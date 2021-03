Sine Manaus disponibiliza 48 vagas de emprego nesta segunda (22)

A Prefeitura de Manaus oferta 48 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feir (22), por intermédio do Sine Manaus. Devido a pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais ainda não estão sendo realizados nos postos do órgão, mas os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail sine.empregos21@gmail.com. No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

O currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário, para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da CTPS Digital, entrada no seguro-desemprego ou qualquer outra dúvida, são feitas no WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda-feira:

1 vaga – Técnico de Enfermagem

Escolaridade – ensino técnico completo em Enfermagem ou cursando ensino superior em Enfermagem a partir do quarto período;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – estar com o Coren-AM (Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas) ativo;

Atividades – realizar aplicação intramuscular, esterilizar o material cirúrgico e auxiliar em procedimentos estéticos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico de Enfermagem”

1 vaga – Ajudante de Produção – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com embalagens de papelão;

Atividades – efetuar paletização e despaletização de caixas, obedecendo à ordem de fabricação e a especificação dos produtos a serem paletizados, verificar qualidades das caixas, embalagens e produtos durante a paletização, conforme padrões de qualidade.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e laudos médicos com o assunto “Ajudante de Produção (PCD)”

2 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com vendas e condução própria (Moto). Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”, dentro do prazo de validade.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Consultor de Vendas”

1 vaga – Operador de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável candidato com experiência em vendas de frigoríficos;

Atividades – atender aos clientes, vender os produtos e prestar assistência ao cliente.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Telemarketing”

10 vagas – Cumim

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – auxiliar o garçom no atendimento ao cliente, servir refeições e bebidas aos clientes no restaurante, no bar e nos eventos. Organizar as mesas, utensílios e realizar limpeza dos salões.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Cumim”

10 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – servir os alimentos e bebidas aos clientes, anotar pedidos, organizar e limpar as mesas e cadeiras no restaurante e eventos do local.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Garçom”

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Manutenção Predial”

1 vaga – Auxiliar de Manutenção e Conservação de Veículos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – levar os carros devolvidos para oficina, fazer os pedidos das peças necessárias para manutenção dos veículos e gerir a manutenção do veículo da frota.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Manutenção e Conservação de Veículos”

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando ensino superior em administração, a partir do quinto período;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – habilidade comportamental: organização. Ter experiência com planilhas eletrônicas, rotinas administrativas e atendimento ao cliente;

Atividades – realizar as demandas administrativas necessárias no cotidiano da empresa.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Assistente Administrativo”

1 vaga – Consultor de Vendas de Planos de Saúde

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável conhecimento em vendas de planos de saúde. Diferencial ter habilidade em liderar equipes;

Atividades – elaborar propostas baseadas em sinistralidade dos planos de saúde.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Consultor de Vendas de Planos de Saúde”

1 vaga – Secretário Executivo

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável boa oratória, escrita e verbal. Diferencial ter domínio básico em língua inglesa;

Atividades – agendar reuniões, criar atas e atender os clientes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Secretário Executivo”

2 vagas – Analista Contábil

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – lançamentos Contábeis, conciliações, fechamento de balancete mensal, validação de balancete mensal e análises contábeis.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista Contábil”

1 vaga – Operador de Embaladora Automática

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – operar máquina de embalagem automática, alimentar o equipamento com produtos e encaixotar produtos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Embaladora Automática”

3 vagas – Isolador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para morar em Boa Vista – Roraima;

Atividades – verificar as características do trabalho, examinando plantas e edificações para determinar material e forma de execução. Serrar as placas isolantes, cerrando os extremos e as partes a serem encaixadas, para possibilitar seu ajuste aos extremos das fiadas e ao redor das saliências e dispositivos fixados na superfície.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Isolador”

3 vagas – Funileiro Traçador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para morar em Boa Vista – Roraima;

Atividades – apoiar na execução de fabricação das peças nos serviços de funilaria dos equipamentos. Utilizar lixadeiras elétricas ou manuais, martelos, alavancas, lixas, massa e outros materiais e equipamentos cumprindo com normas e procedimentos de segurança.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Funileiro Traçador”

2 vagas – Operador de Tratamento Térmico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para morar em Boa Vista – Roraima;

Atividades – executar os serviços de aquecimentos e/ou resfriamento controlado de peças e estruturas, assegurando o fluxo da produção, garantindo um processo otimizado. Conferir a qualidade do material e dos equipamentos no seu recebimento, verificando suas condições de utilização, para dar início ao processo produtivo, comunicando ao supervisor da área quaisquer irregularidades encontradas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Tratamento Térmico”

2 vagas – Operador de Guindaste

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para morar em Boa Vista – Roraima;

Atividades – operar guindastes de diversos tipos, com capacidade entre 50 a 100 toneladas, acionando mecanismos e alavancas de controles, conforme necessidades e solicitações recebidas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Guindaste

2 vagas – Eletricista de Instalações

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em Construção Civil. Diferencial ter ”NR-10” Norma Regulamentadora Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade e “NR-35” Norma Regulamentadora Trabalho em Altura atualizados;

Atividades – montagem de eletrocalha, QGR (Quadro Geral de Rede), montagem de iluminação, corte e dobra de barramento. Conhecimentos em bitola de cabo; Solda isotérmica, instalações de medidores de grandeza e SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Eletricista de Instalações”

1 vaga – Atendente de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – conhecimento no sistema S.A.P. será um diferencial;

Atividades – fechamento de caixa e emissão de notas fiscais; receber e processar pagamentos por diversos meios: à vista, no crédito, no débito, parcelado, transferência bancária. Responsável pelo atendimento ao cliente.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Atendente de Caixa”

1 vaga – Técnico de Refrigeração Automotiva

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar instalação e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, aplicar testes e regulagens para melhorar o seu funcionamento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Atendente de Caixa”

1 vaga – Analista de Engenharia

Escolaridade – ensino superior completo em Engenharia Civil;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – participar no desenvolvimento de projetos, determinando especificações, desenhos, técnicas de execução, recursos necessários e demais requisitos para possibilitar a construção, montagem, funcionamento e manutenção dentro dos padrões técnicos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista de Engenharia”

*Com informações da assessoria

