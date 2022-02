Sine Manaus oferta 138 vagas de emprego nesta segunda-feira (21)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 138 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 21/2, de 8h às 17h.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e, para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para concorrer a uma das vagas disponíveis ou receber orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os cidadãos devem comparecer presencialmente a um dos postos do Sine Manaus, portando o comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentação original (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda-feira:

Vagas Novas – 20

1 vaga – Auxiliar Técnico em Informática

Escolaridade – Ensino técnico em Informática;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – Possuir conhecimento em instalações, manutenção de impressoras. Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e veículo moto própria;

Atividades – Instalação hardware, software e manutenção de impressoras.

Vaga disponível até o dia 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Designer Gráfico

Escolaridade – Superior Completo em Design Gráfico;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos Obrigatórios – Possuir experiência nos programas Adobe Photoshop, Illustrator, After e Premiere;

Atividades – Realizar projetos gráficos de comunicação visual e elaboração de web site.

Vaga disponível até o dia 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista de Hotel

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir experiência com Sistema Desbravador;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, Check-in e Check-out, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Professor de Matemática

Escolaridade – Ensino superior completo ou cursando Licenciatura em Matemática;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – Auxiliar os alunos na realização das tarefas de casa, explicar para os alunos os conteúdos que estão estudando na escola e elaborar exercícios de fixação.

Vaga disponível até o dia 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Professor de Química

Escolaridade – Ensino superior completo ou cursando Licenciatura em Química;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – Auxiliar os alunos na realização das tarefas de casa, explicar para os alunos os conteúdos que estão estudando na escola e elaborar exercícios de fixação.

Vaga disponível até o dia 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Professor de Física

Escolaridade – Ensino superior completo ou cursando Licenciatura em Física;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – Auxiliar os alunos na realização das tarefas de casa, explicar para os alunos os conteúdos que estão estudando na escola e elaborar exercícios de fixação.

Vaga disponível até o dia 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Professor de Biologia

Escolaridade – Ensino superior completo ou cursando Licenciatura em Biologia;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – Auxiliar os alunos na realização das tarefas de casa, explicar para os alunos os conteúdos que estão estudando na escola e elaborar exercícios de fixação.

Vaga disponível até o dia 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação “D”;

Atividades – Transportar, coletar e entregar cargas no polo industrial.

Vaga disponível até o dia 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor de Vendas Externo

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria A e moto própria;

Atividades – Responsável por captar novos clientes para a empresa, realizando atendimentos e negociações com prospectos que ainda não fazem parte da carteira de clientes da organização.

Vaga disponível até o dia 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Ajudante Operacional

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Preparar cargas e descargas de mercadorias, movimentar mercadorias em transportes, coletar e entregar encomendas. Receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Vaga disponível até o dia 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Carga e Descarga

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Preparar cargas e descargas de mercadorias, movimentar mercadorias em transportes, coletar e entregar encomendas. Receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Vaga disponível até o dia 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas em Andamento – 148

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir conhecimentos em manutenção de Split, Acj, Self, Piso, Teto, NR-10 E NR-35. Residir nos bairros adjacentes: São Raimundo, Compensa, Aparecida, Glória, Matinha;

Atividades – Montar, instalar e pôr em funcionamento equipamentos.

Vaga disponível até o dia 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir curso de confeitaria, disponibilidade de horário, ter agilidade, proatividade e facilidade para trabalhar em equipe;

Atividades – Atuar na confecção de bolos, tortas finas, sobremesas, biscoitos e na elaboração de receitas, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Motorista de Van

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir curso de transporte de passageiros atualizado; Carteira Nacional de Habilitação categoria ”D” dentro do prazo de validade;

Atividades – Dirigir e manobrar veículos de porte leve, elaborar checklist de entrada e saída de veículos.

Vaga disponível até o dia 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Carro de Passeio

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir curso de transporte de passageiros atualizado; Carteira Nacional de Habilitação categoria ”B” dentro do prazo de validade;

Atividades – Dirigir e manobrar veículos de porte leve, elaborar checklist de entrada e saída de veículos.

Vaga disponível até o dia 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Oficial Operacional

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Preferência para quem mora nos bairros próximos ao Centro (Praça 14, São Raimundo, Glória, Aparecida, Educandos, Cachoeirinha, Compensa, Alvorada);

Atividades – Fiscalizar toda a área do Shopping, identificar e comunicar ao superior imediato falhas em equipamentos e instalações, fornecer informações aos usuários deste estabelecimento, coibir a presença de pessoas em atividades alheias.

Vaga disponível até o dia 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Obrigatório NR-35 (Trabalho em altura), NR-20 (segurança e saúde no trabalho com inflamáveis (gases e líquidos e combustíveis.) e NR-10 (segurança e a saúde dos trabalhos que executam serviços de eletricidade); Preferência para quem mora nos bairros próximos ao Centro (Praça 14, São Raimundo, Glória, Aparecida, Educandos, Cachoeirinha, Compensa, Alvorada);

Atividades – Realizar todo tipo de manutenção predial no terminal, observando as questões de segurança e qualidade no trabalho.

Vaga disponível até o dia 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Auxiliar na preparação de massas, comidas regionais e internacionais e serviços no geral.

Vaga disponível até o dia 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir conhecimento em informática avançada, digitação ser proativa, residir nos bairros da zona norte e leste.

Atividades – Negociações com clientes inadimplentes, atendimento telefônico ativo e receptivo.

Vaga disponível até o dia 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Motores Marítimos

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir experiência em motor de popa de 15 a 200 HP;

Atividades – Realizar manutenção de motores e equipamentos navais, recuperar componentes de motores e equipamentos navais, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Máquinas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir curso de leitura e interpretação de desenho técnico; Metrologia;

Atividades – Cortar e dobrar chapas metálicas conforme desenho. (Material aplicado nas obras de construção, manutenção e reparo).

Vaga disponível até o dia 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – Ensino técnico de Segurança do Trabalho;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Curso Técnico de Segurança Trabalho com registro MTE ativo. Conhecimento técnico e prático de procedimentos de segurança, normas regulamentadoras (NR 01,05,06,10,12,18,33,34,35). Programas PCMSO. Residir no bairro Tarumã e possuir veículo próprio; De preferência com experiência na área Naval ou empresas com grau de risco 3.

Atividades – Realizar integração, diálogo diário de segurança (DDS); treinamentos técnicos relacionados às exigências legais de segurança do trabalho.

Vaga disponível até o dia 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Pintor Industrial

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter experiência com pinturas a pó de peças de ferro, alumínio ou metais;

Atividades – Atuar na aplicação de pintura anticorrosiva em estruturas de metal diversas.

Vaga disponível até o dia 25/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 25/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Manutenção

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter o curso de Mecânica Hidráulica e NR-10 (Segurança e manuseio de quem mexe com instalações elétricas);

Atividades – Realizar diagnóstico, instalação e manutenção preventiva e corretiva de sistemas, máquinas e equipamentos, conforme os procedimentos definidos e normas técnicas. Acompanhar cronograma de execução de serviços e registrar manutenções finalizadas.

Vaga disponível até o dia 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Faturista

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Emitir notas fiscais de produtos e preparar documentos próprios da área de faturamento. É de sua responsabilidade também a emissão de pedidos, atualização de movimentações de estoques e a baixa em pagamentos.

Vaga disponível até o dia 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até o dia 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente Comercial

Escolaridade – Ensino superior completo em qualquer área de conhecimento;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – O candidato precisa ter conhecimento da região norte e perfil de vendedor;

Atividades – Projetar e desenvolver estratégias de vendas.

Vaga disponível até 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Atendente – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento ao público, prestar informações e realizar atendimento telefônico.

Vaga disponível até 25/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 25/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Máquinas Pesadas (Retroescavadeira)

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter experiência com escavadeira Hidráulica;

Atividades – Ter experiência com escavação, carregamento de caçambas, obras de Terraplanagem e saber operar o equipamento baseado em regras de segurança.

Vaga disponível até 18/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 18/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Alimentos

Escolaridade – Ensino Técnico em Alimentos incompleto;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Auxiliar na produção de produtos alimentícios, cuidar da limpeza e manutenção dos ambientes.

Vaga disponível até 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Técnico de Laboratório

Escolaridade – Ensino técnico completo em Análises Clínicas;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Executar a coleta de exames de forma geral.

Vaga disponível até 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Subgerente

Escolaridade – Ensino superior em Administração cursando ou completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Garantir abertura e fechamento da loja, atendimento aos clientes, acompanhar as atividades financeiras da loja e organização dos setores.

Vaga disponível até 25/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 25/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Utilidades (ETA)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter curso de NR-13;

Atividades – Auxiliar operador de caldeira na manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração, ar comprimido, caldeira, ETA e ETE, a fim de manter o perfeito funcionamento dos equipamentos.

Vaga disponível até 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar Administrativo Financeiro – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Sem experiência;

Requisitos Obrigatórios – Ter cursos relacionados, como informática, Excel, Word ou na área administrativa;

Atividades – Responsável pelo acompanhamento das movimentações de notas fiscais de entrada e saída de mercadorias ou materiais, rotinas financeiras das unidades do grupo.

Vaga disponível até 18/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 18/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico Industrial

Escolaridade – Ensino técnico em Mecânica cursando ou completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter conhecimentos técnicos em mecânica industrial, soldagem, usinagem, hidráulica e pneumática;

Atividades – Responsável pela manutenção preventiva e corretiva de equipamentos das linhas de produção; redução de MTBF (média entre falhas) e aumento de MTTR (intervalo entre reparos).

Vaga disponível até 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”; Será realizado um teste prático;

Atividades – Contribuir na visitação e positivação dos pontos de vendas através do atendimento aos clientes; executar merchandising.

Vaga disponível até 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Técnico Eletrônico

Escolaridade – Ensino técnico ou superior em Elétrica ou Eletrônica completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Instalações elétricas no geral, consertar equipamentos eletrônicos; Executar serviços de manutenção preventiva e corretiva e serviços de lubrificação e calibragem.

Vaga disponível até 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Manutenção

Escolaridade – Ensino técnico em Eletrônica ou Mecânica completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar manutenção elétrica predial/industrial, garantir a manutenção dos itens de segurança das máquinas, compressores de ar, sistema de água gelada, osmose reversa e sistema de climatização.

Vaga disponível até 25/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 25/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Líder da Qualidade

Escolaridade – Ensino superior em Gestão e Engenharia da Qualidade completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Supervisionar e orientar as atividades da área de gestão da qualidade, treinar novos colaboradores para suas funções; programar e executar auditorias e coordenar atividades respondendo pela qualidade dos serviços.

Vaga disponível até 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 22/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Analista Contábil

Escolaridade – Ensino superior em Contabilidade ou áreas afins cursando ou completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Diferencial possuir cursos de qualificação nas áreas contábil e fiscal;

Atividades – Analisar, controlar e verificar atividades inerentes à área contábil; Analisar e classificar contas patrimoniais, pagamentos e parcelamentos de tributos e impostos.

Vaga disponível até 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Patrimônio

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter experiência com inventários e pacote office atualizado;

Atividades – Realizar inventários, conferindo, revisando e fiscalizando os bens ativos imobilizados. Emitir relatórios de controle de patrimônio e efetuar lançamentos de bens no sistema. Realizar troca das plaquetas de patrimônio ilegíveis e danificadas.

Vaga disponível até 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo Financeiro – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter cursos relacionados, como informática, Excel, Word ou na área administrativa;

Atividades – Responsável pelo acompanhamento das movimentações de notas fiscais de entrada e saída de mercadorias ou materiais e rotinas financeiras das unidades do grupo.

Vaga disponível até 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Peixeiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – Preparar, limpar e cortar pescado para comercialização, examinar peixes recebidos, armazenar os peixes e manter a ordem e higiene no ambiente de trabalho.

Vaga disponível até 25/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 25/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Cuidar da arrumação dos balcões, equipamentos e sala de preparação; Embalar produtos; Prestar atendimento ao cliente e recebimento e armazenamento de mercadoria.

Vaga disponível até 25/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 25/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Realizar serviços de limpeza nas áreas internas e externas.

Vaga disponível até 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Candidatos precisam ter experiência com CAGED, e-social, RAIS e Sistema Alterdata;

Atividades – Realizar atividades relacionadas ao departamento de pessoal, contratações, folhas de pagamento, desligamentos, entre outros.

Vaga disponível até 25/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 25/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Padaria

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Auxiliar na fabricação de pães, bolachas e biscoitos; Fabricar macarrão, confeitar doces, preparar recheios e confeccionar salgados.

Vaga disponível até 25/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 25/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cadastro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Os candidatos devem residir nos seguintes bairros: Ponta Negra, Lírio do Vale, Planalto, Redenção, da Paz, Colônia Santo Antônio, Novo Israel, Colônia Terra Nova e Santa Etelvina;

Atividades – Cadastrar entrada de notas, cadastro de produtos, precificação e controle de estoque.

Vaga disponível até 25/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 25/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar a limpeza interna das salas de aula, vidros, corredores e escadarias e realizar a limpeza da área externa, estacionamento e banheiros.

Vaga disponível até 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento ao público interno, externo, presencial e telefônico, abertura de protocolo via sistema interno, recebimento, conferência e controle de documentos para arquivo.

Vaga disponível até 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Salgadeiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar o preparo e montagem de salgados assados e fritos e pães.

Vaga disponível até 25/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 25/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Preparar saladas variadas, preparação de pratos quentes e guarnições em geral.

Vaga disponível até 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Preparar saladas variadas, preparação de pratos quentes e guarnições em geral.

Vaga disponível até 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Gerente Operacional

Escolaridade – Ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Planejar atividades nos comércios varejista, atacadista e de assistência técnica, atender clientes, administrar e estruturar equipes de trabalho, gerenciar recursos materiais, financeiros, contratos e projetos.

Vaga disponível até 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Técnico em Rede de Computadores

Escolaridade – Curso técnico de Redes ou superior completo em Ciência da Computação;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter os cursos de NR-35 e NR-10 atualizados;

Atividades – Montar, configurar e realizar manutenção de computadores em rede; Instalação e configuração de dispositivos e sistemas operacionais.

Vaga disponível até 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Os candidatos precisam ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – Executar serviços de apoio nas áreas de Recursos Humanos, realizar serviços externos para o acompanhamento da mão de obra nas tomadoras de serviços.

Vaga disponível até 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Encarregado de Obras

Escolaridade – Ensino técnico em Edificações completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Os candidatos precisam ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – Supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil; Orientar sobre medidas de segurança e equipamentos; Administrar o cronograma da obra.

Vaga disponível até 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Comprador

Escolaridade – Ensino superior completo em Administração, Contabilidade ou Economia;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter conhecimento nas seguintes legislações: Lei 8.666/1993 e 14.133/221;

Atividades – Realizar pesquisa e cotação de preços no mercado Municipal, Estadual, Nacional e Internacional de materiais, produtos, equipamentos e serviços diversificados, realizar aquisições e contratações de materiais, produtos, equipamentos e serviços.

Vaga disponível até 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 21/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Cumim – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Auxiliar o garçom em arrumação de mesas, retirada de louças das mesas e organização do ambiente.

Vaga disponível até 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha – Vaga exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Auxiliar o cozinheiro no pré-preparo dos alimentos, processamento e montagem dos pratos.

Vaga disponível até 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vaga disponível até 23/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

*Com informações da assessoria