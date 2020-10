Sine Manaus disponibiliza 21 vagas de emprego nesta terça-feira (20)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferece nesta terça-feira, 20/10, 21 vagas de emprego. Em virtude da pandemia da Covid-19, os postos do Sine Manaus não estão realizando atendimento presencial, mas os candidatos interessados nas vagas devem enviar currículo para o e-mail: semtepixmanaus@gmail.com. No campo Assunto, o candidato deve colocar o nome da vaga pretendida.

O candidato interessado em uma das oportunidades disponibilizadas deve validar sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho. Para concorrer às vagas, o candidato deve acessar o site www.acesso.gov.br, e fazer a solicitação de cadastro.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da Carteira de Trabalho Digital, entrada no seguro-desemprego ou outras dúvidas, podem ser feitas pelo WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

O Sine Manaus alerta que o currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: número pessoal para contato, número secundário para contato ou recado e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Vagas ofertadas para esta terça-feira:

2 vagas – Agente de Viagens

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com vendas de passagens e pacotes de turismo.

Enviar currículo com o assunto “Agente de Viagens”

2 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar pinturas em paredes internas e externas, preparar as superfícies antes de pintá-las, aplicação de massa fina ou corrida e lixamento.

Enviar currículo com o assunto “Pintor de Obras”

2 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – efetuar trabalho de carpintaria, cortando, armando, instalando e reparando peças de madeira, utilizando ferramentas manuais e mecânicas.

Enviar currículo com o assunto “Carpinteiro”

2 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serviços de alvenaria em paredes e muros frisados, rebocar e assentar azulejos e pisos.

Enviar currículo com o assunto “Pedreiro”

4 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Enviar currículo com o assunto “Servente de Obras”

2 vagas – Mecânico Montador Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com montagem, desmontagem e peças industriais, expedição e instalação dos equipamentos e manutenção corretiva, ter disponibilidade de horário para fazer hora extra.

Enviar currículo com o assunto “Mecânico Montador Industrial”

1 vaga – Gerente Comercial

Escolaridade – ensino superior completo em qualquer área;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência no ramo comercial e gestão de equipes;

Atividades – promover negociações com os clientes, organizar e promover a rotina diária da equipe de vendas, estabelecer critérios de atendimento ao cliente, apoiar e ajudar a solucionar pendências geradas pelos contratos de compra e venda, reunir periodicamente com a equipe, garantir a competitividade dos produtos realizando pesquisa de mercado.

Enviar currículo com o assunto “Gerente Comercial”

2 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A/B” dentro do prazo de validade;

Atividades – prospectar clientes, efetuar vendas e acompanhar o processo de pós-venda, fazendo visitas e análises quando necessárias.

Enviar currículo com o assunto “Consultor de Vendas”

1 vaga – Assistente de Compras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar cotação de preços, cálculo de frete e alinhar retorno com fornecedores.

Enviar currículo com o assunto “Assistente de Compras”

1 vaga – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para permanecer de segunda-feira a sexta-feira em uma fazenda, situada no Km 15 da BR-174.

Enviar currículo com o assunto “Pedreiro”

2 vagas – Operador Rural

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para permanecer de segunda-feira a sexta-feira em uma fazenda, situada no quilômetro 15, da BR-174 (Manaus – Boa Vista), com direito a folga aos domingos. Preferência na contratação de casal, podendo ter filhos e que possuam eletrodomésticos.

Enviar currículo com o assunto “Operador Rural”

*Com informações da assessoria

