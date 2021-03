Sine Manaus oferta 46 vagas de emprego nesta terça-feira (23)

A Prefeitura de Manaus oferta 46 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira, 23/3, por meio do Sine Manaus. Devido a pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais ainda não estão sendo realizados nos postos do órgão, mas os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail sine.empregos21@gmail. com. No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

O currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário, para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da CTPS Digital, entrada no seguro-desemprego ou qualquer outra dúvida, são feitas no WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta terça-feira:

1 vaga – Operador de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável candidato com experiência em vendas de frigoríficos;

Atividades – atender aos clientes, vender os produtos e prestar assistência ao cliente.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Telemarketing”

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando ensino superior em administração, a partir do quinto período;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – habilidade comportamental: organização. Ter experiência com planilhas eletrônicas, rotinas administrativas e atendimento ao cliente;

Atividades – realizar as demandas administrativas necessárias no cotidiano da empresa.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Assistente Administrativo”

1 vaga – Consultor de Vendas de Planos de Saúde

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável conhecimento em vendas de planos de saúde. Diferencial ter habilidade em liderar equipes;

Atividades – elaborar propostas baseadas em sinistralidade dos planos de saúde.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Consultor de Vendas de Planos de Saúde”

1 vaga – Secretário Executivo

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável boa oratória, escrita e verbal. Diferencial ter domínio básico em língua inglesa;

Atividades – agendar reuniões, criar atas e atender os clientes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Secretário Executivo”

3 vagas – Isolador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para morar em Boa Vista – Roraima;

Atividades – verificar as características do trabalho, examinando plantas e edificações para determinar material e forma de execução. Serrar as placas isolantes, cerrando os extremos e as partes a serem encaixadas, para possibilitar seu ajuste aos extremos das fiadas e ao redor das saliências e dispositivos fixados na superfície.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Isolador”

3 vagas – Funileiro Traçador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para morar em Boa Vista – Roraima;

Atividades – apoiar na execução de fabricação das peças nos serviços de funilaria dos equipamentos. Utilizar lixadeiras elétricas ou manuais, martelos, alavancas, lixas, massa e outros materiais e equipamentos cumprindo com normas e procedimentos de segurança.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Funileiro Traçador”

2 vagas – Operador de Tratamento Térmico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para morar em Boa Vista – Roraima;

Atividades – executar os serviços de aquecimentos e/ou resfriamento controlado de peças e estruturas, assegurando o fluxo da produção, garantindo um processo otimizado. Conferir a qualidade do material e dos equipamentos no seu recebimento, verificando suas condições de utilização, para dar início ao processo produtivo, comunicando ao supervisor da área quaisquer irregularidades encontradas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Tratamento Térmico”

2 vagas – Operador de Guindaste

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para morar em Boa Vista – Roraima;

Atividades – operar guindastes de diversos tipos, com capacidade entre 50 a 100 toneladas, acionando mecanismos e alavancas de controles, conforme necessidades e solicitações recebidas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Guindaste”

2 vagas – Eletricista de Instalações

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em Construção Civil. Diferencial ter ”NR-10” Norma Regulamentadora Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade e “NR-35” Norma Regulamentadora Trabalho em Altura atualizados;

Atividades – montagem de eletrocalha, QGR (Quadro Geral de Rede) montagem de iluminação, corte e dobra de barramento. Conhecimentos em bitola de cabo; Solda isotérmica, instalações de medidores de grandeza e SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Eletricista de Instalações”

1 vaga – Técnico de Refrigeração Automotiva

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar instalação e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, aplicar testes e regulagens para melhorar o seu funcionamento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Atendente de Caixa”

1 vaga – Analista de Engenharia

Escolaridade – ensino superior completo em Engenharia Civil;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – participar no desenvolvimento de projetos, determinando especificações, desenhos, técnicas de execução, recursos necessários e demais requisitos para possibilitar a construção, montagem, funcionamento e manutenção dentro dos padrões técnicos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista de Engenharia”

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na elaboração de alimentos in natura em URP de infraestrutura do cliente, de acordo com os cardápios previamente definidos. Elaborar guarnições conforme receitas previamente definidas, seguindo e observando as orientações nutricionais de segurança alimentar. Auxiliar na preparação de lanches sempre que necessário.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Cozinha”

2 vagas – Auxiliar de Cozinha – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na elaboração de alimentos in natura em URP de infraestrutura do cliente, de acordo com os cardápios previamente definidos. Elaborar guarnições conforme receitas previamente definidas, seguindo e observando as orientações nutricionais de segurança alimentar. Auxiliar na preparação de lanches sempre que necessário.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Cozinha (PcD)”

1 vaga – Atendente de Loja – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – realizar organização de loja, operação de caixa e atendimento ao cliente.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Atendente de Loja (PcD)”

1 vaga – Mecânico a Diesel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar planos de manutenção, realizar manutenções de motores, sistemas e veículos automotores, substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos, trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos de qualidade, de segurança e de preservação do meio ambiente.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico a Diesel”

3 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório – ter trabalhado em lojas de shopping centers;

Atividades – realizar atendimento presencial, vendas on-line, pré-venda e pós-venda.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Interno”

1 vaga – Assistente de Marketing

Escolaridade – ensino superior completo em Marketing ou Publicidade e Propaganda;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório – ter o curso de Pacote Office;

Atividades – coordenar a criação e produção, material de propaganda e divulgação, desenvolvendo a ideia, apresentando à área de criação e propaganda e, providenciando a sua distribuição, planejar, executar e criar as estratégias de marketing.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Assistente de Marketing”

1 vaga – Analista de Operações

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou Contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar controle de estoque e requisição de compras, cumprir calendários de metas do setor e realizar apresentação mensal de resultados, receber, controlar e validar a entrada de notas fiscais e negociar contratos e fazer a contratação de prestadores.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista de Operações”

5 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar pequenos reparos, manutenção predial e de máquinas e equipamentos diversos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Artífice de Manutenção”

5 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – manutenção e instalação de ar-condicionado, limpeza e higienização de ar condicionado, manutenção corretiva e preventiva em refrigeração.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Refrigeração”

2 vagas – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária na função;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB”, dentro do prazo de validade e saber utilizar o aplicativo Waze (GPS);

Atividades – dirigir e transportar água e gás.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista Entregador”

*Com informações da assessoria

Comentarios