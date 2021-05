Sine Manaus oferta 79 vagas de emprego nesta segunda-feira

A Prefeitura de Manaus oferta 79 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira(24), por intermédio do Sine Manaus. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição da vaga com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os cidadãos que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego, devem realizar seu agendamento em (https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento) e comparecer ao posto escolhido (Constantino Nery ou Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda-feira:

Posto Constantino Nery

2 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas Exclusivas para Pessoas com deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística. Atender fornecedores e clientes, fornecer e receber informações sobre produtos e serviços. Tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo (PcD)” para curriculos.pcd2020@gmail.com

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas Exclusivas para Pessoas com deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a conservação e limpeza de ambientes por meio de coleta de lixo, varrição e lavagem terminal.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza (PcD)” para curriculos.pcd2020@gmail.com

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades relacionadas ao recebimento de animais abatidos, desossa, preparação e conservação para a utilização.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Açougueiro” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico completo em refrigeração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com Chiller, VRF e Centrais de ar, domínio básico em Word e Excel e elaboração de relatórios;

Atividades – Avaliar e dimensionar locais para instalação de equipamentos de refrigeração, instalar ramais de dutos, montar tubulações de refrigeração e demais atividades inerentes à função.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico de refrigeração” para sinemanaus.cn2021@gmail.com

Posto Phelippe Daou

10 vagas – Operador de Caixa – Vagas Estendidas Para Pessoas Com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter experiência como operador de caixa mesmo que de modo informal;

Atividades – realizar a conferência de peças (tamanhos e pesos diversificados), atendimento ao cliente.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Caixa” para sinemanauspd21@gmail.com

12 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidatos que residam nos seguintes bairros: Grande Circular, Canaranas, Cidade de Deus, Nossa Senhora Fátima 2, avenida Itaúba, Santa Inês, pista da raquete, Tancredo Neves, Nova Floresta, Novo Reino, Zumbi e Armando Mendes, pois a empresa só possui rota para os respectivos bairros;

Atividades – preparar produtos acabados para embalagem com colocação de etiquetas, preenchimento de ficha de produção, organização do setor.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Linha de Produção” para sinemanauspd21@gmail.com

27 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – efetuar etiquetação ou cadastramento dos bins no sistema, fazer reposição de produtos nos bins, levar os bins já repostos nas prateleiras de separação.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Logística” para sinemanauspd21@gmail.com

10 vagas – Auxiliar de Produção – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – Responsável por executar as atividades de produção.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PCD)” para curriculos.pcd2020@gmail.com

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar serviços de manutenção, limpeza e cuidados da empresa no geral.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza” para sinemanauspd21@gmail.com

1 vaga – Técnico de Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico ou ensino superior completo em Segurança do Trabalho;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na implantação do E-Social;

Desejável que os candidatos residam próximos ou no bairro: Armando Mendes;

Atividades – fazer o controle de cautelas, atendimento aos programas de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) existente e mapeamento de risco.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico de Segurança do Trabalho” para sinemanauspd21@gmail.com

1 vaga – Lanterneiro

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área de transporte urbano ou fretamento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Lanterneiro” para sinemanauspd21@gmail.com

5 vagas – Faturista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com faturamento de distribuidoras ou supermercados, ter conhecimento no sistema Whintor, saber fazer entrada de notas fiscais, expor arquivos XML, dar baixa em guias e enviar faturas;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Faturista” para sinemanauspd21@gmail.com

5 vagas – Auxiliar Administrativo de Cadastro

Escolaridade – ensino médio completo ou ensino superior cursando em Contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no sistema Whintor, saber fazer entrada de notas fiscais, expor arquivos XML, dar baixa em guias e enviar faturas;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo de Cadastro” para sinemanauspd21@gmail.com

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar organização e controle do estoque.

Atividades – realizar organização e controle do estoque.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Açougueiro” para sinemanauspd21@gmail.com

