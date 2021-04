Sine Manaus oferece 105 vagas de emprego nesta segunda-feira (5)

A Prefeitura de Manaus oferta 105 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 5/4, por intermédio do Sine Manaus. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail sinemanaus. empregos2021@gmail.com.

No currículo deve constar os seguintes dados atualizados, números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os cidadãos que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego, devem realizar seu agendamento em (https://minhaagendavirtual. com.br/sinemanausagendamento) e comparecer ao posto do Sine Manaus da Constantino Nery (avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo) no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda-feira:

1 vaga – Estágio em Técnico Eletrônico

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica ou cursando ensino superior em Engenharia Elétrica ou Automação Industrial;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter conhecimentos intermediários em Informática (Hardware e Software); Conhecimento intermediário em Análise de Circuitos de Placas Eletrônicas; Inglês técnico; Possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, dentro do prazo de validade. Experiência profissional em assistência técnica ou reparo de placas.;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico-hospitalares. Reparar placas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Estágio em Técnico Eletrônico”

2 vagas – Auxiliar de Cozinha – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na elaboração de alimentos in natura em URP de infraestrutura do cliente, de acordo com os cardápios previamente definidos. Elaborar guarnições conforme receitas previamente definidas, seguindo e observando as orientações nutricionais de segurança alimentar. Auxiliar na preparação de lanches sempre que necessário.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Cozinha (PcD)”

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em manutenção em pneus de caminhões. Ter disponibilidade para trabalhar em escala de 12×8 (12 dias na empresa e 8 dias em descanso).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Borracheiro”

1 vaga – Eletricista de Autos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em manutenção elétrica e de equipamentos de frota. Ter disponibilidade para trabalhar em escala de 12×8 (12 dias na empresa e 8 dias em descanso).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Eletricista de Autos”

6 vagas – Mecânico de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em manutenção elétrica e mecânica de equipamentos de frota como: caminhões, veículos de grande porte e retroescavadeira. Ter disponibilidade para trabalhar em escala de 12×8 (12 dias na empresa e 8 dias em descanso).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Manutenção”

1 vaga – Mecânico de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de mineração (britadores, correias, cilindros hidráulicos, rolamentos, entre outros equipamentos industriais). Ter disponibilidade para trabalhar em escala de 12×8 (12 dias na empresa e 8 dias em descanso).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Manutenção Industrial”

4 vagas – Operador de Produção – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em escala de 12×8 (12 dias na empresa e 8 dias em descanso);

Atividades – realizar atividades na linha de produção.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Produção (PCD)”

2 vagas – Planejador de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em planejamento e programação de manutenção, controle de custos de materiais e serviços, parâmetros de ressuprimentos de materiais para manutenção e cadastro de equipamentos. Possuir curso de Pacote Office. Ter disponibilidade para trabalhar em escala de 5×2 (5 dias na empresa e 2 dias em descanso). Desejável ter conhecimento em Sistema SAP.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Planejador de Manutenção”

1 vaga – Marinheiro Fluvial de Convés

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CRI Marítimo (Caderneta de Inscrição e Registro), certificados dos cursos da Capitania, NR (Norma Regulamentadora) NR-20, NR-23, NR-33, NR-35 e Primeiros Socorros;

Atividades – realizar suporte na operação, atracação, formação de comboio, praticagem, limpeza de empurrador e manutenção da embarcação.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Marinheiro Fluvial de Convés”

1 vaga – Marinheiro Fluvial – Auxiliar de Máquina

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CIR Marítimo (Caderneta de Inscrição e Registro), certificados dos cursos da Capitania, NR (Norma Regulamentadora) NR-20, NR-23, NR-33, NR-35 e Primeiros Socorros;

Atividades – auxiliar na manutenção preventiva, manutenção elétrica e hidráulica, além de dar suporte na atracação.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Marinheiro Fluvial – Auxiliar de Máquina”

36 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar e zelar internamente pelo ambiente.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza (PcD)”

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – criar canteiro de mudas, realizar paisagismo, operar motoserra, roçadeira e moto-poda.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Jardineiro”

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em operação de máquina lavadora e tratamento de piso;

Atividades – executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da empresa, bem como serviços de coleta de resíduos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza”

2 vagas – Pizzaiolo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que more nos bairros próximos à empresa: Adrianópolis, Aleixo, Chapada, Flores, Nossa Senhora das Graças, Parque Dez de Novembro, São Geraldo e adjacências;

Atividades – manipular insumos, abrir massas, rechear e fornear.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Pizzaiolo”

1 vaga – Analista de Controladoria Sênior – Contrato Por Tempo Determinado

Escolaridade – ensino superior completo em Ciências Contábeis, Administração ou Economia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – conhecimento em custos, sistema orçamentário, ferramentas de gestão de despesas, salving, desembaraço de Notas Fiscais, tributos e impostos. Vivência em “chão de fábrica”, estoque e inventário. Desejável ter Especialização em Controladoria e Gestão de Custos e perfil de liderança;

Atividades – analisar informações para a conciliação de contas, conferir compras no caixa fixo, participar da elaboração do Inventário Anual, fazer lançamento de descontos financeiros para clientes, controlar Imobilizado, dar suporte às demais áreas da Unidade referente a procedimento, prazos e legislação.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista de Controladoria Sênior – Contrato Por Tempo Determinado”

1 vaga – Carregador de Armazém – Contrato Por Tempo Determinado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável Curso de Operador de Empilhadeira;

Atividades – dar suporte ao almoxarifado, auxiliando os operadores em retiradas de material, fazer a movimentação de ferramentas, materiais e insumos para a produção, levando e trazendo do almoxarifado materiais e/ou ferramentas requisitados pela operação, entre outras atividades.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Carregador de Armazém – Contrato Por Tempo Determinado”

1 vaga – Controlador Automotivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiências anteriores na função, conhecimento de serviços e peças automotivas e CNH categoria “B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar atendimento a clientes, cadastros, cheklist, orçamentos, acompanhamento de serviços de recebimento e entrega, acompanhamento de veículos sinistrados.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Controlador Automotivo”

5 vagas – Fonoaudiólogo

Escolaridade – ensino superior completo em Fonoaudiologia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o ter CREFONO (Conselho Regional de Fonoaudiologia) ativo. Desejável ter experiência com atendimento infantil, neuropediátrico e/ou UTI Pediátrica, competência para atuar com reabilitação e habilidade para o trabalho em equipe;

Atividades – atender crianças e adolescentes autistas, nos casos que requeiram tratamento especializado na área de fonoaudiologia, aplicando técnicas que visam a reabilitação do paciente.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Fonoaudiólogo”

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na limpeza e conservação das clínicas em geral. Realizar limpeza e higienização do local como salas, recepção, banheiros, vestiários, corredores, escadas, móveis e cozinha da empresa, a fim de que toda a empresa esteja limpa e atenda aos critérios de saúde.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Serviços Gerais”

3 vagas – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência no sistema konsist e com tratamento seriado;

Atividades – atender crianças e adolescentes autistas, emitir guias, marcar consultas, controlar acesso e acolhida, controlar o atendimento e os horários. Auxiliar no processo de atendimento, cadastrar biometria e autorizar junto aos convênios.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Recepcionista”

9 vagas – Terapeuta Ocupacional

Escolaridade – ensino superior completo em Terapia Ocupacional;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CREFITO (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional) ativo. Desejável ter experiência com atendimento infantil, neuropediátrico e/ou UTI pediátrica e competência para atuar com reabilitação e habilidade para o trabalho em equipe;

Atividades – atender crianças e adolescentes autistas, independência das AVDs (Atividades de Vida Diária), estimulação precoce, reabilitação física e/ou motora.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Terapeuta Ocupacional”

9 vagas – Psicólogo

Escolaridade – ensino superior completo em Psicologia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CRP (Conselho Regional de Psicologia) ativo. Desejável ter experiência com atendimento infantil, neuropediátrico e ou/UTI pedriátrica e competência para atuar com reabilitação e habilidade para o trabalho em equipe;

Atividades – atender crianças e adolescentes autistas, com objetivo de estimular habilidades cognitivas, habilidades sociais. Habilidades emocionais, aplicando técnicas para ampliação de foco e atenção.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Psicólogo”

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de NR-35 atualizado (validade de 2 anos) e desejável o curso de Refrigeração;

Atividades – realizar limpeza de máquinas, refrigeração, serviços de manutenção em geral, experiência com limpeza de máquinas (preferencialmente em indústrias), atividades de refrigeração e manutenção em geral.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Manutenção Industrial”

1 vaga – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serviços de pintura de superfícies internas e externas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Pintor de Obras”

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar consertos em geral, e executar serviços de manutenção corretiva e preventiva.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Artífice de Manutenção”

1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como: aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, alumínio e zinco.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Serralheiro”

3 vagas – Mecânico de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB”, dentro do prazo de validade e ter curso de Informática Básica. Diferencial possuir o curso de Mecânica Elétrica;

Atividades – realizar manutenção corretiva e preventiva em máquinas e veículos, envolvendo a troca de peças e limpeza de componentes, consertos, revisão, freios, direção, regulagem de motores, montagem e desmontagem, alinhamento e balanceamento em 3D (três dimensões).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Automóveis”

1 vaga – Alinhador de Pneus

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB”, dentro do prazo de validade e ter curso de Informática Básica. Diferencial possuir o curso de Mecânica Elétrica;

Atividades – atuar com freios, suspensão, alinhamento e balanceamento em 3D (três dimensões), conserto de pneus e elétrica básica.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Alinhador de Pneus”

1 vaga – Mecânico de Automóveis (Socorrista)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB”, Informática Básica e disponibilidade para viagens;

Atividades – realizar manutenção corretiva e preventiva em máquinas e veículos, envolvendo a troca de peças e limpeza de componentes, consertos, revisão, freios, direção, regulagem de motores, suspensão, elétrica básica e injeção eletrônica e atuar como “socorrista”.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Automóveis (Socorrista)”

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter noção em emissão de Nota Fiscal Eletrônica e experiência com Pacote Office. Desejável ter experiência em atendimento ao cliente;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo”

1 vaga – Estágio em Contabilidade

Escolaridade – ensino superior cursando Contabilidade, a partir do terceiro período;

Experiência – não é necessária;

Atividades – realizar lançamentos contábeis, conciliação bancária, emissão de notas, integração contábil, registro de empregados e demais rotinas pertinentes à função.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Estágio em Contabilidade”

1 vaga – Lavador de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em higienização veicular (lavagem a seco), estética automática e polimento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Lavador de Automóveis”

1 vaga – Motorista de Carro de Passeio

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em dirigir carros usados e ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – dirigir veículos da empresa, levar e trazer materiais para as equipes de montagem que estão fazendo instalações na casa de clientes e comprar material nos fornecedores.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista de Carro de Passeio”

1 vaga – Consultor de Vendas – Projetista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em empresas de móveis planejados;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, realizar negociação e projetar.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Consultor de Vendas – Projetista”

