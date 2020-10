Sine Amazonas tem 20 vagas de emprego em diversas áreas nesta sexta-feira (16)

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (SETEMP), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI), divulga 20 vagas de emprego para esta sexta-feira (16). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: atendimentosineam@gmail.com, colocando no assunto a vaga desejada.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

05 VAGAS: VENDEDOR BALCONISTA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área;

OBS: Com experiência em material de construção, proativo, currículo atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR MANUTENÇÃO PREDIAL

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área;

OBS: Experiência em instalações hidráulicas com ferro galvanizado ou PVC solda a frio e roscado em tubulações de águas pluviais, potável e águas servidas;

Vivência em obras de construção civil, alvenaria, paredes Eucatex e Drywall, instalação de forro mineral desde a estrutura metálica, preparo de massa cimento, pinturas, assentamento de piso cerâmica e piso Paviflex;

NR- 35; Disponibilidade de horário, currículo atualizado.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem experiência na área

OBS: Diferencial conhecimento em CRM, CNH “cat. B”, informática básica, Experiência em vendas, documentações atualizadas, comprometimento, assíduo e organizado, currículo atualizado.

01 VAGA: CHEFE DE DEPARTAMENTO

Escolaridade: Superior em Engenharia ou Geologia.

Com experiência em mineração, petróleo e gás.

OBS: Habilidades em leitura e desenvolvimento de projetos técnicos, conhecimentos em gerenciamento de equipe, elaboração de projetos, recursos humanos, informática avançada, inglês técnico, disponibilidade para viagens, currículo atualizado.

