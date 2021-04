Sine Manaus oferta 56 vagas de emprego nesta sexta-feira (16)

A Prefeitura de Manaus oferece 56 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira, 16/4, por intermédio do Sine Manaus. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail sinemanaus.empregos2021@gmail.com. No currículo deve constar os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho e, para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br, para fazer a solicitação de cadastro.

Os cidadãos que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego, devem realizar seu agendamento em (https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento) e comparecer ao posto do Sine Manaus da Constantino Nery (avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo) no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta sexta-feira:

2 vagas – Auxiliar de Limpeza com Experiência em Roçadeira

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com roçadeiras e em jardinagem (limpar, varrer, recolher, plantar, podar e regar).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza com Experiência em Roçadeira”

1 vaga – Controlador Automotivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiências anteriores na função, conhecimento de serviços e peças automotivas e possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar atendimento a clientes, cadastros, chek-list, orçamentos, acompanhamento de serviços de recebimento e entrega, acompanhamento de veículos sinistrados.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Controlador Automotivo”

3 vagas – Mecânico de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB”, dentro do prazo de validade e ter curso de Informática Básica. Diferencial possuir o curso de Mecânica Elétrica;

Atividades – realizar manutenção corretiva e preventiva em máquinas e veículos, envolvendo a troca de peças e limpeza de componentes, consertos, revisão, freios, direção, regulagem de motores, montagem e desmontagem, alinhamento e balanceamento em 3D (três dimensões).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Automóveis”

1 vaga – Operador de Guindaste

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência como operador de Munck e possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “E”, dentro do prazo de validade. Desejável possuir curso profissionalizante na área: Sinaleiro e/ou Operador de Munck;

Atividades – operar e avaliar as condições de funcionamento das máquinas e equipamentos de elevação. Realizar amarração de cargas. Executar içamento de cargas e equipamentos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Guindaste”

2 vagas – Ajudante de Carga e Descarga de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D”, dentro do prazo de validade. Desejável possuir o curso de Sinaleiro de Movimentação e Içamento de Cargas;

Atividades – auxiliar em içamento e movimentação de cargas com guindastes e Muncks. Inspecionar e realizar o controle dos materiais dos veículos. Realizar amarração de cargas fixas e móveis para transporte.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Ajudante de Carga e Descarga de Mercadorias”

1 vaga – Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino técnico completo em Manutenção;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso Técnico de Manutenção;

Atividades – executar serviços de manutenção mecânica, montar e desmontar máquinas e equipamentos, reparar e substituir partes e peças de acordo com a necessidade.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico Industrial”

5 vagas – Jovem Aprendiz Administrativo

Escolaridade – ensino médio cursando;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – auxiliar nas rotinas do departamento administrativo, envolvendo o atendimento ao cliente, acompanhamento de relatórios, elaboração de planilhas e controle de arquivos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Jovem Aprendiz Administrativo”

5 vagas – Manobrista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na área de transporte e movimentação de carretas e contêineres. Possuir o curso de “Mopp” e Direção Preventiva atualizados e Carteira Nacional de Habilitação categoria “E”, dentro do prazo de validade;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Manobrista”

5 vagas– Auxiliar Administrativo – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – operar máquinas copiadoras, extraindo cópias de documentos originais, distribuir cópias solicitadas, receber requisição para cópias devidamente autorizadas e efetuar o controle de estoque de papel e de todo material necessário para execução das atividades.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo (PcD)”

4 vagas– Auxiliar de Manutenção – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – executar atividades auxiliares dentro das diversas áreas da manutenção (encanamento, alvenaria, pintura, jardinagem, marcenaria e eletricidade), conforme orientação recebida dos oficiais de sua área de atuação.

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Manutenção (PcD)”

4 vagas– Auxiliar de Limpeza – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – desenvolver atividades de limpeza e conservação em geral, bem como serviços de entrega, recebimento, confecção e atendimento, utilizando os materiais e instrumentos adequados e efetuar limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral para mantê-los em condições de uso.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza (PcD)”

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da empresa, utilizando os materiais e instrumentos adequados.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza”

5 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar estruturas construídas, realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Pedreiro”

1 vaga – Encarregado de Construção Civil

Escolaridade – ensino médio completo ou ensino Técnico completo em Edificações;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos nas áreas de Edificações e Construção Civil. Possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A/B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias. Elaborar documentação técnica e controlar recursos produtivos da obra.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Encarregado de Construção Civil”

1 vaga – Auxiliar Técnico de Engenharia Civil

Escolaridade – ensino médio completo ou ensino Técnico completo em Edificações;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos nas áreas de Edificações, Orçamentos e “OrçaFascio”. Possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A/B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar levantamentos topográficos. Desenvolver e legalizar projetos de edificações sob supervisão. Planejar, executar, orçar e providenciar suprimentos de obras e serviços.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar Técnico de Engenharia Civil”

3 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – atender e orientar os clientes, auxiliar e organizar as prateleiras.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Repositor de Mercadorias”

4 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – realizar carga, descarga e separar os materiais.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Estoque”

6 vagas – Lavador de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A ou B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar lavagem e secagem, aplicação de produtos, higienização e polimento de veículos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Lavador de Veículos”

1 vaga – Assistente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em Pacote Office, experiência no atendimento ao cliente e possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – organizar exposição de veículos, auxiliar no atendimento, na preparação e entrega técnica dos veículos novos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Assistente de Vendas”

