Sine Amazonas tem 62 vagas de emprego nesta terça-feira

MANAUS – A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 62 vagas de emprego para esta terça-feira (7). Os interessados devem comparecer na sede Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM), localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 15h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

02 VAGAS: MEIO OFICIAL ELETRICISTA P30

Escolaridade: Ensino Superior cursando.

Com ou sem experiência

OBS.: Possuir cursos de NR10, SEP, cursos de elétrica (residencial, industrial, curso de eletrotécnico será um diferencial. Proativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: ALMOXARIFE

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Possuir experiência na função, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: AGENTE DE CRÉDITO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com ou sem experiência.

OBS.: Possuir curso de informática, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: ATENDENTE DE SALÃO (CUMIM)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência.

OBS.: Possuir experiência na função, comunicativo, proativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência.

OBS.: Possuir experiência na função, com cursos de

informática (Word, Excel, Power Point e auxiliar administrativo) comunicativo, proativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: ESTÁGIO EM TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Superior cursando.

Sem experiência

OBS.: Tecnólogo em segurança do trabalho, informática avançada, Excel e Power Point e com disponibilidade de horário. (Documentação completa).

02 VAGAS: CONTROLADOR DE TRÁFEGO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Experiência em tráfego nas dependências de porto com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Conhecimento na função e em áreas portuárias e conteineres, com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Com curso em MOPP e CNH CAT “E” e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: MANIQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência no embarque de carretas nas balas e

com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: MANOBRISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na função e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na função CNH CAT “A”, com moto própria e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

08 VAGAS: AUXILIAR DE AÇOUGUE (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência.

OBS.: mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

10 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência.

OBS.: mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

22 VAGAS: GARI (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com ou sem experiência.

OBS.: mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

*Com informações da assessoria

