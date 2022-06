Sine Manaus oferta 132 vagas de emprego nesta segunda-feira; confira

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 132 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 20/6, de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, 1.272, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul e no Shopping Phelippe Daou, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas ofertadas para esta segunda-feira:

Vagas Novas – 18

1 vaga – Montador de Modulados

Escolaridade – ensino médio ou superior completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com montagem de móveis projetados;

Atividades – montagem de modulados de acordo com projeto / móveis projetados.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em máquina seccionadora, plano de corte de projeto e montagem;

Atividades – ajudante de obra civil; fazer massa de cimento, limpeza de obra e rejunte.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em carteira e disponibilidade para viagens para Mato Grosso;

Atividades – executar trabalhos de alvenaria, concreto e outro materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício; construir, reformar, reparar prédios e obras similares.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental ou médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em carteira e disponibilidade para viagens para Mato Grosso;

Atividades – efetuar a carga, descarga e transporte de materiais; misturar cimento, areia, água, brita e outros materiais. Executar outras atividades da mesma natureza e nível de complexidade associados ao ambiente organizacional.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferência para candidatos com curso de Forno e Fogão;

Atividades – preparar saladas variadas, pratos quentes e guarnições em geral.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber, conferir e arquivar documentos, criar e administrar planilhas no Excel.

Vaga disponível até 24/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Atendente de Balcão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – conhecimento em Informática e em vendas de medicamentos;

Atividades – realizar atendimento ao público na drogaria, auxiliando os clientes na escolha; registrar entrada e saída de mercadorias.

Vaga disponível até 22/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Farmacêutico

Escolaridade – ensino superior em Farmácia completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos devem residir na zona Oeste da cidade, nos bairros Tarumã, Campos Sales e adjacências;

Atividades – realizar atendimento ao público na drogaria; realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica.

Vaga disponível até 22/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em Segurança do Trabalho completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos devem ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; curso de Excel Avançado e experiência em e-Social;

Atividades – realizar atividades para evitar acidentes e proteger os profissionais; analisar os processos realizados pelos colaboradores para identificar problemas e eliminar os riscos; fazer treinamentos com os profissionais e fiscalizar as atividades para garantir que elas sejam realizadas com segurança.

Vaga disponível até 22/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas em Andamento – 114

4 vagas – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar manutenção de equipamentos e acessórios; instalar tubulações; preparar locais para instalação; realizar teste de alta pressão (estanqueidade).

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de pacote Office nível avançado;

Atividades – liderar equipe para alcance de resultados; gerenciar demandas operacionais e administrativas; coordenação e organização de equipe e atendimento.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Automóvel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – profissional com conhecimentos suficientes de Mecânica para diagnosticar, de forma precisa e rápida, problemas em automóveis, além de realizar reparos e manutenção em carros e motocicletas. Esse profissional é capaz de desmontar o automóvel, reparar e substituir qualquer peça, ajustar e lubrificar o motor de um veículo.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Recursos Humanos – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Desejável vivência em empresa certificada ISO 9001/14001; Auditorias Internas;

Atividades – auxiliar nos sub processos de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, e departamento pessoal.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar a limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga

2 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, limpeza, armazenamento e exposição dos produtos, conforme normas estabelecidas.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de pacote office;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, recebimento de veículos, acompanhar os serviços dos veículos na oficina, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – separação de ferramentas e acessórios de marcenaria.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico Marítimo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – um ano na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com motor de popa;

Atividades – proteger componentes, testar motores, turbo alimentadores e componentes, demonstrar competências pessoais, montar motores e turbo alimentadores.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Eletrônica

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – consertar e instalar aparelhos eletrônicos, desenvolver dispositivos de circuitos eletrônicos, fazer manutenções corretivas, preventivas e preditivas, sugerir mudanças no processo de produção, criar e implementar dispositivos de automação. Treinar, orientar e avaliar o desempenho de operadores.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Ar-condicionado Automotivo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar com reparo e manuseio de equipamentos de ar condicionado, troca de peças e testes, realizar manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos e componentes.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Contábil

Escolaridade – ensino médio ou superior completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar e orientar as atividades contábeis; desenvolver estudos, elaborar, publicar e converter as Demonstrações Contábeis; atender as auditorias e fiscalizações internas e externas; analisar e interpretar a legislação; elaborar e analisar Informações Trimestrais – ITR e Demonstrações Financeiras padronizada.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Fiscal

Escolaridade – ensino médio completo ou superior cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar ou auxiliar na apuração e na declaração de impostos diretos e indiretos de uma empresa. Realizar escrituração fiscal, atender fiscalizações e participar na análise dos procedimentos fiscais.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – efetuar visitas aos possíveis compradores, objetivando a oferta de produto ou serviço.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino médio completo ou técnico em Segurança do Trabalho;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar, participar da elaboração e implementar política de Saúde e Segurança no Trabalho (SST); Realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; Identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela produção de massas e doces variados tais como salgados, canapés, biscoitos, bolos, caldas de sorvete, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer a organização, conservação e precificação dos produtos. Fazer o registro de entrada e saída de mercadorias e controle dos níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários para reposição.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 Vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – soldagem com eletrodo revestido; noções de pintura de estruturas metálicas; habilidade com equipamentos de serralheria (Furadeira, Dobradeira, Guilhotina, Policorte, esmerilhadeira).

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Linha de Produção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter laudo atualizado;

Atividades – auxiliar no processo produtivo e tarefas diversas.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter Carteira Nacional de Habilitação categorias “A” ou “B” e veículo próprio (carro ou moto); desejável ter curso de Liderança;

Atividades – treinar e instruir promotores em período de experiência e baixa performance, auxiliar o supervisor junto à equipe de promotores, organizar merchandising da marca, treinamentos, controle de metas, elaboração de relatórios, entre outras atividades.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Atendimento Comercial – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino superior cursando Administração, Gestão Comercial ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com vendas, atendimento ou áreas administrativas;

Atividades – realizar atendimento aos clientes, receber e efetuar solicitações, como: pedidos de compras, emissão de boletos, 2º via de notas fiscais, entre outros. Monitorar o pedido até a entrega do cliente, receber e transmitir informações, prestar suporte à equipe de vendas e emitir relatórios.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com Sistema Desbravador;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, Check-in e Check-out, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Linha de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – dois anos na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a montagem de embalagens, manuais e kits, executar suas atividades com foco no cliente e trabalho em equipe, manter 5S no setor.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

8 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – efetuar visitas aos possíveis compradores objetivando a oferta de produto ou serviço. Esta sistemática de vendas está intimamente ligada a produtos, como consórcio e planos de saúde, seja físico ou bucal, e outros dentro do segmento de vendas externas.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na preparação de alimentos, seguindo o padrão de qualidade e rigor com os alimentos de acordo com o estabelecido pelo regulamento da empresa.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades relacionadas ao recebimento de animais abatidos, sua desossa, preparação e conservação para a utilização. Realizar a desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Montador de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”;

Atividades – responsável pela montagem em série ou em unidade de móveis de madeira. Programar etapas de montagem, selecionando máquinas, ferramentas e instrumentos para a realização de seu trabalho.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área;

Atividades – realizar a venda de peças, motores marítimos, florestal e agrícolas.

Vaga disponível até 20/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Veículos Leves e Pesados

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serviços em caminhão leve e pesado, com experiência em hidráulica, elétrica e mecânica.

Vaga disponível até 22/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificar se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até 22/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Torneiro Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em torno convencional e noções de retifica;

Atividades – relacionadas à tornearia, confecção de peças e usinagem.

Vaga disponível até 24/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Fresador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com retífica plana, metrologia, leitura e interpretação de desenho técnico;

Atividades – realizar fresa convencional, fabricação de peças de precisão.

Vaga disponível até 24/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar as áreas externa e interna da empresa.

Vaga disponível até 23/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos precisam ter domínio no pacote Office;

Atividades – realizar atendimento ao público interno e externo, presencial e telefônico. Abertura de protocolo via sistema interno; recebimento, conferência e controle de documentos para arquivo.

Vaga disponível até 22/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na área de manutenção, preparando peças, ferramentas e instrumentos necessários para a manutenção preventiva e corretiva de edifícios, circuitos hidráulicos, elétricos entre outras; instalar e efetuar manutenção de instalação elétrica preventiva, corretiva, preditiva e efetuar pintura à mão.

Vaga disponível até 21/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor Comercial

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos precisam residir no bairro Cidade de Deus ou adjacências, ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e Planilha Excel avançado;

Atividades – acompanhamento de rotinas e metas da equipe de vendas; melhorar e controlar indicadores elaborando relatórios. Habilidades com técnicas de vendas, abordagem e negociação.

Vaga disponível até 21/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Porta a Porta Líder

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter habilidade com planilha de setor financeiro, conhecimento em pacote office, disponibilidade de horário e estudar no horário noturno;

Atividades – auxiliar nos processos de compras de materiais para empresa, emitir pedidos e notas fiscais e realizar cotação.

Vaga disponível até 21/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Conferente de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos precisam ter experiência com metalúrgicas ou serralherias;

Atividades – fazer a conferência de materiais em metalúrgica, como metalon, cantoneira, barra chata, telhas, entre outros.

Vaga disponível até 23/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; Recortar e modelar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades e peças similares.

Vaga disponível até 24/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar o local de trabalho, ordenando fluxos do processo de produção; Planejar o trabalho, interpretando projetos, desenhos e especificações, esboçando o produto conforme solicitação.

Vaga disponível até 21/6/2022 ou até o encerramento o da vaga.

3 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva, e instalação de condicionadores de ar de 9 a 60 mil Btus.

Vaga disponível até 21/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no atendimento de açougue, na realização de cortes normais e especiais, e realizar atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 22/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Estoque – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – armazenar e organizar produtos, separar e receber entregas, realizar conferência e produtos a serem preparados.

Vaga disponível até 22/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos pertinentes à área;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de Recursos Humanos, realizar serviços externos para o acompanhamento de mão de obra nas tomadoras de serviços.

Vaga disponível até 21/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos precisam ter domínio no Pacote Office;

Atividades – auxiliar no processo administrativo como, suporte ao RH e controle de estoque, entre outras funções.

Vaga disponível até 22/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Linha de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Vaga disponível até 22/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no sistema TOTVS, experiência em rotina de departamento pessoal, conhecimento básico em legislação trabalhista e ter curso de Informática avançada;

Atividades – orientar os funcionários sobre direitos e deveres, afastamentos, férias, horas extras e benefícios.

Vaga disponível até 21/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Linha de Produção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar serviços de limpeza e conservação em geral, e rotinas previamente estabelecidas.

Vaga disponível até 21/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Mecânico Veicular

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categorias “B” ou “AB” dentro do prazo de validade;

Atividades – levar o veículo devolvido para oficinas, fazer o pedido de peças necessárias para a manutenção e gerir a manutenção de veículos da frota.

Vaga disponível até 21/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico Veicular

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – revisão preventiva de carros nacionais e importados, troca de sensores, pastilhas, freio e suspensão; fazer o pedido de peças necessárias e gerir a manutenção de veículos da frota.

Vaga disponível até 25/6/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Compras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – diferencial ter conhecimento em TOTVS;

Atividades – experiência em compras em indústria; processo de negociações; controle de estoque de materiais de uso e consumo; conhecimento em legislação municipal, estadual e federal.

Vaga disponível até 21/6/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Motociclista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos devem ter Carteira Nacional de Habilitação categorias “B” ou “AB” dentro do prazo de validade;

Atividades – coletar e entregar documentos, encomendas e mercadorias; transportar passageiros; realizar serviços bancários e de cartórios.

Vaga disponível até 21/6/2022 ou até encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Linha de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – operar produção no ramo de luminárias.

Vaga disponível até 21/6/2022 ou até encerramento da vaga.