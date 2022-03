Sine Manaus oferta 91 vagas de emprego nesta quarta-feira (30)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 91 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira, 30/3, de 8h às 17h.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para concorrer a uma das vagas disponíveis ou receber orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os cidadãos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus (Constantino Nery ou Shopping Phelippe Daou), portando o comprovante de vacinação (covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta quarta-feira:

Vagas Novas – 4

1 vaga – Auxiliar de Logística

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Pacote Office com domínio no Excel e elaboração de planilhas, conhecimento no suprimento de matérias, boa dicção e perfil ativo;

Atividades – Auxiliar no controle das planilhas de controle de planejamento de consumo.

Vaga disponível até o dia 31/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Licitação

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir amplo conhecimento em pregão eletrônico e público;

Atividades – Elaborar e acompanhar processos de licitação, desenvolver planilhas de custos e propostas técnicas.

Vaga disponível até o dia 31/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Desejável conhecimento em pratos típicos árabe;

Atividades – Auxiliar na preparação de massas, comidas regionais e internacionais e serviços no geral.

Vaga disponível até o dia 31/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Trabalhar na cozinha, cortando verduras e legumes, além de grelhar no fogão as proteínas do cardápio. Trabalhar na limpeza do local da cozinha e salão com mesas e cadeiras.

Vaga disponível até o dia 31/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas em Andamento – 87

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação “B”, cursos NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) e NR-35 (Trabalho em Altura) e NR-35 (Trabalho em Altura) atualizados.

Atividades – Realizar montagem e instalação de calefação, ventilação e refrigeração, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 30/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Motores Marítimos

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir experiência em motor de popa de 15 a 200 HP;

Atividades – Realizar manutenção de motores e equipamentos navais, recuperar componentes de motores e equipamentos navais, entre outras atividades inerentes.

Vaga disponível até o dia 30/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Analista Contábil

Escolaridade – Ensino Superior Completo ou Cursando em Ciências Contábeis;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Analisar e conciliar as contas patrimoniais e de resultado. Elaborar planilha de controles de empréstimos e parcelamentos, balanços e balancetes. Atender auditorias internas, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 30/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, armazenar os diferentes tipos de carne em locais apropriados, manter a ordem e higiene do local, a fim de evitar acidentes e proliferação de insetos. Zelar pela guarda, conservação, limpeza e segurança dos equipamentos, instrumentos e utensílios peculiares ao trabalho, bem como dos locais, comunicando qualquer irregularidade.

Vaga disponível até o dia 30/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Vaga estendida para Pessoa com Deficiência;

Atividades – Realizar a desossa, limpeza e embalagem de carnes e fazer a montagem do balcão.

Vaga disponível até o dia 30/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Vaga estendida para Pessoa com Deficiência;

Atividades – Prestar atendimento aos clientes, organizar e abastecer as gôndolas, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 30/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Costureira

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos Obrigatórios – Ter experiência com máquinas de costura industrial e Produção de fardamento e bordados.

Atividades – Confeccionar toucas, terninhos, calças, camisas e outras peças de roupas similares, alinhavar e coser as entrelinhas das diferentes peças, utilizando instrumentos comuns de costura e máquinas de costura industrial para armar essas peças.

Vaga disponível até o dia 30/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio em Marketing

Escolaridade – Ensino Superior cursando Marketing, Publicidade e Propaganda ou Jornalismo a partir do 3° período;

Experiência – Não necessário;

Atividades – Desenvolver propagandas e promoções, separar documentos para clientes, conferir relatórios, preparar informações para atualização de banco de dados dos clientes, entre outras atividades.

Vaga disponível até o dia 31/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

7 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria ”D” atualizada; Residir na zona leste e MOPP atualizado;

Atividades – Transportar, coletar e entregar cargas.

Vaga disponível até o dia 30/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir conhecimento em linha branca;

Atividades – Realizar montagem e instalação de calefação, ventilação e refrigeração, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 07/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Inovação e Metodologias Trainner

Escolaridade – Ensino Superior Completo;

Experiência – Não necessário;

Requisitos Obrigatórios – Conhecimento em metodologias ágeis para desenvolvimento de startups e projetos inovadores. Vivência em ecossistemas de inovação, programas de aceleração de startups. Vivência com metodologias de ensino, palestras e workshops;

Atividades – Atuar com rotatividade em diversas áreas da empresa, com foco inicial e central em suportar o quadro de Programas e Inovação, suas operações. Acompanhar e auxiliar os Programas de Aceleração e Inovação Corporativa; Trabalhar na Operação e Entrega de Programas de Aceleração de Startups e Projetos de Inovação Corporativa; Desenvolver, organizar e operacionalizar parcerias para os Programas, para o Hub e para as Startups (Corporate, Acadêmicas e Institucionais). Suportar, colaborar e executar atividades relacionadas aos programas e entregas, quando necessário.

Vaga disponível até o dia 04/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Televendas

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Ligar para pessoas usando uma lista telefônica específica para vender produtos ou solicitar doações. Atender chamadas de clientes em potencial.

Vaga disponível até o dia 01/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Almoxarife

Escolaridade – Ensino Superior Completo em Logística;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Morar nas proximidades do bairro Tarumã;

Atividades – Acompanhar andamento das atividades (Separação e Expedição). Fazer periodicamente checagens sob sua responsabilidade. Promover melhorias no processo e outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 01/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

*Com informações da assessoria