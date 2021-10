Sine Manaus oferta 149 vagas de emprego nesta segunda-feira

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 149 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 4/10, de 8h às 17h.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados nas vagas devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido (avenida Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda-feira:

VAGAS NOVAS: 21

3 vagas – Lubrificador de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – lubrificar máquinas e equipamentos, sinalizando pontos de lubrificação, realizar inspeções preventivas, conservar ferramentas e materiais para lubrificação, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 7/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Lavador de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – atuar com lavagem e secagem de veículos, aplicação de produtos, higienização e polimento do mesmo.

Vaga disponível até 7/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

2 vagas – Inspetor de Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir os cursos de Matemática Básica, Metrologia, Leitura e Interpretação de Desenho Técnico;

Atividades – realizar ensaios e inspeções de rotina nos produtos, analisando seus resultados, monitorando a qualidade e solicitando as ações corretivas para os casos de não conformidade.

Vaga disponível até 4/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

2 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir os cursos NR11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais) atualizado, saber manusear empilhadeira a Gás;

Atividades – operar empilhadeira, verificar estoque, armazenagem e movimentação de matérias.

Vaga disponível até 4/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

2 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar locais para instalações, tubulações, realizar testes operacionais de pressão de fluidos, fazer manutenções em equipamentos e acessórios.

Vaga disponível até 4/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar a terra, fazer canteiros, plantar sementes e mudas.

Vaga disponível até 4/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Ciências Contábeis;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e calcular folha de pagamento, rescisões, férias e contribuições, realização das obrigações acessórias como GFIP, CAGED, RAIS, DCTFWEB, e-Social, manutenção no cadastro dos funcionários, como controle de benefícios e fluxo de pontos.

Vaga disponível até 4/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

2 vagas – Operador de Paleteira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – operar paleteira elétrica, realizar apontamento de processo, verificar e atuar na identificação das embalagens;

Requisitos obrigatórios – candidato precisa possuir curso de Operador de Empilhadeira e experiência com paleteira elétrica.

Vaga disponível até o dia 6/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: pdsinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Babá

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – cuidar de bebê, zelando pelo seu bem-estar e saúde;

Vaga disponível até o dia 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: pdsinemanaus2021@gmail.com

2 vagas – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – promover vendas, auxiliar clientes nas escolhas e fazer a reposição das peças;

Vaga disponível até o dia 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: pdsinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer a limpeza das salas de aula, limpeza de área externa e recolher lixo das dependências.

Vaga disponível até o dia 6/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: curriculos.pcd2020@gmail.com

3 vagas – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer atendimento ao público, abertura de protocolos, recebimento, conferência e controle de documentos.

Vaga disponível até o dia 7/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: curriculos.pcd2020@gmail.com

VAGAS EM ANDAMENTO: 128

4 vagas – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso técnico em eletrotécnico ou eletrônica. Possuir NR10, (segurança e instalação em serviços de eletricidades) NR12, (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR35 (trabalho em altura) e SEP (Sistema Elétrico de Potência) atualizados, Informática Básica e ter disponibilidade para trabalhar em turnos (diurnos e noturnos). Desejável possuir Inglês Técnico, Desenho Técnico e experiência em Comandos Elétricos;

Atividades – executar checklist de manutenção, acompanhar o técnico de turno nas manutenções, fazer checklist das ferramentas, estudar e analisar o comportamento atual do processo, elaborar planos de ações, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 4/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

2 vagas – Auxiliar de Compras

Escolaridade – ensino superior cursando em Ciências Contábeis, Administração ou Gestão Financeira;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Excel avançado e experiência no ramo de medicamentos, drogarias, distribuidoras ou supermercados;

Atividades – auxiliar no processo de compras, emitir pedidos e notas fiscais, realizar cotação de preços, acompanhar prazos de entregas, verificar qualidade dos produtos e operação de follow-up junto aos fornecedores, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 4/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

2 vagas – Auxiliar Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir os cursos NR-10 (Trabalho com Instalações Elétricas) e NR-35 (Trabalho em Altura) atualizados;

Atividades – realizar manutenção, instalação e limpeza de equipamentos de ar-condicionado, desenvolver as atividades direcionadas pelo mecânico correlatas à função.

Vaga disponível até 4/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

2 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação cat. A, B ou AB, possuir os cursos NR-10 (Trabalho com Instalações Elétricas) e NR-35 (Trabalho em Altura) atualizados, conhecimento em instalação em Split, em operação e execução de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle);

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva em ar-condicionado, efetuando a troca de válvulas, reposição de gás, limpeza mensal e demais atividades correlatas à função.

Vaga disponível até 4/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Eletricista de Manutenção

Escolaridade – técnico em Elétrica, Eletrotécnica, eletrônica ou Automação Industrial;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir os cursos NR-10 (Trabalho com Instalações Elétricas) e NR-35 (Trabalho em Altura) atualizados;

Atividades – atuar nas atividades de manutenção elétrica, montando e desmontando painéis, dispositivos, controlando, reparando e/ou substituindo peças e/ou dispositivos, visando o seu perfeito funcionamento dos equipamentos e/ou sistema, prolongando a sua vida útil, realizar manutenções preventivas, realizar análises inspeções e medições periódicas, visando garantir o adequado funcionamento dos equipamentos e das instalações e/ou elétricas.

Vaga disponível até 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Mecânico de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir os cursos NR-10, (Trabalho com Instalações Elétricas) NR-35 (Trabalho em Altura) e NR- 12 (segurança no trabalho em máquinas e equipamentos) atualizados. Curso profissionalizante em mecânica industrial;

Atividades – atuar as atividades de manutenção mecânica, montando e desmontando máquinas, equipamentos, tubulações, dispositivos; controlando, reparando e/ou substituição de peças e/ou dispositivo, visando o perfeito funcionamento dos equipamentos e/ou sistemas, prolongamento de sua vida útil, realizar manutenções preventivas, realizar análises, inspeções, medições e lubrificação periódicas visando garantir o adequado funcionamento dos equipamentos, instalações e/ou estruturas.

Vaga disponível até 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

2 vagas – Técnico de Panificação

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso técnico completo em panificação;

Atividades – analisar e testificar conformidade de matérias- primas, insumos e embalagens; Coletar amostras na produção para análises, testes práticos; efetuar conforme procedimentos, análises de controle de qualidade de produto acabado diariamente; Manter registro das pesagens de formulações para preparo de produto acabado ou execução de teste de panificação; executar testes com produtos para outros segmentos, pizza, bolos, pão doce; Verificar as condições do produto em teste como, cor, odor, sabor e os parâmetros do processo, absorção de água, tempo de batimento e volume, registrando as informações em planilhas;

Vaga disponível até 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

3 vagas – Vendedor Comércio Varejista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir experiência com vendas de Ferro e Aço;

Atividades – controlar entrada e saída de mercadorias. Promover a venda de mercadorias, demonstrando seu funcionamento, oferecendo-as para degustação ou distribuindo amostras das mesmas. Elaborar relatórios de vendas, de promoções, de demonstrações e de pesquisa de preços.

Vaga disponível até 4/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir os cursos NR-10, (Trabalho com Instalações Elétricas) e NR-35 (Trabalho em Altura) atualizados;

Atividades – realizar pintura e acabamento em geral, montagem de esquadrias e serviços de hidráulica.

Vaga disponível até 4/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Técnico de manutenção de ETA

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso técnico em Eletromecânica, Elétrica ou Mecânica, conhecimento teórico em química da água, conhecimento prático em deionizado e osmose reversa, em manuseio de equipamentos de aferição de parâmetros: pH, condutividade, dureza total, cloro, turbidez, cor aparente e SDI.

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de ETA (Estação de Tratamento de Água), confeccionar relatório técnico das ações realizadas na operação e manutenção das ETA.

Vaga disponível até 4/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal, fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes, recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades e peças similares.

Vaga disponível até 4/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

2 Vagas – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo, cursando Logística ou áreas afins;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – morar em bairros das zonas Norte ou Leste e ter Carteira nacional de habilitação “B”;

Atividades – fazer o recebimento, a conferência, a verificação do estoque, inventários, relatórios; fiscalizar a entrada, saída e a armazenagem correta dos materiais.

Vaga disponível até 4/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

7 Vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para realizar viagens, e trabalhar em escala 12×8;

Atividades – auxiliar nos serviços de alimentação; manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo a coleta e a lavagem das bandejas, talheres e outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 4/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

2 Vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para realizar viagens, e trabalhar em escala 12×8;

Atividades – Ajudar o açougueiro nos cortes de carnes e organização do ambiente de trabalho.

Vaga disponível até 04/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

10 Vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – possuir os cursos NR12 (Norma Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos) e NR35 (Norma Trabalhos em Altura) atualizados;

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção, organizar a área de serviço, abastecer linha de produção, alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Vaga disponível até 4/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

1 Vaga – Analista Programador de Controle de Produção Júnior

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Engenharia da Produção ou áreas afins;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso de Pacote Office avançado;

Atividades – acompanhar o cumprimento das metas de produção dentro dos padrões de qualidade, quantidade, custos e prazos estabelecidos pela empresa; acompanhar a elaboração dos cronogramas de fabricação, visando garantir a melhor alocação da mão de obra, equipamentos e matérias; participar de discussões relativas ao desenvolvimento de novos produtos, por meio da interação com departamento de desenvolvimento.

Vaga disponível até 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: cn.sinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando superior em Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável conhecimento em Excel, sistema Rubi e ADP.

Vaga disponível até o dia 6/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: curriculos.pcd2020@gmail.com

15 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até o dia 4/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: pdsinemanaus2021@gmail.com

10 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimentos em tratamento de peixes.

Vaga disponível até o dia 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: pdsinemanaus2021@gmail.com

5 vagas – Representante Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – necessário possuir experiência com vendas e com pacote Office.

Vaga disponível até o dia 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: pdsinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Mecânico a Diesel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidato precisa ter conhecimento e experiência comprovada na linha Volvo, Mercedes e Volkswagen.

Vaga disponível até o dia 4/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: pdsinemanaus2021@gmail.com

3 vagas – Motorista de Rota

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidatos devem possuir cursos TCP, direção defensiva e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”.

Vaga disponível até o dia 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: pdsinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar captação de clientes de forma externa, vendas e organização de rotas;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade, moto própria e experiência com materiais de construção;

Vaga disponível até o dia 7/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: pdsinemanaus2021@gmail.com

5 vagas – Desossador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – preparar, limpar e cortar carnes para comercialização, examinar as peças de carnes recebidas, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência em atendimento, rotinas de açougue ou manipulação de alimentos.

Vaga disponível até o dia 6/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: pdsinemanaus2021@gmail.com

20 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, operação de caixa e manter ambiente organizado;

Requisitos obrigatórios – desejável ter curso de atendimento ao cliente, de operador de caixa e/ou informática básica.

Vaga disponível até o dia 6/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: pdsinemanaus2021@gmail.com

15 vagas – Repositor de Mercadorias – Vagas Exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar no atendimento ao cliente, realizar reposição, verificar validade, entre outros.

Vaga disponível até o dia 4/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: curriculos.pcd2020@gmail.com

1 vaga – Assistente de Frotas

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou Tecnólogo em Logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar gerenciamento de frotas, atendimento ao cliente, controle de legislação e de manutenção;

Requisitos obrigatórios – candidato deve possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”.

Vaga disponível até o dia 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: pdsinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Operador de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar operação de máquinas de demolição e máquinas, limpeza e carregamento de materiais diversos.

Vaga disponível até o dia 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: pdsinemanaus2021@gmail.com

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas Exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – efetuar serviços de limpeza, conservação e higienização.

Vaga disponível até o dia 4/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: curriculos.pcd2020@gmail.com

1 vaga – Eletricista de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico completo em Elétrica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar nas atividades de manutenção elétrica, montando de desmontando painéis, realizando inspeções periódicas;

Requisitos obrigatórios – necessário ter cursos profissionalizantes em mecânica industrial, metrologia, desenho técnico, NR 12, NR 33 e NR 35 dentro do prazo de validade.

Vaga disponível até o dia 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: pdsinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Mecânico de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – montar e desmontar máquinas, equipamentos, tubulações e dispositivos, realizar análises e inspeções;

Requisitos obrigatórios – necessário ter domínio de operação de painéis eletrônicos, NR 10, NR 12 e NR 35 dentro do prazo de validade.

Vaga disponível até o dia 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: pdsinemanaus2021@gmail.com

2 vagas – Técnico em Panificação

Escolaridade – ensino técnico completo em Panificação;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – analisar conformidade das matérias-primas, insumos e embalagens, além de efetuar controle de qualidade do produto acabado;

Requisitos obrigatórios – necessário ter conhecimentos de atendimento ao cliente, informática básica e técnicas de confeitaria e panificação.

Vaga disponível até o dia 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: pdsinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – necessário ter experiência em linha pesada e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”.

Vaga disponível até o dia 7/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: pdsinemanaus2021@gmail.com

1 vaga – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a entrega em Manaus e cidades vizinhas;

Requisitos obrigatórios – candidatos devem ter experiência com caminhão baú, curso de direção defensiva e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: pdsinemanaus2021@gmail.com

