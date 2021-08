Sine Manaus oferta 235 vagas de emprego nesta quarta-feira (25)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 235 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira(25), de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site, e para concorrer às vagas, deve acessar o site para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados nas vagas devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido (avenida Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta quarta-feira:

VAGAS NOVAS: 27

2 vagas – Mecânico Fluvial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter habilitação Arrais dentro do prazo de validade e experiência com motor de popa (60 e 150HP).

Vaga disponível até o dia 27/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

1 vaga – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter experiência em clínica odontológica e residir no bairro Cidade Nova ou adjacências;

Atividades – realizar atendimento ao público, planejamento de agenda e organização do ambiente de trabalho.

Vaga disponível até o dia 26/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

1 vaga – Eletricista

Escolaridade – ensino técnico completo em Elétrica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em subestação de 13,8Kv, geradores de energia, motores e bombas, dimensionamento de circuitos, leitura de energia, manutenção preventiva do parque elétrico e demais atividades ligadas à área elétrica. Ter experiência no Distrito Industrial e em shopping centers.

Vaga disponível até o dia 27/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

2 vagas – Analista Comercial

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração ou Marketing;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento a clientes e parceiros e acompanhar o desenvolvimento e fechamento de negócios.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

2 vagas – Pedreiro (Vaga Temporária)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em preparação de formas;

Atividades – executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais de construção civil, preparar formas e estruturas de madeiras. Construir formas de madeira para concretagem.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

1 vaga – Pedreiro (Vaga Temporária)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em armação de estruturas de concreto armado (ferro);

Atividades – executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais de construção civil, preparar e montar estruturas de concreto armado, aço em obras.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

1 vaga – Pedreiro (Vaga Temporária)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de leitura e interpretação de desenho técnico, levantamento de materiais e aplicação de checklists em obras;

Atividades – executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais de construção civil, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, e utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar, ou reparar prédios e obras similares.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

2 vagas – Auxiliar de Manutenção (Vaga Temporária)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em montagem de paredes drywall;

Atividades – auxiliar nos serviços de pintura das superfícies internas e externas, nos serviços de revestimento e acabamentos, massa corrida e gesso.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

2 vagas – Auxiliar de Manutenção (Vaga Temporária)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em formas de madeiras;

Atividades – auxiliar nos serviços de montar e desmontar as formas utilizadas para concretagem dos blocos de fundação e demais elementos estruturais.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

2 vagas – Auxiliar de Manutenção (Vaga Temporária)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento como auxiliar de pedreiro;

Atividades – auxiliar nos serviços de preparo nos canteiros de obras, massa concreto, demolição, compactação solo, escavação, realizar a carga, descarga e transporte de materiais.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em implantação de CIPA e os cursos de NR10 e NR20;

Atividades – elabora e orienta atividades de segurança do trabalho e preservação física dos funcionários em empresas, construções e instalações industriais.

Vaga disponível até o dia 26/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

1 vaga – Auxiliar de Almoxarifado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação “AB” dentro do prazo de validade;

Atividades – recebimento, conferência e armazenamento.

Vaga disponível até o dia 26/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – diferencial ter experiência no ramo hospitalar;

Atividades – trabalhar com atendimento ao público, pagamentos, recebimentos de valores, fechamento de caixa e emissão de notas.

Vaga disponível até o dia 25/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – trabalhar com atendimento ao público, pagamentos, recebimentos de valores, fechamento de caixa e emissão de notas.

Vaga disponível até o dia 25/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

7 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir cursos TCP, direção defensiva, Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”;

Atividades – fazer translado de colaboradores das fábricas do distrito.

Vaga disponível até o dia 25/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

VAGAS EM ANDAMENTO: 208

17 vagas – Conferente de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir vivência na área de logística, com coletor de dados e habilidade em Excel.

Atividades – realizar carregamento e descarregamento de produtos e estufagem de contêineres, com ou sem utilização de equipamentos mecânicos, bem como manusear os produtos do armazém, retirando-os e colocando-os em gaiolas, paletes e contêineres.

Vaga disponível até 27/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

48 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável residir próximo ou ter fácil acesso ao bairro Armando Mendes.

Atividades – realizar carregamento e descarregamento de produtos, separação de produtos com ou sem a utilização de coletores de dados, estufagem de contêineres, bem como manusear os produtos do armazém

Vaga disponível até 27/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

9 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso de Segurança e Saúde no Transporte, Movimentação e Armazenagem de Materiais (NR-11), atualizado e vivência com Empilhadeira retrátil.

Atividades – operar máquinas motorizadas, transportar e empilhar os produtos recebidos ou expedidos pelo armazém, manusear e conferir produtos, organizar estoque e cargas em veículos dos produtos no armazém.

Vaga disponível até 27/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade. Ter os cursos de NR-10 (Trabalho com Instalações Elétricas), NR-35 (Trabalho em Altura) e SEP (Sistemas Elétricos de Potência) atualizados, certificado de Soldador e disponibilidade de viagem à trabalho;

Atividades – executar manutenções preventivas em grupos geradores, executar trabalho de desmontagem, reparo e ajuste de ferramentas de diversos tipos, trabalhos com soldas, pintura e demais atividades correlatas à função.

Vaga disponível até 25/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades relacionadas a desossa, preparação e conservação para utilização, limpeza de carnes vermelhas e brancas, preparar as peças, organizar a câmara frigorífica, reposição de mercadorias nas vitrines, freezers e precificação.

Vaga disponível até 25/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

2 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares.

Vaga disponível até 25/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Inspetor de Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir os cursos de Matemática Básica, Metrologia, Leitura e Interpretação de Desenhos Técnicos. Diferencial possuir conhecimentos em Inspeção de Recebimento e que more nas proximidades da zona Leste de Manaus;

Atividades – realizar ensaios e inspeções de rotina nos produtos analisando seus resultados, monitorando a qualidade e solicitando as ações corretivas para os casos de não conformidade.

Vaga disponível até 26/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar;

Atividades – realizar cortes e desossa, atendimento ao cliente e demais atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 25/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Estágio em Tecnologia da Informação (TI)

Escolaridade – ensino superior cursando em Ciências da Computação ou áreas correlacionadas, a partir do quarto período;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios – diferencial ter conhecimento em infraestrutura de TI (Tecnologia da Informação), conhecimento em servidor AD (Armazenar dados do Diretório), noções em instalação de software, conhecimento de sistema operacional Windows (instalação e configuração), conhecimento de suporte a redes estruturada de computadores (Lan\Wlan) e conhecimento em Pacote Office. Preferência que tenha curso Técnico em Redes, Montagem ou Manutenção de Computadores;

Atividades – auxiliar na área de tecnologia da informação, prestar suporte ao usuário interno, realizando instalação e manutenção de impressoras e computadores. Fazer instalação e configuração de sistema Windows, dar suporte na rede de computadores (Lan/Wlan), criação e gerenciamento de usuários de rede.

Vaga disponível até 26/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até o dia 27/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

3 vagas – Desossador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência em atendimento, rotinas de açougue ou manipulação de alimentos;

Atividades – preparar, limpar e cortar carnes para comercialização, examinar as peças de carnes recebidas, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até o dia 27/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

5 vagas – Instalador Técnico de Purificador de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em zona e Carteira Nacional de Habilitação Categoria “A” ou “B”;

Atividades – realizar a instalação e limpeza em purificadores e bebedouros de água.

Vaga disponível até o dia 27/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

2 vagas – Técnico em Eletrônica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com equipamentos hospitalares e laboratoriais, CFT ativo e disponibilidade para viagem;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares e laboratoriais.

Vaga disponível até o dia 27/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

2 vagas – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em Segurança do Trabalho;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CREA ativo e disponibilidade para fazer viagens;

Atividades – identificar e avaliar riscos nas áreas, elaborar e ministrar treinamentos, emitir relatórios de segurança diversos, avaliar e testar EPIs.

Vaga disponível até o dia 27/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

4 vagas – Analista Administrativo

Escolaridade – ensino superior completo em Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em recrutamento e seleção e ter Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”;

Atividades – planejam, organizam, controlam e assessoram as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras.

Vaga disponível até o dia 25/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

5 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios.

Vaga disponível até o dia 25/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: curriculos.pcd2020@gmail.com

2 vagas – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento e experiência comprovada na linha Volvo, Mercedes e Volkswagen.

Vaga disponível até o dia 25/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

1 vaga – Operador de Caixa – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – operar caixas realizando o recebimento de produtos comercializados no estabelecimento e efetuar o fechamento do movimento do caixa.

Vaga disponível até o dia 25/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: curriculos.pcd2020@gmail.com

3 vagas – Repositor de Mercadorias – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por realizar o reabastecimento das gôndolas do supermercado, verificação das datas de validade dos produtos e organização dos mesmos.

Vaga disponível até o dia 27/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: curriculos.pcd2020@gmail.com

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em produtos de construção civil, Carteira Nacional de Habilitação Categoria A e veículo próprio;

Atividades – atuar na área comercial, roteirizar visitas diárias.

Vaga disponível até o dia 25/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

2 vagas – Atendente em Cuidados Animais (Pet Shop)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em Pet Shop, curso de auxiliar de veterinário será um diferencial;

Atividades – responsável por todos os cuidados básicos aos animais, relatórios, e persuadir o cliente a adotar/comprar. Limpeza das baias, limpeza das necessidades dos animais, controle de banhos e alimentação, relatórios com o status do setor e demais atividades.

Vaga disponível até o dia 25/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

4 vagas – Atendente de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar atendimento ao cliente por meio do atendimento encantador; garantir o processo execução dos produtos da loja, por meio da utilização de layout; Dar suporte nos processos operacionais da loja por meio do auxílio e contribuição; executar o manuseio correto dos produtos e demais atividades.

Vaga disponível até o dia 25/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

4 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar o atendimento aos clientes da loja, por meio do atendimento de forma excelente e encantadora; executar os processos de abertura e acompanhamento; entregar o fechamento do movimento de caixa e fundo fixo ao gestor responsável; abastecer o PDV com os materiais necessários para execução.

Vaga disponível até o dia 25/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

3 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar nos turnos vespertino/noturno.

Atividades – realizar atendimento ao público interno e externo, presencial e telefônico.

Vaga disponível até o dia 25/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: curriculos.pcd2020@gmail.com

1 vaga – Consultor de Vendas – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e o curso de informática básica.

Vaga disponível até o dia 1/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: curriculos.pcd2020@gmail.com

1 vaga – Operador de Caixa – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e o curso de informática básica.

Vaga disponível até o dia 1/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: curriculos.pcd2020@gmail.com

1 vaga – Auxiliar de Estoque – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e o curso de informática básica.

Vaga disponível até o dia 1//2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: curriculos.pcd2020@gmail.com

1 vaga – Carregador de Armazém – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e o curso de informática básica.

Vaga disponível até o dia 1/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: curriculos.pcd2020@gmail.com

5 vagas – Representante Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com vendas, boa comunicação, Excel avançado.

Vaga disponível até o dia 25/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

1 vaga – Colorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a preparação de tintas, abastecer o setor de tintas e atendimento ao cliente.

Vaga disponível até o dia 25/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

15 vagas – Pedreiro (Vaga Temporária)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer a escavação de valas para fundações, demolição de calçadas, execução de concreto armado, estrutura com gabarito em madeira, execução em alvenaria.

Vaga disponível até o dia 25/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

15 vagas – Artífice de Manutenção (Vaga Temporária)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – impermeabilização das estruturas aterradas, instalação de calhas, execução de caixas de drenagem, pintura e acabamentos.

Vaga disponível até o dia 25/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

20 vagas – Servente de Obras (Vaga Temporária)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nos serviços de pedreiros e artífices.

Vaga disponível até o dia 26/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

10 vagas – Soldador (Vaga Temporária)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – unem e cortam peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Preparam equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas. Aplicam estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.

Vaga disponível até o dia 25/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

10 vagas – Serralheiro (Vaga Temporária)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricam ou reparam caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; recortam, modelam e trabalham barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

Vaga disponível até o dia 25/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021pd@gmail.com

