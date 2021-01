Sine Manaus oferece 31 vagas de emprego nesta segunda-feira (18)

A Prefeitura de Manaus oferta 31 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 18/1, por intermédio do Sine Manaus. Devido a pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais ainda não estão sendo realizados nos postos do órgão, mas os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail sinemanaus.empregos@gmail.com. No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

O currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário, para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da CTPS Digital, entrada no seguro-desemprego ou qualquer outra dúvida, são feitas no WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Vagas ofertadas para esta segunda-feira:

6 vagas – Atendente de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar atendimento ao cliente, garantir o processo de execução (precificação, abastecimento, exposição, limpeza, alinhamento, organização), dos produtos da loja, dar suporte nos processos operacionais e executar o manuseio correto dos produtos.

Enviar currículo com o assunto “Atendente de Loja”

6 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar o atendimento aos clientes da loja, executar os processos de abertura e acompanhamento do fechamento de caixa, entregar o fechamento do movimento de caixa, abastecer os produtos para venda, manter a limpeza e organização da loja e oferecer auxílio aos clientes no empacotamento de seus produtos.

Enviar currículo com o assunto “Operador de Caixa”

6 vagas – Repositor de Loja

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – garantir o processo de execução (precificação, abastecimento, exposição, limpeza, alinhamento, organização) dos produtos da loja, dar suporte nos processos operacionais da loja e executar o manuseio correto dos produtos.

Enviar currículo com o assunto “Repositor de Loja”

6 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar limpeza e higienização de toda a loja, bem como adequado abastecimento de materiais de uso e consumo nos banheiros, executar limpeza e higienização adequada das áreas internas da loja, atender o cliente, quando necessário, por meio do direcionamento e/ou acompanhamento do cliente.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Limpeza”

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico completo em refrigeração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – sólidos conhecimentos em sistema de refrigeração, manutenção preventiva e corretiva.

Enviar currículoscom o assunto “Técnico de Refrigeração”

1 vaga – Polidor de Veículos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar polimento de pinturas desgastadas, polimento em pinturas novas, realizando também a proteção e manutenção de polimento.

Enviar currículo com o assunto “Polidor de Veículos”

1 vaga – Lavador de Veículos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar lavagem e limpeza de veículos, utilizando equipamentos e produtos adequados, manter limpas as máquinas e equipamentos utilizados.

Enviar currículo com o assunto “Lavador de Veículos”

1 vaga – Mecânico Eletricista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade e ter experiência como Mecânico Eletricista;

Atividades – realizar manutenção de veículos (cavalos mecânicos e carros de passeio).

Enviar currículo com o assunto “Mecânico Eletricista”

2 vagas – Encarregado de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em indústria de panificação.

Atividades – coordenar todas as atividades realizadas pelos padeiros, confeiteiros, auxiliares e atendentes do setor, enviar relatórios para a gerência de pedidos de matéria prima e material de uso do setor, definir receitas e produção do dia a dia.

Enviar currículo com o assunto “Encarregado de Padaria”

1 vaga – Auxiliar de Segurança

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar rondas, atender os condôminos, anotar as ocorrências e fazer a vistoria em todas as áreas.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Segurança”

*Com informações da assessoria

Comentarios