Sine Manaus oferta 99 vagas de emprego nesta terça-feira (8)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 99 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira, 8/3, de 8h às 17h.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para concorrer a uma das vagas disponíveis ou receber orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os cidadãos devem comparecer presencialmente a um dos postos do Sine Manaus, portando o comprovante de vacinação (covid-19), currículo e documentação original (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta terça-feira:

Vagas Novas – 16

4 vagas – Repositor de Mercadorias – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Responsável por executar tarefas de reposição e arrumação, providenciar o recolhimento de produtos sem condições de venda e de mercadorias que estão fora das suas respectivas gôndolas, para seu respectivo reaproveitamento, entre outras atividades inerentes à função.

Para concorrer à vaga, o candidato deve comparecer a um dos postos do SINE Manaus (Constantino Nery ou Shopping Phelippe Daou) com toda a sua documentação. Não é necessária cópia! Apenas apresentar a documentação original. Horário de atendimento de 08h às 17h (segunda a sexta).

Vaga disponível até o dia 10/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

7 vagas – Jovem Aprendiz

Escolaridade – Ensino Médio Cursando;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – Possuir curso de informática básica e residir nos Bairros: Tarumã, Santa Etelvina, Campo Sales, Terra nova, Dom Pedro, Alvorada, Redenção e Santo Agostinho;

Atividades – Responsável por dar suporte às tarefas administrativas de uma empresa ou organização, planejar, organizar, coordenar e controlar todos os procedimentos operacionais e as suas respectivas documentações.

4 vagas – Auxiliar de Lavanderia

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir disponibilidade de viajar com regime de escala 12×8;

Atividades – Auxiliar nas atividades dinâmicas da lavanderia, arrumar passar e organizar.

1 Vaga – Ajudante de Carga e Descarga – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Preparar cargas e descargas de mercadorias, movimentar mercadorias em transportes, coletar e entregar encomendas. Receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Vagas em Andamento – 83

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – Ensino Técnico em Segurança do Trabalho;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Curso Técnico de Segurança do Trabalho com registro MTE ativo. Conhecimento técnico e prático de procedimentos de segurança, normas regulamentadoras (NR 01,05,06,10,12,18,33,34,35). Programas PCMSO. Residir no bairro Tarumã e possuir veículo próprio; De preferência com experiência na área Naval ou empresas com grau de risco 3;

Atividades – Realizar integração, diálogo diário de segurança (DDS); Treinamentos técnicos relacionados às exigências legais de segurança do trabalho.

1 vaga – Operador de Máquinas Pesadas

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “E”, residir no bairro Tarumã e ter veículo próprio. Desejável possuir experiência na área Naval;

Atividades – Executar atividades de movimentação de materiais para produção; Carregar e descarregar balsas.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir conhecimento em máquina seccionadora, plano de corte de projeto e montagem;

Atividades – Confeccionar e reparar móveis e peças e dar-lhes o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações.

1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo ou Superior cursando Contabilidade, Gestão Financeira ou Administração;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir conhecimento na função PROCV e Tabelas dinâmicas;

Atividades – Efetuar conciliação bancária, emitir cheques, separar notas para pagamento e efetuar o pagamento autorizado, entre outras atividades inerentes à função.

1 vaga – Eletricista Automotivo

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação “D” e disponibilidade de executar serviços em áreas remotas, conforme demanda operacional;

Atividades – Executar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos. Analisar as necessidades de troca e regulagem. Montar sistemas e aplicar testes de funcionamento. Preencher relatórios de serviços e fazer checklist dos equipamentos;

2 vagas – Operador de Máquinas Pesadas

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, Cursos de escavadeira, retroescavadeira e/ou motoniveladora, experiência em Terraplanagem e disponibilidade de trabalho em área remota, em regime de escala e alojamento;

Atividades – Operar máquinas pesadas. Efetuar carregamento de carga em geral. Realizar manutenção preventiva e corretiva em estrada. Fazer checklist na máquina antes e ao término da operação.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, experiência em frota pesada (ônibus) e disponibilidade de trabalho em área remota, em regime de escala e alojamento. Desejável possuir Curso Técnico em Mecânica Automotiva;

Atividades – Realizar serviços automotivos, verificando pneus e alinhamentos de câmara de ar usada nos veículos. Consertar partes avariadas ou desgastadas, com auxílio de equipamentos apropriados, para restituir as condições de uso dos mesmos.

2 vagas – Mecânico Automotivo

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir experiência em frota pesada (ônibus) e disponibilidade de trabalho em área remota, em regime de escala e alojamento. Desejável possuir Curso Técnico em Mecânica Automotiva;

Atividades – Elaborar planos de manutenção. Realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos. Preencher relatórios de serviços e fazer checklist dos equipamentos.

2 vagas – Auxiliar de Contabilidade

Escolaridade – Ensino Médio Completo ou cursando Superior em Ciências Contábeis;

Experiência – Seis Meses na Carteira de Trabalho ou Declaração de Experiência;

Requisitos Obrigatórios – Possuir pacote Office e rotinas básicas de contabilidade;

Atividades – Auxiliar o contador da empresa em lançamentos contábeis, conciliações contábeis, DA/DCTF WEB/SPED EFD ICMS IPI/ SPED contribuições.

1 vaga – Instalador de Rastreador

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – Possuir cursos básicos de mecânica e elétrica de veículos automotores. Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e ter disponibilidade de horário;

Atividades – Instalação, manutenção e retirada de aparelho rastreador.

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir disponibilidade de horário;

Atividades – Fabricação de pães (rústicos, panetones, baguetes, mutirões, brioches, pizzas, croissants, bolachas, roscas, biscoitos, folhados, fermentados, semi-folhados). Recomendar e desenvolver receitas para a renovação da produção.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Estar atualizado na área de Confeitaria e ter disponibilidade de horário;

Atividades – Confecção de tortas, bolos confeitados, sobremesas. Produção de salgados diversos e confeitaria seca. Criação e desenvolvimento de novas receitas. Responsável pelo setor de produção.

2 vagas – Chapeiro

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter conhecimento em Café Regional e possuir disponibilidade de horário;

Atividades – Grelhar, fritar carnes, frangos e demais ingredientes que compõem o cardápio. Preparar sanduíches, sucos e vitaminas, bebidas quentes e geladas.

1 vaga – Mecânico Alinhador

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Obrigatório possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”. Diferencial possuir Curso de Mecânica e Elétrica;

Atividades – Elaborar e realizar planos de manutenção em sistemas e partes de veículos automotores. Fazer a substituição de peças, reparar e testar o desempenho de componentes e sistemas de veículos.

4 vagas – Estágio em Administração

Escolaridade – Cursando Administração a partir do 2° período;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – O candidato deve estudar no turno da manhã ou da noite, e residir nos seguintes bairros ou proximidades: Japiim, Centro e Parque 10;

Atividades – Auxiliar nas atividades operacionais do departamento, separar documentos para clientes, conferir relatórios e preparar informações para atualização de banco de dados dos clientes.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir disponibilidade de horário;

Atividades – Recepcionar, apresentar, vender planos e atender clientes.

1 vaga – Subgerente

Escolaridade – Ensino Superior em Administração cursando ou completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Necessário ter experiência no ramo de Supermercados ou alimentação;

Atividades – Garantir abertura e fechamento da loja, atendimento aos clientes, acompanhar as atividades financeiras da loja e organização dos setores.

3 vagas – Auxiliar Administrativo Financeiro – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Sem experiência;

Requisitos Obrigatórios – Ter cursos relacionados, como informática, Excel, Word ou na área administrativa;

Atividades – Responsável pelo acompanhamento das movimentações de notas fiscais de entrada e saída de mercadorias ou materiais; Rotinas financeiras das unidades do grupo.

3 vagas – Vendedor

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”; Será realizado um teste prático;

Atividades – Contribuir na visitação e positivação dos pontos de vendas através do atendimento aos clientes; Executar merchandising.

1 vaga – Técnico de Manutenção

Escolaridade – Ensino Técnico em Eletrônica ou Mecânica Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar manutenção elétrica predial/industrial, garantir a manutenção dos itens de segurança das máquinas, compressores de ar, sistema de água gelada, osmose reversa e sistema de climatização.

2 vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Cuidar da arrumação dos balcões, equipamentos e sala de preparação; embalar produtos; prestar atendimento ao cliente e recebimento e armazenamento de mercadoria.

1 vaga – Auxiliar de Padaria

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Os candidatos devem residir nos seguintes bairros: Ponta Negra, Lírio do Vale, Planalto, Redenção, da Paz, Colônia Santo Antônio, Novo Israel, Colônia Terra Nova e Santa Etelvina;

Atividades – Auxiliar na fabricação de pães, bolachas e biscoitos; Fabricar macarrão, confeitar doces, preparar recheios e confeccionar salgados.

1 vaga – Auxiliar de Cadastro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Os candidatos devem residir nos seguintes bairros: Ponta Negra, Lírio do Vale, Planalto, Redenção, Da Paz, Colônia Santo Antônio, Novo Israel, Colônia Terra Nova e Santa Etelvina;

Atividades – Cadastrar entrada de notas, cadastro de produtos, precificação e controle de estoque.

1 vaga – Salgadeiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar o preparo e montagem de salgados assados e fritos e pães.

2 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Preparar saladas variadas, preparação de pratos quentes e guarnições em geral.

3 vagas – Gerente Operacional

Escolaridade – Ensino Superior Completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Planejar atividades nos comércios varejista, atacadista e de assistência técnica, atender clientes, administrar e estruturar equipes de trabalho, gerenciar recursos materiais, financeiros, contratos e projetos.

10 vagas – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Os candidatos precisam ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – Executar serviços de apoio nas áreas de Recursos Humanos; Realizar serviços externos para o acompanhamento da mão de obra nas tomadoras de serviços;

1 vaga – Supervisor de Operações

Escolaridade – Ensino Superior em Engenharia Mecânica, Elétrica ou Civil Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Gestão de equipes, planejamento e acompanhamento de atividades na área civil, mecânica e refrigeração.

2 vagas – Auxiliar de Produção de Padaria

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar manipulação de massa, corte e modelagem de massa e arrumação dos produtos nas bandejas.

1 vaga – Forneiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Assar produtos fabricados diariamente, acompanhar a qualidade do produto e verificar a temperatura dos fornos.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Limpar as áreas externa e interna da empresa.

1 vaga – Mecânico de Automóveis – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Conserto, manutenção e revisão dos veículos.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Realizar serviços de limpeza nas áreas internas e externas.

1 vaga – Consultor de Vendas Externo

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatório – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e moto própria;

Atividades – Responsável por captar novos clientes para a empresa, realizando atendimentos e negociações com prospects que ainda não fazem parte da carteira de clientes da organização.

3 vagas – Farmacêutico

Escolaridade – Ensino Superior em Farmácia Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatório – Possuir CRF ativo;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, aplicar injetáveis e outras funções pertinentes à função.

2 vagas – Vendedor de Veículos

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, conhecimento com vendas de veículos e sistema de financiamento de bancos.

1 vaga – Faturista

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Emitir pedidos de nota fiscal, arquivamento, controle e organização de documentos em geral e atendimento de clientes.

3 vagas – Açougueiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Cuidar da arrumação dos balcões, equipamentos e sala de preparação, embalar produtos, prestar atendimento ao cliente e recebimento e armazenamento de mercadoria.

5 vagas – Auxiliar de Almoxarifado – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Organizar, enviar e receber mercadoria, cuidar da organização e limpeza do ambiente de trabalho.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar a limpeza interna das salas de aula, vidros, corredores e escadarias.

1 vaga – Motorista de Caminhão – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – Acompanhar, conferir e organizar o embarque e desembarque dos materiais.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Receber, conferir e arquivar documentos, criar e administrar planilhas no Excel.

3 vagas – Promotor de Vendas (Executor de Mercados)

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – Ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”; Será realizado um teste prático;

Atividades – Efetuar limpeza, abastecimento e layout de geladeiras/freezers; Assegurar a troca de produtos fora dos padrões de qualidade e contribuir na manutenção dos informativos com preços e exposição.

1 vaga – Auxiliar de Produção – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Preparar materiais para alimentação de linhas de produção; Organizar a área de serviço; Abastecer linhas de produção; Alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

*Com informações da assessoria