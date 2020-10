Sine Manaus e AM oferecem 122 vagas de emprego nesta quarta (14)

O Sine Amazonas divulgou as 114 vagas de emprego para esta quarta-feira (14). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: atendimentosineam@gmail.com.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Confira as oportunidades para esta quarta:

36 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem experiência na área

OBS: Habilidade em aprender, agilidade, bom relacionamento, trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado.

50 VAGAS: EMPACOTADOR INTERMITENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem experiência na área

OBS: Primeiro emprego obrigatório, documentação completa e atualizada, disponibilidade de horário, currículo atualizado. O objetivo do projeto é inserir jovens com vulnerabilidade social ao mercado de trabalho.

05 VAGAS: PROMOTOR DE MERCHANDISING

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área;

OBS: Já ter atuado como vendedor em empresa de bebidas e alimentos, ter experiência com as zonas da cidade, currículo atualizado.

05 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino médio completo

Com experiência na área

OBS: Experiência com promoção de vendas, arrumação de gôndolas, merchandising, obrigatório ter CNH A e moto própria, curso de atendimento ao cliente, currículo atualizado.

05 VAGAS: ANALISTA DE EVENTOS

Escolaridade: Superior Cursando.

Com experiência

OBS: Ter experiência com promoção, organização de eventos, montagem e desmontagem de estruturas e tendas, prospecção de eventos e clientes, cursando faculdade de marketing, CNH A e B, veículo próprio, currículo atualizado.

05 VAGAS: MECÂNICO INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área;

OBS: Ter curso de manutenção industrial; NR 12 atualizada, curso de mecânica, e manutenção de máquina industrial, currículo atualizado.

05 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área;

OBS: currículo atualizado.

02 VAGAS: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência em A LA CARTE;

OBS: Curso de cozinheiro, currículo atualizado.

01 VAGA: ALMOXARIFE PLENO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS: Profissional confiável que tenha agilidade, iniciativa, comprometimento e bom relacionamento interpessoal, curso de informática básica, currículo atualizado.

O Sine Manaus oferta, nesta quarta-feira (14), oito vagas de emprego. As oportunidades são para auxiliar de limpeza e ajudante de carga e descarga (mais detalhes abaixo).

Os candidatos interessados nas vagas devem enviar currículo para o e-mail: semtepixmanaus@gmail.com. No campo Assunto, o candidato deve colocar o nome da vaga pretendida.

Os currículos devem estar com os seguintes dados atualizados: número pessoal para contato, número secundário para contato ou recado e informações sobre tempo de experiência, caso não seja primeiro emprego.

Os interessados em uma das oportunidades também devem validar sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho. Para concorrer às vagas, o candidato deve acessar o site www.acesso.gov.br, e fazer a solicitação de cadastro.

Orientações sobre a validação da Carteira de Trabalho Digital, entrada no seguro-desemprego ou quaisquer outras dúvidas, podem ser feitas pelo WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta quarta-feira:

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serviços de limpeza nas dependências da loja e ter disponibilidade de horário.

Enviar currículos com o assunto “Auxiliar de Limpeza”

6 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, embarque e desembarque de mercadorias.

Enviar currículos com o assunto “Ajudante de Carga e Descarga”

*Com informações das assessorias

