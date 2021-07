Sine Manaus oferta 90 vagas de emprego nesta segunda (26)

A Prefeitura de Manaus oferta 90 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 26/7, por intermédio do Sine Manaus. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição da vaga com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho e, para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os cidadãos que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego devem realizar seu agendamento em (https://minhaagendavirtual. com.br/sinemanausagendamento) e comparecer ao posto escolhido (Constantino Nery ou Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda-feira:

Posto Constantino Nery

4 vagas – Costureiro Overloquista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – operar em máquina overlock fazendo montagem, arremates e costurar dando acabamento da peça do tecido evitando que ele desfie.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Costureiro Overloquista” para cn.sinemanaus2021@gmail. com

2 vagas – Costureiro de Máquina Reta

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – realizar confecção em série na máquina de costura reta, fazer montagem de peças (camisa, calça e macacão).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Costureiro de Máquina Reta” para cn.sinemanaus2021@gmail. com

1 vaga – Analista de Contas a Pagar

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Contabilidade ou Economia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório – possuir curso de Excel Avançado. Diferencial ter curso de Inglês básico e conhecimento nos aplicativos do “Microsoft Office 365”;

Atividades – responsável pelos processos de contas a pagar através da análise, baixas, conciliações, negociações e planejamento de movimentações a fim de garantir quitação dos compromissos no prazo, manutenção de relações de confiança e fluxo de caixa.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista de Contas a Pagar” para cn.sinemanaus2021@gmail. com

1 vaga – Analista Administrativo – Contas a Receber

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Contabilidade ou Economia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório – possuir curso de Excel Avançado. Diferencial ter curso de Inglês básico e conhecimento nos aplicativos do “Microsoft Office 365”;

Atividades – responsável pelos processos de contas a receber através do recebimento, análise, baixas, conciliações, negociações e planejamento de movimentações a fim de garantir quitação dos compromissos no prazo, manutenção de relações de confiança e fluxo de caixa.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista Administrativo – Contas a Receber” para cn.sinemanaus2021@gmail. com

4 vagas – Motorista de Caminhão Basculante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, dentro do prazo de validade e ter disponibilidade para trabalhar em regime de escala e alojamento. Desejável possuir os cursos: MOPP, Manutenção e Segurança em Transporte e Primeiros Socorros;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista de Caminhão Basculante” para cn.sinemanaus2021@gmail. com

14 vagas – Motorista de Ônibus Rodoviário

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, dentro do prazo de validade e ter disponibilidade para trabalhar em regime de escala e alojamento. Desejável possuir os cursos: Manutenção e Segurança em Transporte, Direção Defensiva e Primeiros Socorros.

Atividades – Conduzir e transportar passageiros em destinos intermunicipais de longa distância. Executar percurso, pontos de embarque e desembarque e procedimentos no interior do veículo para garantir segurança e conforto dos passageiros, preencher relatórios de serviços e fazer check list do equipamento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista de Ônibus Rodoviário” para cn.sinemanaus2021@gmail. com

1 vaga – Lanterneiro Automotivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório – ter disponibilidade de trabalhar em Manaus, com idas à Pitinga (Presidente Figueiredo), conforme demanda. Desejável possuir curso técnico em lanternagem/funilaria e ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – analisar veículo a ser reparado, realizar o desmonte e providenciar materiais, equipamentos, ferramentas para o serviço, preparar a lataria do veículo e as peças para os serviços de lanternagem e pintura, pintar e montar veículo, preencher relatórios de serviços e fazer check list do equipamento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Lanterneiro Automotivo” para cn.sinemanaus2021@gmail. com

1 vaga – Mecânico Automotivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório – ter disponibilidade para trabalhar em regime de escala e alojamento. Desejável possuir curso técnico em Mecânica Automotiva e ter Carteira nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – elaborar planos de manutenção, realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores, substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos, preencher relatórios de serviços e fazer check list do equipamento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico Automotivo” para cn.sinemanaus2021@gmail. com

1 Vaga – Operador de Máquinas Pesadas – Ramo de Terraplanagem

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório – ter experiência no ramo de Terraplanagem, possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, dentro do prazo de validade, ter cursos de Escavadeira, Retroescavadeira e Rolo Compactador, ter disponibilidade para trabalho com regime de escala e alojamento;

Atividades – operar máquinas pesadas, realizar manutenção preventiva e corretiva em estrada e fazer check list do equipamento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Máquinas Pesadas – Ramo de Terraplanagem” para cn.sinemanaus2021@gmail. com

1 vaga – Eletricista Automotivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório – ter disponibilidade para trabalhar em Manaus, com idas à Pitinga (Presidente Figueiredo), conforme demanda. Desejável possuir curso técnico em Refrigeração Automotiva e ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, dentro do prazo de validade;

Atividades – executar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos, analisar as necessidades de troca e regulagem, montar sistemas e aplicar testes de funcionamento, preencher relatórios de serviços e fazer check list do equipamento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Eletricista Automotivo” para cn.sinemanaus2021@gmail. com

1 vaga – Telefonista – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar triagem e direcionamento de chamadas internas e externas, agendamento de consultas e exames, confirmação de agendamentos e demais atividades relativas ao setor.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Telefonista (PcD)” para curriculos.pcd2020@gmail. com

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza e conservação de ambientes, coleta de resíduos descartados, tratamento de piso e limpeza terminal.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza (PcD)” para curriculos.pcd2020@gmail. com

1 vaga – Auxiliar de Almoxarifado – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – enviar e receber materiais, separar e organizar mercadorias e fazer a conferência de produtos recebidos.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Almoxarifado (PcD)” para curriculos.pcd2020@gmail. com

1 vaga – Auxiliar de Contabilidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – emissão de notas fiscais eletrônicas de saídas, fazer lançamento de notas fiscais de entrada e análise de documentos fiscais, classificar a contabilidade e dialogar com o cliente, organizar a documentação referente à contabilidade da empresa, elaborar o controle de arquivos, calcular impostos diversos, fazer fechamentos fiscais e demais atividades pertinentes à área.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Contabilidade” para cn.sinemanaus2021@gmail. com

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – varrer o chão, lavar vidros, remover o lixo, limpar banheiros, salas, quintal e áreas de convivência. Além disso, manter os móveis e objetos limpos, bem como, repor os materiais de limpeza e realizar atividades de apoio, como serviços externos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza” para cn.sinemanaus2021@gmail. com

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico completo em Refrigeração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório – ter registro no Conselho Federal dos Técnicos (CFT), possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade e curso de NR-35 (Trabalho em Altura);

Atividades – elaborar projetos de instalação de sistemas de refrigeração e climatização, coordenar a execução da manutenção e instalação de sistemas de refrigeração e climatização, seguindo a legislação e normas técnicas ambientais, de saúde e segurança no trabalho, sempre utilizando as boas práticas inerentes à profissão.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico de Refrigeração” para cn.sinemanaus2021@gmail. com

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório – ter curso de Refrigeração, possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade e curso de NR-35 (Trabalho em Altura).

Atividades – montar, instalar e pôr em funcionamento equipamentos de refrigeração e ar condicionado residencial e comercial, realizando análises, ajustes de performance, detectando e corrigindo falhas de origem elétrica e mecânica, de acordo com desenhos técnicos, projetos e normas técnicas, em condições de qualidade, segurança e preservação ambiental.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Refrigeração” para cn.sinemanaus2021@gmail. com

3 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório – ter disponibilidade para trabalhar aos fins de semana, quando requisitado.

Atividades – Realizar manutenções corretivas e preventivas de máquinas e instrumentos, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, reparos de alvenaria e demais atividades inerentes à função.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Artífice de Manutenção” para cn.sinemanaus2021@gmail. com

Posto Phelippe Daou

1 vaga – Rebobinador de Bombas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a montagem, desmontagem e manutenção de bombas hidráulicas, motores elétricos e motores à vácuo.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Rebobinador de Bombas” para sinemanaus2021pd@ gmail.com

1 vaga – Representante de Vendas

Escolaridade – ensino superior incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório – ter carteira de cliente, técnicas de marketing, pacote office, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B” e veículo próprio.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Representante de Vendas” para sinemanaus2021pd@ gmail.com

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino superior incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório – ter carteira de cliente, técnicas de marketing, pacote office, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B” e veículo próprio.

Atividades – realizar atendimento de clientes, negociar preço, orientar com relação a serviços e produtos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Interno” para sinemanaus2021pd @gmail.com

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – montar, desmontar e alinhar pneus e rodas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Borracheiro” para sinemanaus2 021pd@gmail.com

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Açougueiro” para sinemanaus2021pd@gmail. com

5 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatório – desejável experiência em atendimento, rotinas de açougue e manipulação de alimentos;

Atividades – amanhar peixes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Peixeiro” para sinemanaus2021 pd@gmail.com

1 vaga – Encarregado de Transportes

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório – ter conhecimento em mecânica e Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” ou “D”;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Encarregado de Transportes” para sinemanaus20 21pd@gmail.com

1 vaga – Líder de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo em pós-graduação nas áreas de Marketing ou Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório – Diferencial ter cursos nas áreas de Vendas, Comercial, Marketing e Tecnologia da Informação e experiência na área da educação;

Atividades – planejar as vendas, atendendo clientes e coletando indicadores do mercado consumidor; com seu dinamismo e proatividade irá buscar atingir os resultados por meio de uma integração e colaboração da equipe de trabalho.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Líder de Vendas” para sinemanaus2021pd@ gmail.com

1 vaga – Operador de Caldeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório – necessário ter curso de Caldeira, NR13 e experiência comprovada na Carteira de Trabalho como Operador de Caldeira Óleo/Gás. Preferência por candidatos que residam na zona leste de Manaus;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Caldeira” para sinemanaus2021p d@gmail.com

1 vaga – Analista de T.I

Escolaridade – ensino superior completo em Tecnologia de Redes e áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório – ter conhecimento nos programas Trimpaper e Trimbox serão diferenciais;

Atividades – projetar, planejar, instalar, configurar e administrar redes de computadores, apoio na implementação do sistema ERP (Enterprise Resource Planning), instalação e configuração de software de monitoramento de imagens.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista de T.I” para sinemanaus2021pd@ gmail.com

1 vaga – Mecânico de Refrigeração Automotiva

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório – ter curso Técnico em Mecânica;

Atividades – instalar e reparar sistemas de refrigeração automotiva, montar tubulações e efetuar a carga de sistemas de refrigeração.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Refrigeração Automotiva” para sinemanaus202 1pd@gmail.com

1 vaga – Técnico de Manutenção de Equipamentos Hospitalares

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares de suporte à vida como: Bisturi Eletrônico, Respirador, Ventilador Pulmonar, Carro Anestésico e Monitor Multiparamétrico.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico de Manutenção de Equipamentos Hospitalares para sinemanaus2 021pd@gmail.com

