Sine Manaus oferta 97 vagas de emprego nesta quarta-feira

A Prefeitura de Manaus oferta 97 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira, 7/7, por intermédio do Sine Manaus. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição da vaga com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho e, para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br, para fazer a solicitação de cadastro.

Os cidadãos que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego, devem realizar seu agendamento em (https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento) e comparecer ao posto escolhido (Constantino Nery ou Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta quarta-feira:

Posto Constantino Nery

2 vagas – Vigia – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios – diferencial ter cursos profissionalizantes na área;

Atividades – exercer a função de vigia, rondando as dependências das obras e escritórios, observando a entrada e saída de pessoas ou bens, para evitar roubos, atos de violência e outras infrações à ordem e à segurança.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vigia (PcD)” para curriculos.pcd2020@gmail.com

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar;

Atividades – preparar sobremesas e diversos tipos de doces do cardápio, a partir das demandas recebidas. Montar sobremesas individuais, buffets, bandejas e cuidar da distribuição nos locais de consumo. Desenvolver ficha técnica de custos e preparo de novas sobremesas, sob orientação. Recolher as sobremesas no final dos serviços, tanto no buffet, quanto na cozinha e encaminhar ao destino apropriado com segurança. Cumprir, integralmente, as boas práticas de segurança alimentar e orientar o auxiliar de cozinha.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Confeiteiro” para cn.sinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar;

Atividades – preparar os pratos do cardápio do dia, a partir das demandas recebidas, cozinhando, grelhando e assando os alimentos. Executar atividades de confeitaria, preparando doces e bolos. Monitorar o consumo do buffet e providenciar a reposição dos alimentos, quando necessário. Recolher os alimentos no final dos serviços, tanto no buffet quanto na cozinha, e encaminhar ao destino apropriado. Garantir o cumprimento integral das boas práticas de segurança alimentar. Executar outras atribuições correlatas de acordo com a necessidade da área.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Cozinheiro” para cn.sinemanaus2021@gmail.com

2 vagas – Ajudante Industrial – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar e ter disponibilidade para fazer hora extra. Diferencial ter noções de mecânica ou elétrica;

Atividades – auxiliar no serviço de mecânica industrial ou elétrica.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Ajudante Industrial (PcD)” para curriculos.pcd2020@gmail.com

2 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – realizar rotinas administrativas, relatórios, arquivamentos e outras atividades inerentes à função.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo (PcD)” para curriculos.pcd2020@gmail.com

2 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que o candidato tenha experiência com vendas por ligação e na área educacional;

Atividades – fazer vendas por ligações e redes sociais, realizar contato com empresas e fazer visitas externas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Consultor de Vendas” para cn.sinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, dentro do prazo de validade;

Atividades – conduzir o caminhão, transportando, coletando e entregando cargas em geral, movimentar equipamentos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e cargas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista de Caminhão” para cn.sinemanaus2021@gmail.com

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência e saber operar enceradeira industrial, lavadora industrial e hidrojateadora;

Atividades – realizar limpeza em geral, em vários setores e locais da empresa.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza” para cn.sinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Analista Administrativo

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Contabilidade ou Economia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir conhecimentos avançados em Excel, rotinas administrativas, emissão de notas fiscais, controle e acompanhamento de compras. Diferencial ser proativo, organizado, ótima desenvoltura para se comunicar com fornecedores e bom relacionamento interpessoal;

Atividades – realizar negociações e cotações com fornecedores e acompanhamento das compras de materiais e produtos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista Administrativo” para cn.sinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – fabricação de bolos, doces, pudins, tortas, biscoitos, brigadeiros e bolos para encomenda, entre outros, procedendo de acordo com a técnica requerida e dentro dos padrões de qualidade e higiene.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Confeiteiro” para cn.sinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção de limpeza do supermercado.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza” para cn.sinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Subgerente de Loja

Escolaridade – ensino superior cursando ou completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com supermercado;

Atividades – fazer a abertura e fechamento de loja, organizar a loja e gerenciar a equipe.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Subgerente de Loja” para cn.sinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Repositor de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar o recebimento das mercadorias, conferir, organizar e repor as mercadorias na loja.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Repositor de Loja” para cn.sinemanaus2021@gmail.com

3 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em shopping.

Atividades – vender produtos e realizar abertura e fechamento de loja.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Interno” para cn.sinemanaus2021@gmail.com

Posto Phelippe Daou

2 vagas – Instalador Técnico de Purificador de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em zona e Carteira Nacional de Habilitação Categoria “A” ou “B”;

Atividades – realizar a instalação e limpeza em purificadores e bebedouros de água.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Instalador Técnico de Purificador de Água” para sinemanaus2021pd@gmail.com

10 vagas – Auxiliar de Produção – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por executar as atividades de produção.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PcD)” para curriculos.pcd2020@gmail.com

4 vagas – Auxiliar Mecânico de Autos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de noções básicas de mecânica automotiva;

Atividades – auxiliar na desmontagem e montagem do cubo de roda.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar Mecânico de Autos” para sinemanaus2021pd@gmail.com

15 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – Desejável experiência em atendimento, rotinas de açougue e manipulação de alimentos;

Atividades – amanhar peixes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Peixeiro” para sinemanaus2021pd@gmail.com

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento de autopeças.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Interno” para sinemanaus2021pd@gmail.com

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento de autopeças.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Estoquista” para sinemanaus2021pd@gmail.com

3 vagas – Auxiliar de Produção – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por executar as atividades de produção.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PcD)” para curriculos.pcd2020@gmail.co

1 vaga – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – recepcionar mercadorias, abastecer as gôndolas e acompanhar a validade dos produtos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Repositor de Mercadorias” para sinemanaus2021pd@gmail.com

3 vagas – Promotor de Vendas – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e moto própria;

Atividades – promover produtos e serviços e organizar exposição e rotatividade em pontos de venda de acordo com layout estabelecido pela empresa. Abordar clientes, esclarecer dúvidas e distribuir panfletos ou amostras grátis.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Promotor de Vendas (PcD)” para curriculos.pcd2020@gmail.com

3 vagas – Auxiliar de Produção – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com o trabalho braçal. Desejável candidatos com experiência na área;

Atividades – preparação de linhas de produção, operação de máquinas, abastecimento de linhas de produção.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PcD)” para curriculos.pcd2020@gmail.com

10 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos de Metrologia, Informática Básica, Leitura e interpretação de desenho técnico e Matemática Básica. Preferencial: Candidatos que residam na Zona Leste.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção” para sinemanaus2021pd@gmail.com

1 vaga – Ferramenteiro

Escolaridade – ensino técnico completo em Mecânica ou Eletromecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso NR-11 dentro do prazo de validade. Desejável possuir conhecimentos em leitura e interpretação de desenhos, ajuste de ferramentas e informática;

Atividades – realizar a manutenção preventiva e corretiva em moldes de injeção, operação de máquinas de usinagem e ferramentas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Ferramenteiro” para sinemanaus2021pd@gmail.com

2 vagas – Soldador de Projeção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos deverão residir em bairros da zona Leste, Petrópolis, Mauazinho, Japiim ou Distrito Industrial;

Atividades – unir e cortar as peças de ligas metálicas usando processo de soldagem de projeção.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Soldador de Projeção” para sinemanaus2021pd@gmail.com

2 vagas – Pintor de Estruturas Metálicas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos deverão residir em bairros da zona Leste, Petrópolis, Mauazinho, Japiim ou Distrito Industrial;

Atividades – realizar a pintura de estruturas metálicas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Pintor de Estruturas Metálicas” para sinemanaus2021pd@gmail.com

3 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nas atividades de limpeza, copa e conservação de instalações.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza (PCD)” para curriculos.pcd2020@gmail.com

4 vagas – Técnico em Eletrônica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter noções de ESD (Eletricidade estática), conhecer plataformas de aquecimento (preheating station), módulos de WIFI e Bluetooth, noções de JIGs de Teste e experiência com máquinas de troca de BA.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico em Eletrônica” para sinemanaus2021pd@gmail.com

7 vagas – Operador de Prensa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos deverão residir em bairros da zona Leste, Petrópolis, Mauazinho, Japiim ou Distrito Industrial;

Atividades – montar ferramentas e preparar prensas para operação.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Prensa” para sinemanaus2021pd@gmail.com

1 vaga – Analista de Planejamento e Controle de Produção

Escolaridade – ensino superior completo em Engenharia de Produção;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com planejamento de produção e Excel avançado;

Atividades – abertura de fechamento de ordem de produção e todas as transações no sistema SAP.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista de Planejamento e Controle de Produção” para sinemanaus2021pd@gmail.com

2 vagas – Técnico em Eletrônica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com equipamentos hospitalares e laboratoriais, Conselho Federal dos Técnicos Industriais ativo e disponibilidade para viagem.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico em Eletrônica” para sinemanaus2021pd@gmail.com

1 vaga – Estágio em Administração

Escolaridade – ensino técnico cursando em Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Pacote Office.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Estágio em Administração” para sinemanaus2021pd@gmail.com

*Com informações da assessoria

Comentarios