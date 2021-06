Sine Manaus oferta 58 vagas de emprego nesta terça-feira (01)

A Prefeitura de Manaus oferta 58 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira, 1º/6, por meio do Sine Manaus. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição da vaga com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os cidadãos que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego, devem realizar seu agendamento em (https://minhaagendavirtual. com.br/sinemanausagendamento) e comparecer ao posto escolhido (Constantino Nery ou Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta terça-feira:

Posto Constantino Nery

7 vagas – Montador – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou sem experiência;

Atividades – executar serviços de linha de produção, tais como: montagens de componentes, conexão de fiação, fixando partes, soldando peças, colocando e encaixando as peças nos gabinetes e utilizando-se de parafusadeiras e ferro de solda na posição em pé.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Montador (PcD)” para curriculos.pcd2020@gmail. com

3 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência comprovada como servente. Desejável conhecimento na área de obras em fábricas e indústrias;

Atividades – demolir edificações de concreto, alvenarias e outras estruturas. Preparar canteiro de obras, limpar a área e compactando solos. Realizar escavações e preparar massa de concreto e outros materiais.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Servente de Obras” para sinemanaus.cn2021@gmail. com

2 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável conhecimento na área de obras em fábricas e indústrias;

Atividades – organizar e preparar o local de trabalho na obra, construir fundações e estruturas de alvenaria. Aplicar revestimentos e contrapisos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Pedreiro” para sinemanaus.cn2021@gmail. com

20 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – prospectar clientes de veículos através de contato direto, folders, anúncios virtuais e ligações. Preencher formulários de vendas e coletar dados dos clientes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Externo” para sinemanaus.cn2021@gmail. com

1 vaga – Auxiliar de Vendas – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar tarefas de abastecimento, organização de prateleiras, recepcionar os clientes na porta da loja, ensacar mercadorias compradas pelos clientes e auxiliar clientes com as mercadorias até o carro.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Vendas (PcD)” para curriculos.pcd2020@gmail. com

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável possuir curso de Informática Avançada e experiência com rotinas de escritório e recursos humanos;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística. Atender fornecedores e clientes, fornecer e receber informações sobre produtos e serviços. Tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo (PcD)” para curriculos.pcd2020@gmail. com

Posto Phelippe Daou

1 vaga – Rebobinador de Motores Elétricos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – montagem e desmontagem de bombas hidráulicas, motores elétricos e bombas de vácuo.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Rebobinador de Motores Elétricos” para sinemanauspd21 @gmail.com

5 vagas – Motorista de Rota

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com rotas, Carteira Nacional de Habilitação atualizada categoria “D” e curso atualizado de Direção Defensiva e Transporte de Passageiros;

Atividades – realizar rotas para indústria.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista de Rota” para sinemanauspd21@ gmail.com

1 vaga – Gerente Financeiro

Escolaridade – pós-graduação completa em Gestão Financeira;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em Gestão Financeira, desejável experiência em indústria;

Atividades – exercer a gerência dos serviços administrativos, das operações financeiras e de serviços, incluindo o setor bancário.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Gerente Financeiro” para sinemanauspd2 1@gmail.com

1 vaga – Gerente de Recursos Humanos

Escolaridade – pós-graduação completa em Gestão de Pessoas;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em Gestão de Pessoas, desejável experiência em indústria;

Atividades – gerenciar atividades ou serviço de pessoal, recrutamento e seleção.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Gerente de Recursos Humanos” para sinemanauspd21@ gmail.com

1 vaga – Vendedor Externo Autopeças

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir moto e Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”.;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Externo Autopeças” para sinemanauspd21 @gmail.com

2 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNH categoria “B” dentro do prazo de validade.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Refrigeração” para sinemanausp d21@gmail.com

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento de autopeças;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Interno” para sinemanauspd21@ gmail.com

1 vaga – Analista de Recrutamento e Seleção Junior

Escolaridade – ensino superior completo em Psicologia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento abrangente na seleção de profissionais. Ter CRP (Conselho Regional de Psicologia) Ativo;

Atividades – realizar a elaboração e divulgação das vagas, triagem de currículos; fazer o agendamento e aplicação de testes de conhecimentos e psicológicos/laudos (Teste Quati, Teste palográfico, Teste Atenção Concentrada (AC), Teste G36, R1, entre outros) e entrevistas individuais e coletivas e dinâmicas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista de Recrutamento e Seleção Junior” para sinemanauspd21@ gmail.com

2 vagas – Auxiliar de Produção – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar o acabamento nas peças.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PCD)” para curriculos. pcd2020@gmail.com

8 vagas – Auxiliar de Produção – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área de produção;

Atividades – Realizar a montagem e desmontagem de peças.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PCD)” para curriculos. pcd2020@gmail.com

1 vaga – Motorista de Caminhão Truck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios ter curso de Movimentação de Operação de Produtos Perigosos (MOPP) e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”. O candidato também deve possuir noções de primeiros socorros, mecânica e legislações de trânsito;

Atividades – realizar a coleta e entrega de mercadorias (inclusive químicos), anotar as informações no diário a bordo, acompanhar o carregamento do caminhão, identificar avarias na mercadoria e preencher o controle de jornada.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista de Caminhão Truck” para sinemanauspd21@ gmail.com.

*Com informações da Assessoria

