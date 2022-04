Sine Manaus oferta 253 vagas de emprego nesta terça-feira (5)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 253 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira, 5/4, de 8h às 17h.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, os candidatos devem comparecer ao posto da Avenida Constantino Nery. Os demais serviços (Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego) serão realizados normalmente nos postos do Shopping Phelippe Daou e Galeria Espírito Santo. Os cidadãos devem estar munidos do comprovante de vacinação (covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta terça-feira:

Vagas Novas – 155

12 vagas – Ajudante de Motorista

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Os candidatos devem comparecer ao posto do Sine Manaus da avenida Constantino Nery;

Atividades – Realizar a organização e limpeza do armazém, carga e descarga, auxiliar o motorista nas entregas.

Vaga disponível até o dia 05/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Primeiro Emprego;

Atividades – Consiste em efetuar visitas aos possíveis compradores objetivando a oferta de produto ou serviço.

Vaga disponível até o dia 05/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Fazer a limpeza interna das salas de aula, vidros, corredores e escadarias. Fazer a limpeza da área externa, estacionamento e banheiros.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – Executar serviços de apoio nas áreas de Recursos Humanos, realizar serviços externos para o acompanhamento de mão de obra nas tomadoras de serviços.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Encarregado de Obras

Escolaridade – Ensino Técnico em Edificações Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – Supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil; Orientar sobre medidas de segurança e equipamentos; Administrar o cronograma da obra.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Técnico em Rede de Computadores

Escolaridade – Ensino Técnico em Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter cursos pertinentes à vaga: CLP, NR-10 e NR-35;

Atividades – Montar, configurar e realizar manutenção de computadores em redes; Instalação e configuração de dispositivos e sistemas operacionais.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

20 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter cursos pertinentes à vaga: CLP, NR-10 e NR-35;

Atividades – Montar, configurar e realizar manutenção de computadores em redes; Instalação e configuração de dispositivos e sistemas operacionais.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

20 vagas – Serralheiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter cursos na área;

Atividades – Confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal; Fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; Recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Soldador

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter cursos na área;

Atividades – Unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Solda

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Auxiliar nos serviços de solda, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Pedreiro

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Reporta-se ao Encarregado de Obras ou Superior Imediato. Atua na construção e reforma da parte estrutural e acabamento de prédios comerciais e residenciais ou também em construções de grande, médio ou pequeno porte.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Pintor de Obras

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-a amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; Revestir tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Artífice

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Servente

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Reporta-se ao Encarregado de Obras ou Pedreiro, auxiliando na construção ou reparo de obras.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Necessário ter experiência com materiais de construção;

Atividades – Atender clientes presencialmente e via telefone; Processar e gerenciar pedidos de clientes; Processar vendas à vista ou a prazo; Fazer pós-venda, acompanhar as vendas realizadas início e fim.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Faturista

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Necessário ter experiência com materiais de construção;

Atividades – Realizar transações financeiras do dia a dia, preparar contas, faturas e depósitos bancários. Emitir o faturamento da empresa, receber pedidos de vendas, emissão de notas fiscais e demais funções correlatas.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

Vagas em Andamento – 98

4 vagas – Analista Contábil

Escolaridade – Ensino Superior Completo ou Cursando em Ciências Contábeis;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Analisar e conciliar as contas patrimoniais e de resultado. Elaborar planilha de controles de empréstimos e parcelamentos, balanços e balancetes. Atender auditorias internas, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 06/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Vaga estendida para Pessoa com Deficiência;

Atividades – Realizar a desossa, limpeza e embalagem de carnes e fazer a montagem do balcão.

Vaga disponível até o dia 12/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir conhecimento em linha branca;

Atividades – Realizar montagem e instalação de calefação, ventilação e refrigeração, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 09/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Inovação e Metodologias Trainner

Escolaridade – Ensino Superior Completo;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – Conhecimento em metodologias ágeis para desenvolvimento de startups e projetos inovadores. Vivência em ecossistemas de inovação, programas de aceleração de startups. Vivência com metodologias de ensino, palestras e workshops;

Atividades – Atuar com rotatividade em diversas áreas da empresa, com foco inicial e central em suportar o quadro de Programas e Inovação, suas operações. Acompanhar e auxiliar os Programas de Aceleração e Inovação Corporativa; Trabalhar na Operação e Entrega de Programas de Aceleração de Startups e Projetos de Inovação Corporativa; Desenvolver, organizar e operacionalizar parcerias para os Programas, para o Hub e para as Startups (Corporate, Acadêmicas e Institucionais). Suportar, colaborar e executar atividades relacionadas aos programas e entregas, quando necessário.

Vaga disponível até o dia 09/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir conhecimento em máquina seccionadora;

Atividades – Realizar cortes de MDF, projetos e montagem.

Vaga disponível até o dia 05/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Fiscal de Loja – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Atuar na prevenção de perdas e danos no interior da loja, na circulação interna na loja, a fim de monitorar. Fiscalizar a entrada e a saída de funcionários, prestar atendimento ao cliente, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 07/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Analista Fiscal

Escolaridade – Ensino Superior Completo ou Cursando em Ciências Contábeis;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar desembaraço de notas/obrigações fiscais, parcelamento/importação de NF/SPED fiscal e outras atividades correlatas ao setor.

Vaga disponível até o dia 05/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e moto própria;

Atividades – Profissional responsável por captar novos clientes para a empresa, realizando atendimentos e negociações com prospectos que ainda não fazem parte da carteira de clientes da organização.

Vaga disponível até o dia 05/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Mecânica Diesel

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Experiência em manutenção e mecânica de caminhões;

Atividades – Reparar sistema de arrefecimento, unidade hidráulica e bomba de combustível, trocar válvula injetora, molas, barras estabilizadoras, hastes de reação e peças desgastadas, orçar serviços manuais e por computador, efetuar testes hidráulicos e pneumáticos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 07/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Supervisor de Vendas

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Supervisionar atividade de manutenção e captação novos clientes.

Vaga disponível até o dia 06/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – Serviços internos de manutenção de aparelhos e instalação de purificador.

Vaga disponível até o dia 06/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Operador de Telemarketing

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Manutenção, captação de clientes e vendas de produtos.

Vaga disponível até o dia 06/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Atendimento ao cliente nas vendas, emissão de relatórios.

Vaga disponível até o dia 06/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Motoboy

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”;

Atividades – Serviços externos, manutenção e panfletagem.

Vaga disponível até o dia 06/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Residir nos bairros: Petrópolis, Japiim, São Francisco, Raiz, Educandos ou Morro da Liberdade;

Atividades – Limpar e conservar as dependências da empresa.

Vaga disponível até o dia 06/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice

Escolaridade – Ensino fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Cursos de NR-10(Sistema Elétrico de Potência) e NR-35 (Trabalho em Altura); Ter experiências em Edifícios e condomínios;

Atividades – Executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos; Conservar vidros e fachadas, e tratar de piscinas.

Vaga disponível até o dia 06/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Operador de Extrusora

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Manusear máquina extrusão, controlar a temperatura e registrar as não-conformidades. Realizar montagem e desmontagem da máquina, além de realizar a manutenção preventiva e corretiva da mesma.

Vaga disponível até o dia 05/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Residir em bairros próximos ao Santa Etelvina;

Atividades – Realizar manutenção e operação de máquinas, distribuição e abastecimento de materiais. Responsável pela organização e limpeza das máquinas e do ambiente de trabalho, controle de entrada e saída de materiais, registro de produtos e controle de qualidade.

Vaga disponível até o dia 05/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Peixeiro

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Preparar, limpar e cortar pescado para comercialização, examinar peixes recebidos, armazenar os peixes e manter a ordem e higiene no ambiente de trabalho.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Açougueiro

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Obras de Manutenção

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Supervisionar colaboradores, leitura e execução de projetos, acompanhar cronograma e medições de obras e controlar equipamentos.

Vaga disponível até 05/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Financeiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Os candidatos devem residir na zona Leste da cidade;

Atividades – Receber e registrar mercadoria; Abertura e fechamento de caixa e atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 10/04/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Máquina Sacoleira

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Preparar, regular e operar máquina, registrar a produção e documentar as atividades na ordem da produção.

Vaga disponível até 06/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Conhecimento em Pacote Office e com departamento de utilidades domésticas, cama, mesa e banho;

Atividades – Efetuar vendas e apresentação de produtos, prospecção de clientes e pós venda.

Vaga disponível até 05/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Conhecimento em Pacote Office e experiência na área de vendas de móveis finos;

Atividades – Efetuar vendas e apresentação de produtos, prospecção de clientes e pós venda.

Vaga disponível até 05/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter experiência com Pacote Office e possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – Responsável em auxiliar processos administrativos do setor; Auxiliar no controle dos vencimentos, admissões e demais funções correlacionadas.

Vaga disponível até 07/04/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Eletricista de Manutenção Industrial

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter cursos NR-10, NR-12, NR-33, NR-35, SEP atualizados e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – Realizar manutenção preventiva e corretiva em equipamentos industriais.

Vaga disponível até 07/04/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Caminhão Basculante

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter cursos de NR-11, NR-12, Direção Defensiva e Carteira Nacional de Habilitação categorias “D” ou “E” dentro do prazo de validade;

Atividades – Transportar mercadorias conforme a legislação do trânsito, seguir roteiro, fazer solicitações de manutenção preventiva e corretiva do veículo.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Máquinas Pesadas (Mineração)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter cursos de NR-12, NR-33, NR-35 e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – Realizar a manutenção de equipamentos de mineração (máquinas pesadas – marca Caterpillar).

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir experiência com mecânica e elétrica automotiva;

Atividades – Realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos.

Vaga disponível até 05/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir experiência com montagem e balanceamento de pneus de carros de passeio e caminhões;

Atividades – Realizar manutenção de equipamentos, montagem e desmontagem de pneus e alinhamento. Controlar vida útil e utilização dos pneus.

Vaga disponível até 05/04/2022 ou até encerramento da vaga.

20 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Efetuar vendas e apresentação de produtos, prospecção de clientes e pós-vendas.

Vaga disponível até 05/04/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Garçom

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter disponibilidade para dormir em hotel de selva;

Atividades – Recepcionar o cliente, servir alimentos e bebidas, anotar e servir pedidos e executar tarefas correlatas.

Vaga disponível até 05/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Preparação inicial de alimentos, limpeza de material de trabalho, auxiliar o cozinheiro nos cortes, organização e armazenagem de alimentos.

Vaga disponível até 06/04/2022 ou até encerramento da vaga.

