico” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

1 vaga – Mecânico Júnior

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em manutenção de máquinas de tear circular e disponibilidade de horário para trabalhar em turnos. Desejável ter conhecimento em hidráulica e pneumática;

Atividades – interpretar esquemas e desenhos técnicos. Fazer relatórios diários e outras atividades inerentes à função.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico Júnior” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

1 vaga – Analista Administrativo

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em ferramenta de estoque (MRP) e Excel Avançado. Possuir conhecimento em lista crítica, noções de sistema de gerenciamento de produção (PCP). Ter habilidade em negociação e senso de urgência;

Atividades – fazer aquisição de materiais indiretos e contratação de serviços em geral;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Analista Administrativo” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

2 vagas – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D”, dentro do prazo de validade e ter disponibilidade para viagens curtas;

Atividades – coletar, transportar e entregar mercadorias em geral, conferir cargas, realizar inspeções e reparos básicos no veículo. Comunicar-se em tempo real com os superiores.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Motorista Entregador” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – fazer o corte, dobra e solda de materiais ferrosos para a montagem de peças.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Serralheiro” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

5 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando;

Experiência – não é necessária;

Atividades – realizar reposição e arrumação, seguindo o layout de mercadorias nas gôndolas, visando contribuir com o bom atendimento aos clientes. Providenciar o recolhimento de produtos sem condições de vendas e de mercadorias que estão fora das suas respectivas gôndolas. Contribuir para a correta sinalização de preço nas gôndolas, apoiar na separação, embalagem e armazenamento das mercadorias, bem como pela limpeza e organização dos equipamentos e ambiente de trabalho.

Enviar currículo e laudos médicos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Repositor de Mercadorias (PcD)” para curriculos.pcd2020@gmail.com

1 vaga – Líder Operacional

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Logística ou Economia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria e condições de trabalhar no horário noturno e nos fins de semana. Imprescindível ter o curso de “5S”. Desejável que o candidato já tenha trabalhado na área militar ou que já tenha trabalhado em presídios. Possuir curso de Administração de Conflitos e morar no Distrito Industrial 2 ou adjacências: Cidade de Deus, Tancredo Neves, Zumbi 1 e 2, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Armando Mendes, São José Operário e Cidade Nova;

Atividades – acompanhar demandas de logística, indicadores de equipe e liderar uma equipe de 18 a 30 pessoas. Melhorar os processos na área de logística, dentre outras funções pertinentes ao cargo.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Líder Operacional” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

4 vagas – Montador – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – executar serviços de linha de produção, tais como: montagens de componentes, conexão de fiação, fixando partes, soldando peças, colocando e encaixando as peças nos gabinetes e utilizando-se de parafusadeiras e ferro de solda na posição em pé.

Enviar currículo e laudos médicos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Montador (PcD)” para curriculos.pcd2020@gmail.com

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso Norma Regulamentadora (NR) 35 atualizado;

Atividades – fazer limpeza em geral de jardins e poda de árvores.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Jardineiro” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a higienização da cozinha e dos utensílios, limpar e conservar as dependências internas e externas do restaurante.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – preparar massas de pães, fazer pães, salgados e similares. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e preservação ambiental.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Padeiro” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

1 vaga – Auxiliar de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – auxiliar no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e preservação ambiental.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Padaria” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

1 vaga – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB”, dentro do prazo de validade.

Atividades – abastecer as lojas (Pontos de Vendas – PDVs) com os produtos, negociar espaços e posicionar os produtos nos PDVs, visitar os PDVs e reportar todas as informações necessárias à empresa.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Promotor de Vendas” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

1 vaga – Vendedor Externo

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A”, dentro do prazo de validade. Desejável possuir experiência com clientes de pequeno e médio varejo.

Atividades – atendimento de clientes com indicadores de cobertura, faturamento e itens especiais dos principais fornecedores, implementação de ações promocionais para desenvolvimento das vendas dos clientes e realizar pesquisa de preços.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Externo” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

3 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso de pacote Office básico. Desejável possuir experiência com sistema de telefonia (PABX), sistema Winthor e vendas de produtos químicos de limpeza profissional;

Atividades – executar vendas e atendimento referente a produtos ou serviços via call center, aplicando as regras da empresa, visando à qualidade do serviço ao cliente, alcançar metas estabelecidas pela empresa, registrar as transações de acordo com os procedimentos da empresa e cumprir as normas e regras de operação e segurança.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Interno” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

2 vagas – Supervisor de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Marketing, Gestão Comercial ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir vivência em gestão de equipes, curso de Excel intermediário, Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, dentro do prazo de validade e veículo próprio. Desejável possuir experiência com segmento de bebidas e alimentos, perfumaria, higiene e limpeza;

Atividades – acompanhar e treinar equipe de vendedores em rota, para assegurar o cumprimento dos procedimentos padrões e peculiaridades do processo, realizar visitas periódicas aos maiores clientes de sua área, realizar visitas e rotas com o objetivo de monitorar a equipe, observando o desenvolvimento das ações, o trabalho de merchandising e de seus vendedores.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Supervisor de Vendas” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

1 vaga – Técnico de Manutenção de Máquinas na área de Estação de Tratamento de Água (ETA)

Escolaridade – ensino técnico completo em Química ou Saneamento;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática básica e conhecimentos em química da água – Estação de Tratamento de Água (ETA) e Estação de Tratamento de Efluentes (ETE);

Atividades – realizar visitas sistemáticas a clientes com contrato para monitoramento e manutenção preventiva de Estação de Tratamento de Água (ETA). Realizar visitas técnicas para manutenção corretiva em ETAs em clientes com ou sem contrato de acordo com solicitação da gerência. Elaborar relatório técnico, periodicidade mensal, informando todas as ações realizadas na operação e manutenção das ETAs.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Técnico de Manutenção de Máquinas na área de Estação de Tratamento de Água (ETA)” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

3 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A” ou “B”, dentro do prazo de validade e possuir moto ou carro próprio;

Atividades – vender produtos de cosméticos, perfumaria, higiene pessoal e alimentícios. Acompanhar os pedidos e fazer pós-venda.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Externo” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

Posto Sine Manaus – Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, Jorge Teixeira, no shopping Phelippe Daou, em frente ao T4

20 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área de refrigeração bem como NR-10, NR-35 e possua Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”;

Atividades – prestar assistência técnica, instalar e realizar a manutenção em aparelhos de climatização e refrigeração.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Refrigeração” para sinemanauspd21@gmail.com

8 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área de refrigeração bem como NR-10, NR-35 e possua Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”;

Atividades – avaliar e dimensionar locais para a instalação de equipamentos de refrigeração, instalar equipamentos de refrigeração e ventilação.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de Refrigeração” para sinemanauspd21@gmail.com

1 vaga – Chefe de Seção de Hortifruti

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela gestão dos indicadores da área, da equipe de trabalho e promotores, escala da equipe, recebimento de mercadorias, pedidos, controle de abastecimento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Chefe de Seção de Hortifruti” para sinemanauspd21@gmail.com

4 vagas – Chefe de Seção de Mercearia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela gestão dos indicadores da área, da equipe de trabalho e promotores, garantir a reposição de mercadorias nas gôndolas, controlar vencimentos e exposição de produtos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Chefe de Seção de Mercearia” para sinemanauspd21@gmail.com

2 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – empilhar produtos, manipular a empilhadeira elétrica retrátil (sobre 12 metros, girar em 360º), manter a organização dos produtos no estoque.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Empilhadeira” para sinemanauspd21@gmail.com

3 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo correto registro e cobrança dos produtos, conferindo se as embalagens não estão violadas, a fim de evitar quebras de caixa e possíveis furtos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Caixa (PcD)” para curriculos.pcd2020@gmail.com

15 vagas – Operador de Loja – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender no balcão as reclamações e sugestões dos clientes, dando a solução imediata no que for possível e realizar atendimento ao cliente de forma geral.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Loja (PCD)” para curriculos.pcd2020@gmail.com

1 vaga – Chefe de Açougue

Escolaridade – ensino médio cursando ou completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo atendimento e manutenção do Planograma (metodologia de organização e disposição dos itens na seção, que obedece a uma avaliação relacionada aos produtos mais procurados pelos clientes).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Chefe de Açougue” para sinemanauspd21@gmail.com

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar cortes e moer carnes quando solicitado pelos clientes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Açougueiro” para sinemanauspd21@gmail.com

9 vagas – Auxiliar de Açougueiro

Escolaridade – ensino médio cursando ou completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – organizar o balcão, seção de açougue e estar atento a necessidade de reposição ou compra dos itens para reposição.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Açougueiro” sinemanauspd21@gmail.com

1 vaga – Inspetor de Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em funções fabris, ter conhecimento em informática (nível usuário), possuir os cursos de Auditor da Qualidade e ISO 9001. Desejável que os candidatos residam próximos ou no bairro Armando Mendes;

Atividades – preencher formulários da qualidade, verificar se os procedimentos estão sendo seguidos pelos operadores de extrusão.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Inspetor de Qualidade” para sinemanauspd21@gmail.com

1 vaga – Operador de Extrusora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de NR-12, NR-35, Metrologia e ter noções de boas práticas de fabricação. Desejável que os candidatos residam próximos ou no bairro Armando Mendes;

Atividades – operar máquina extrusora, de acordo com as especificações, realizar tarefas indicadas pelo operador e separar produtos defeituosos para amostragem de não conformidades.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Extrusora” para sinemanauspd21@gmail.com

1 vaga – Analista de Facilities

Escolaridade – ensino superior completo em Engenharia Civil, Arquitetura ou Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o pacote Office completo e experiência com manutenções prediais. Diferencial ter trabalhado em shopping center;

Atividades – administrar contratos de segurança patrimonial, manutenção e conservação. Criar requisições de compras e demais rotinas administrativas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Analista de Facilities” para sinemanauspd21@gmail.com

1 vaga – Orientador de Estacionamento

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter certificado de reservista e possuam disponibilidade de horário;

Atividades – controlar o acesso de veículos no estacionamento e orientar clientes prestando informações cabíveis ao cargo.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Orientador de Estacionamento” para sinemanauspd21@gmail.com

1 vaga – Analista Comercial

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Marketing ou Economia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter pacote Office avançado e ter vivência em negociação, gestão de contratos e processos de faturamento;

Atividades – controlar a elaboração de relatórios do comercial como de lojas, mall e mídia. Acompanhar a solicitação de instrumentos junto ao jurídico e apoio na recuperação de valores.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Analista Comercial” para sinemanauspd21@gmail.com

5 vagas – Consultor de Vendas no ramo de Pós-graduação e MBA

Escolaridade – ensino superior cursando Administração ou Marketing;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento com cursos de Pós-graduação, Cursos Intensivos, Televendas;

Atividades – prospectar vendas via telefone, visitas externas aos clientes e atividades com rotinas administrativas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Consultor de Vendas no ramo de Pós-graduação e MBA” para sinemanauspd21@gmail.com

1 vaga – Consultor de Vendas no ramo de Curso de Inglês

Escolaridade – ensino superior cursando Administração ou Marketing;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento com cursos de Pós-graduação, Cursos Intensivos, Cursos de Idiomas e Televendas. Desejável conhecimento Vindi, Hotmart, Spin Sales, Exact Sales, Scrip de Vendas;

Atividades – responsável pelo fechamento de novos contratos, apoio ao desenvolvimento de inteligência de mercado, criação e monitoramento de indicadores de desempenho.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Consultor de Vendas no ramo de Curso de Inglês” para sinemanauspd21@gmail.com

1 vaga – Consultor de Vendas no ramo de Móveis Planejados

Escolaridade – ensino superior cursando Arquitetura ou Design de Interiores;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – conhecimento no programa Promob, em vendas de móveis planejados e de designer de interiores. Desejável conhecimento em Autocad, Sketchup;

Atividades – prospectar vendas via telefone, visitas externas aos clientes e atividades com rotinas administrativas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Consultor de Vendas no ramo de Móveis Planejados” para sinemanauspd21@gmail.com

6 vagas – Atendente de Açougue

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidatos que residam nos bairros Nova Cidade, Campos Sales e Lírio do Vale;

Atividades – fazer atendimento ao cliente e fornecer orientação sobre carnes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Atendente de Açougue” para sinemanauspd21@gmail.com

5 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidatos que residam nos bairros Nova Cidade, Campos Sales e Lírio do Vale. Desejável Informática básica, curso de Atendimento ao Cliente e conhecimento do sistema Whintor;

Atividades – registrar mercadorias, produtos e serviços por meio de leitor ótico e recolher o pagamento das compras.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Caixa” para sinemanauspd21@gmail.com

3 vagas – Condutor de Embarcação Escolar

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter a documentação de condução de lancha atualizada e dentro do prazo de validade;

Atividades – especialização em condução de embarcação fluvial, tipo lancha escolar, mensal, cumprindo 30 horas semanais diurnas, de segunda a sexta-feira (exceto feriado).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Condutor de Embarcação Escolar” para sinemanauspd21@gmail.com

35 vagas – Condutor de Embarcação Escolar

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter a documentação de condução de lancha atualizada e dentro do prazo de validade;

Atividades – especialização em condução de embarcação fluvial, tipo lancha escolar, mensal, cumprindo 40 horas semanais diurnas, de segunda a sexta-feira (exceto feriado).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Condutor de Embarcação Escolar” para sinemanauspd21@gmail.com

2 vagas – Mecânico de Máquina Fluvial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter a documentação de condução de lancha atualizada e dentro do prazo de validade;

Atividades – especializado em mecânica de embarcação fluvial do tipo lancha escolar, cumprindo 40 horas semanais diurnas, de segunda a sexta-feira (exceto feriado).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de Máquina Fluvial” para sinemanauspd21@gmail.com

48 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção em hidráulica, elétrica, pinturas e reparos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Artífice de Manutenção” para sinemanauspd21@gmail.com

49 vagas – Monitor de Alunos de Embarcação Fluvial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – especializado em monitoria de crianças em embarcação fluvial do tipo lancha escolar, cumprindo 40 horas diurnas de segunda a sexta-feira (exceto feriado).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Monitor de Alunos de Embarcação Fluvial” para sinemanauspd21@gmail.com

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Pacote Office;

Atividades – auxiliar no preenchimento e verificação das planilhas de controle documentais em geral, receber informações diárias e alimentar planilhas de performance do setor e realizar conferência de notas fiscais recebidas pelo setor.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo (PcD)” para curriculos.pcd2020@gmail.com

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – manter toda a área interna e externa do setor organizados.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza” para sinemanauspd21@gmail.com

2 vagas – Promotor de Vendas de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar visitas em lojas e fazer o reporte de todas as informações necessárias à empresa.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Promotor de Vendas de Loja” para sinemanauspd21@gmail.com

1 vaga – Operador de Televendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a abordagem de clientes via telefone para vendas de produtos e serviços.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Televendas” para sinemanauspd21@gmail.com

2 vagas – Operador de Logística – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona Leste;

Atividades – responsável por fornecer todos os recursos para a execução das atividades da empresa, bem como transporte, materiais, armazenamento de mercadorias, processamento de pedidos e armazenamento de informações.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Logística (PCD)” para curriculos.pcd2020@gmail.com

10 vagas – Operador de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste;

Atividades – responsável por fornecer todos os recursos para a execução das atividades da empresa, bem como transporte, materiais, armazenamento de mercadorias, processamento de pedidos e armazenamento de informações.

