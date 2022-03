Sine Manaus oferta 165 vagas de emprego nesta segunda-feira (14)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 165 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 14/3, de 8h às 17h.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para concorrer a uma das vagas disponíveis ou receber orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os cidadãos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus (Constantino Nery ou Shopping Phelippe Daou), portando o comprovante de vacinação (covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda-feira:

Vagas Novas – 71

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir curso de confeitaria, disponibilidade de horário, ter agilidade, proatividade e facilidade para trabalhar em equipe;

Atividades – Atuar na confecção de bolos, tortas finas, sobremesas, biscoitos e na elaboração de receitas, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 14/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Entregador

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”;

Atividades – Realizar pequenas compras, entregas, movimentação de material entre depósito, obra e escritório, zelar pelo veículo.

Vaga disponível até o dia 14/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista Predial

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”;

Atividades – Revisão e Manutenção predial.

Vaga disponível até o dia 14/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Manter a comunicação com o cliente, se mostrando empático e não invasivo, para fortalecer a relação cliente empresa.

Vaga disponível até o dia 14/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Lavanderia

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter disponibilidade de viajar com regime de escala 12×8;

Atividades – Auxiliar nas atividades dinâmicas da lavanderia, arrumar, passar e organizar.

Vaga disponível até o dia 14/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

7 vagas – Motorista Entregador

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Cumprir o cronograma de entregas estabelecido, garantindo que cada cliente de sua rota receba os produtos devidos, preencher os protocolos de recebimento de mercadoria, entregando-os posteriormente ao setor competente;

Vaga disponível até 15/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Necessário ter curso de Operador de Empilhadeira atualizado;

Atividades – Responsável por manusear a empilhadeira, transportando os produtos para o estoque.

Vaga disponível até 15/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Desenvolver atividades de limpeza e conservação em geral; Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho.

Vaga disponível até 15/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

8 vagas – Pedreiro

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Construir fundações e estruturas de alvenaria; Aplicar revestimentos e contrapisos.

Vaga disponível até 18/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Atuar na área de manutenção, preparando peças, ferramentas e instrumentos necessários para a manutenção preventiva e corretiva de edifícios, circuitos hidráulicos, elétricos entre outras.

Vaga disponível até 16/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Operar máquinas copiadoras; Distribuir cópias solicitadas; Efetuar controle de estoque de papel e todo material necessário para execução das atividades.

Vaga disponível até 14/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Analista Contábil

Escolaridade – Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis e áreas afins;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Analisar, controlar, verificar e acompanhar as atividades inerentes à área contábil.

Vaga disponível até 21/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Macarroneiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Planejar a produção e preparar massas de pão, macarrão e similares; Fazer pães, bolachas e biscoitos; Fabricar macarrão.

Vaga disponível até 15/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Atividades de manutenção predial em geral; Manutenção preventiva e corretiva de rede elétrica, hidráulica, hidrosanitária, de pintura, carpintaria, marcenaria, serralheria, alvenaria e refrigeração.

Vaga disponível até 16/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, construir, reformar ou reparar prédios e obras similares. Terá o auxílio de serventes de obra.

Vaga disponível até 16/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Subgerente

Escolaridade – Ensino Superior em Administração Cursando ou Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Garantir abertura e fechamento da loja, atendimento aos clientes, acompanhar as atividades financeiras da loja e organização dos setores.

Vaga disponível até 16/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Cuidar da arrumação dos balcões, equipamentos e sala de preparação; Embalar produtos; Prestar atendimento ao cliente e recebimento e armazenamento de mercadoria.

Vaga disponível até 16/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Agente de Portaria

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Necessário ter curso de Agente de Portaria atualizado. O Candidato deve possuir experiência como agente de portaria em escolas ou hospitais, ou experiência como frentista, operador de caixa ou cobrador de ônibus;

Atividades – Controle de entrada e saída de alunos, controle no fluxo de veículos e repassar informações à direção da escola.

Vaga disponível até 16/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Artífice

Escolaridade – Ensino Médio Incompleto;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Necessário ter experiência em sistemas elétricos de alta tensão, comandos e painéis elétricos, hidráulica e reparos em geral;

Atividades – Acompanhar empresas contratadas para manutenção de equipamentos e zelar pela conservação de equipamentos e ferramentas.

Vaga disponível até 18/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas em Andamento – 94

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – Ensino Técnico em Segurança do Trabalho;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Curso Técnico de Segurança do Trabalho com registro MTE ativo. Conhecimento técnico e prático de procedimentos de segurança, normas regulamentadoras (NR 01,05,06,10,12,18,33,34,35). Programas PCMSO. Residir no bairro Tarumã e possuir veículo próprio; De preferência com experiência na área Naval ou empresas com grau de risco 3;

Atividades – Realizar integração, diálogo diário de segurança (DDS); Treinamentos técnicos relacionados às exigências legais de segurança do trabalho.

Vaga disponível até o dia 15/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Máquinas Pesadas

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “E”. Residir no bairro Tarumã e ter veículo próprio. Desejável possuir experiência na área Naval;

Atividades – Executar atividades de movimentação de materiais para produção; Carregar e descarregar balsas.

Vaga disponível até o dia 15/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir conhecimento em máquina seccionadora, plano de corte de projeto e montagem;

Atividades – Confeccionar e reparar móveis e peças e dar-lhes o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações.

Vaga disponível até o dia 15/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista Automotivo

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação “D” e disponibilidade de executar serviços em áreas remotas, conforme demanda operacional;

Atividades – Executar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos. Analisar as necessidades de troca e regulagem. Montar sistemas e aplicar testes de funcionamento. Preencher relatórios de serviços e fazer checklist dos equipamentos;

Vaga disponível até o dia 15/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, experiência em frota pesada (ônibus) e disponibilidade de trabalho em área remota, em regime de escala e alojamento. Desejável possuir Curso Técnico em Mecânica Automotiva;

Atividades – Realizar serviços automotivos, verificando pneus e alinhamentos de câmara de ar usada nos veículos. Consertar partes avariadas ou desgastadas, com auxílio de equipamentos apropriados, para restituir as condições de uso dos mesmos.

Vaga disponível até o dia 15/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Contabilidade

Escolaridade – Ensino Médio Completo ou cursando Superior em Ciências Contábeis;

Experiência – Seis Meses na Carteira de Trabalho ou Declaração de Experiência;

Requisitos Obrigatórios – Possuir pacote Office e rotinas básicas de contabilidade;

Atividades – Auxiliar o contador da empresa em lançamentos contábeis, conciliações contábeis, DA/DCTF WEB/SPED EFD ICMS IPI/ SPED contribuições.

Vaga disponível até o dia 15/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Estar atualizado na área de Confeitaria e ter disponibilidade de horário;

Atividades – Confecção de tortas, bolos confeitados, sobremesas. Produção de salgados diversos e confeitaria seca. Criação e desenvolvimento de novas receitas. Responsável pelo setor de produção.

Vaga disponível até o dia 15/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Chapeiro

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter conhecimento em Café Regional e possuir disponibilidade de horário;

Atividades – Grelhar, fritar carnes, frangos e demais ingredientes que compõem o cardápio. Preparar sanduíches, sucos e vitaminas, bebidas quentes e geladas.

Vaga disponível até o dia 15/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico Alinhador

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Obrigatório possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”. Diferencial possuir Curso de Mecânica e Elétrica;

Atividades – Elaborar e realizar planos de manutenção em sistemas e partes de veículos automotores. Fazer a substituição de peças, reparar e testar o desempenho de componentes e sistemas de veículos.

Vaga disponível até o dia 15/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Ajudante de Carga e Descarga – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Preparar cargas e descargas de mercadorias, movimentar mercadorias em transportes, coletar e entregar encomendas. Receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Vaga disponível até o dia 15/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Bombeiro Civil Condutor de Veículo de Emergência

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Curso BPC (Bombeiro Profissional Civil) na validade conforme NBR 14608/207 e com treinamento específico para condução de emergência (ambulância). Certificado de condutor de veículos de emergência (SEST SENAT com carga horária de 50 horas). Certificado de CETV (curso de especialização em transporte de veículos de emergência). Certificado de CETEP (curso de especialização em transporte de produtos perigosos). Carteira Nacional de Habilitação categorias “D” ou “E”. Diferencial ter atuado em planta de petróleo e gás;

Atividades – Conduzir o veículo de emergência, realizar salvamento e prestar os primeiros socorros.

Vaga disponível até o dia 15/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Bombeiro Civil Líder

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Curso de BPC (Bombeiro Profissional Civil) na validade conforme NBR 14608/2000, Formação técnica em prevenção e combate a incêndio ou segurança do trabalho. Experiência como líder de brigada na área de petróleo e gás e/ou indústria. Carteira Nacional de Habilitação categorias “D” ou “E”;

Atividades – Liderar a equipe de bombeiros, realizar salvamentos e prestar os socorros.

Vaga disponível até o dia 15/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Bombeiro Civil

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Curso de BPC (Bombeiro Profissional Civil) na validade conforme NBR 14608/2000. Diferencial ter atuado em planta de petróleo e gás. Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”;

Atividades – Realizar salvamentos e prestar socorros em acidentes terrestres.

Vaga disponível até o dia 15/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Atendente Comercial

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Residir na zona norte e possuir curso de informática avançada;

Atividades – Vendas de Planos de serviços e atendimento.

Vaga disponível até o dia 14/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Operações de Frotas

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – Controle de entrega e recolhimento de veículos.

Vaga disponível até o dia 14/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar Administrativo Financeiro – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Sem experiência;

Requisitos Obrigatórios – Ter cursos relacionados, como informática, Excel, Word ou na área administrativa;

Atividades – Responsável pelo acompanhamento das movimentações de notas fiscais de entrada e saída de mercadorias ou materiais; Rotinas financeiras das unidades do grupo.

Vaga disponível até 14/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”; Será realizado um teste prático;

Atividades – Contribuir na visitação e positivação dos pontos de vendas através do atendimento aos clientes; Executar merchandising.

Vaga disponível até 14/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Padaria

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Os candidatos devem residir nos seguintes bairros: Ponta Negra, Lírio do Vale, Planalto, Redenção, da Paz, Colônia Santo Antônio, Novo Israel, Colônia Terra Nova e Santa Etelvina;

Atividades – Auxiliar na fabricação de pães, bolachas e biscoitos; Fabricar macarrão, confeitar doces, preparar recheios e confeccionar salgados.

Vaga disponível até 18/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Os candidatos precisam ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – Executar serviços de apoio nas áreas de Recursos Humanos; Realizar serviços externos para o acompanhamento da mão de obra nas tomadoras de serviços;

Vaga disponível até 14/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção de Padaria

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar manipulação de massa, corte e modelagem de massa e arrumação dos produtos nas bandejas.

Vaga disponível até 14/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Forneiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Assar produtos fabricados diariamente, acompanhar a qualidade do produto e verificar a temperatura dos fornos.

Vaga disponível até 14/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Limpar as áreas externa e interna da empresa.

Vaga disponível até 14/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Automóveis – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Conserto, manutenção e revisão dos veículos.

Vaga disponível até 14/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor de Vendas Externo

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatório – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e moto própria;

Atividades – Responsável por captar novos clientes para a empresa, realizando atendimentos e negociações com prospects que ainda não fazem parte da carteira de clientes da organização.

Vaga disponível até 18/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor de Veículos

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, conhecimento com vendas de veículos e sistema de financiamento de bancos.

Vaga disponível até 16/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar a limpeza interna das salas de aula, vidros, corredores e escadarias.

Vaga disponível até 14/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – Acompanhar, conferir e organizar o embarque e desembarque dos materiais.

Vaga disponível até 14/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Receber, conferir e arquivar documentos, criar e administrar planilhas no Excel.

Vaga disponível até 14/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Caixa – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Operar caixas realizando o recebimento de produtos comercializados no estabelecimento; Registrar os produtos; Receber os valores das compras e efetuar o fechamento do movimento de caixa.

Vaga disponível até 15/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Repositor de Mercadoria – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Responsável pelo reabastecimento das gôndolas do supermercado; Verificação de data de validade e organização dos produtos e atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 15/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter domínio no Pacote Office;

Atividades – Fazer atendimento ao público interno e externo, presencial e telefônico. Abertura de protocolo via sistema interno; Recebimento, conferência e controle de documentos para arquivo.

Vaga disponível até 14/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter domínio no Pacote Office;

Atividades – Fazer atendimento ao público interno e externo, presencial e telefônico; Abertura de protocolo via sistema interno; Recebimento, conferência e controle de documentos para arquivo.

Vaga disponível até 14/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Processo Jr

Escolaridade – Ensino Superior Completo ou cursando em Engenharia, Administração e áreas afins;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter conhecimento no Sistema Protheus e Pacote Office avançado;

Atividades – Elaborar plano de controle do processo de produção; Identificação, desenvolvimento e implementação de melhorias nos processos produtivos; Definição de tempos, métodos e processos padrão, resolução de problemas produtivos na produção; Acompanhamento de desvios.

Vaga disponível até 16/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino Técnico em Refrigeração ou Mecânica Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter conhecimento em sistema de climatização e refrigeração; Equipamentos industriais (chillers, torres de resfriamento e câmara frigoríficas);

Atividades – Executar serviços de manutenção mecânica, preventiva e corretiva em todos os equipamentos e respectivos acessórios, assegurando o seu adequado funcionamento.

Vaga disponível até 14/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Refrigeração

Escolaridade – Ensino Técnico em Refrigeração Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Supervisionar a equipe de manutenção de equipamentos de refrigeração e ar condicionado, controlar peças do estoque e programar compras.

Vaga disponível até 21/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

6 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”;

Atividades – Auxiliar na manutenção de equipamentos de refrigeração e ar condicionado; Controlar peças do estoque e programar compras.

Vaga disponível até 15/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter conhecimento com Chiller;

Atividades – Realizar manutenção de equipamentos de refrigeração e ar condicionado, controlar peças do estoque e programar compras.

Vaga disponível até 15/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Montador – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Montar peças com ajuda de ferramentas e instrumentos, executar o encaixe das peças e montagem das mesmas.

Vaga disponível até 15/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

8 vagas – Técnico em Enfermagem – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Receber plantão e prestar assistência de enfermagem, realizar procedimentos referentes à admissão, altas e transferências, administrar medicações conforme prescrição.

Vaga disponível até 18/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Copeiro – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Fundamental Incompleto;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Preparar lanches para os clientes conforme prescrição, servir refeições, organizar e realizar a limpeza do material utilizado.

Vaga disponível até 18/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Fazer a limpeza das áreas da recepção, banheiros, vidros, corredores e escadarias. Fazer a limpeza da área externa, estacionamento e banheiros.

Vaga disponível até 18/03/2022 ou até o encerramento da vaga.

