Sine Manaus oferta 23 vagas de emprego nesta quarta-feira (30)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferece nesta quarta-feira (30), 23 vagas de emprego. Em virtude da pandemia da Covid-19, os postos do Sine Manaus ainda não estão realizando atendimento presencial, mas os candidatos interessados nas vagas devem enviar currículo para o e-mail: semtepixmanaus@gmail.com. No campo assunto, o candidato deve colocar o nome da vaga pretendida.

Diariamente, a Prefeitura de Manaus também está divulgando na ferramenta Stories, do Instagram, e em sua página do Facebook as vagas de emprego oferecidas no Sine Manaus. O candidato interessado em uma das oportunidades disponibilizadas deve validar sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho. Para concorrer às vagas, o candidato deve acessar o site www.acesso.gov.br, e fazer a solicitação de cadastro.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da Carteira de Trabalho Digital, entrada no seguro-desemprego ou outras dúvidas, podem ser feitas pelo WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

Vagas ofertadas para esta quarta (30):

1 vaga – Empacotador – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por empacotar os produtos adquiridos pelos clientes, separando-os e dispondo-os em sacos plásticos de acordo com o tamanho e natureza dos mesmos.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Empacotador (PcD)”

1 vaga – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que tenha experiência no ramo de construção civil.

Enviar currículo com o assunto “Bombeiro Hidráulico”

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – auxiliar nos serviços e limpeza de móveis planejados em MDF.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Serviços Gerais”

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – Carteira de Trabalho;

Atividades – executar trabalho de limpeza e conservação em geral nas dependências da empresa e veículos.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Limpeza”

14 vagas – Motorista de Ônibus

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deve possuir o curso para condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – conduzir passageiros no veículo ônibus, atender o cliente, cumprir a rota no horário programado, Ordem de Serviços “OS”.

Enviar currículo com o assunto “Motorista de Ônibus”

2 vagas – Operador de Tráfego

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – Carteira de Trabalho;

Atividades – administrar e controlar a frota de veículos no transporte rodoviário de passageiros, supervisionar atividades de motoristas e auxiliares.

Enviar currículo com o assunto “Operador de Tráfego”

1 vaga – Supervisor de Tráfego

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar os processos relativos à administração e disponibilização dos veículos da frota.

Enviar currículo com o assunto “Supervisor de Tráfego”.

*Com informações da assessoria

