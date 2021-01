Sine Manaus disponibiliza mais de 40 vagas nesta segunda-feira

A Prefeitura de Manaus oferece 46 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 25/1, por intermédio do Sine Manaus. Devido a pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais ainda não estão sendo realizados nos postos do órgão e os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail sinemanaus.empregos@gmail.com. No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho. Para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br e fazer a solicitação de cadastro.

O currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário, para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da CTPS Digital, entrada no seguro-desemprego ou qualquer outra dúvida, são feitas no WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Vagas ofertadas para esta segunda-feira:

6 vagas – Atendente de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar atendimento ao cliente, garantir o processo de execução (precificação, abastecimento, exposição, limpeza, alinhamento, organização), dos produtos da loja, dar suporte nos processos operacionais e executar o manuseio correto dos produtos.

Enviar currículo com o assunto “Atendente de Loja”

6 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar o atendimento aos clientes da loja, executar os processos de abertura e acompanhamento do fechamento de caixa, entregar o fechamento do movimento de caixa, abastecer os produtos para venda, manter a limpeza e organização da loja e oferecer auxílio aos clientes no empacotamento de seus produtos.

Enviar currículo com o assunto “Operador de Caixa”

6 vagas – Repositor de Loja

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – garantir o processo de execução (precificação, abastecimento, exposição, limpeza, alinhamento, organização) dos produtos da loja, dar suporte nos processos operacionais da loja e executar o manuseio correto dos produtos.

Enviar currículo com o assunto “Repositor de Loja”

6 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar limpeza e higienização de toda a loja, bem como adequado abastecimento de materiais de uso e consumo nos banheiros, executar limpeza e higienização adequada das áreas internas da loja, atender o cliente, quando necessário, por meio do direcionamento ou acompanhamento do cliente.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Limpeza”

2 vagas – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção de equipamentos voltados para área de construção civil.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Manutenção”

15 vagas – Mecânico de Produção

Escolaridade – ensino técnico completo em Mecânica Industrial;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – executar competências técnicas: habilidade na execução de cálculos matemáticos básicos, leitura e interpretação básica de desenhos técnicos, conhecimento básico de microinformática para operação via painéis e consultas em sistemas, conhecimento básico de metrologia e conhecimento básico em hidráulica e pneumática.

Competências comportamentais: raciocínio lógico e dinamismo, flexibilidade, iniciativa e assertividade.

Enviar currículo com o assunto “Mecânico de Produção”

1 vaga – Motorista de Caminhão Munck

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de Operador Munck atualizado;

Atividades – coletar e entregar carga em geral, guinchar, destombar e remover veículos avariados, prestar socorro mecânico, movimentar cargas volumosas e pesadas, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos do veículo e verificar documentos do veículo e da carga.

Enviar currículo com o assunto “Motorista de Caminhão Munck”

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento com vendas de aço, alumínio e galvanizados.

Atividades – compreender e atender as necessidades dos clientes, informar sobre características do produto, sobre preços, condições de faturamento e prazos de entrega do produto, utilizando-se das ferramentas necessárias e disponíveis oferecidas pela empresa.

Enviar currículo com o assunto “Vendedor Interno”

1 vaga – Comprador

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou Logística;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Pacote Office;

Atividades – realizar compras de materiais e suprimentos, negociar com os fornecedores, visando as melhores condições de preços, qualidade, prazos de pagamentos e entrega. Desenvolver e acompanhar relatórios para análise de performance de fornecedores.

Enviar currículo com o assunto “Comprador”

2 vagas – Tecnologia da Informação (TI) – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Tecnologia da Informação;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – ter familiaridade com a área de tecnologia da informação, ter bom domínio com informática básica e ter disponibilidade para realizar atividades on-line. O candidato precisa dispor de internet em casa.

Benefícios oferecidos pela empresa: vale-refeição, assistência médica, plano odontológico, auxílio-creche, ajuda de custo em mestrado e especializações, bolsa-auxílio de inglês, seguro de vida, plano de carreira e avaliação de desempenho anual.

*Com informações da assessoria

