Sine Amazonas suspende atendimentos presenciais

Seguindo a orientação da Organização Mundial de Saúde, que classificou como pandemia a doença infecciosa COVID-19, causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e em conformidade com o Decreto Governamental nº 42.061, de 16 de março de 2020, a Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), informa a interrupção temporária dos atendimentos presenciais, devido a aglomeração de pessoas na unidade Central do Sine Amazonas na Av. Djalma Batista, 1018 – Chapada.

Desse modo, os serviços de Cadastro e Vagas de Emprego, Seguro Desemprego, Orientação da Carteira de Trabalho Digital, oferecidos pelo Sistema Nacional de Emprego SINE/AM, serão realizados por agendamento através dos telefones e e-mails citados abaixo: Atendimento Geral – (92) 3621-2227

– (92) 3621-2241 Cadastro de emprego e solicitação de vagas (envio de currículos) pelo e-mail: atendimentosineam@gmail.com ou WhatsApp: (92) 98433-5624. OBS: Os serviços de Seguro Desemprego e Emissão de Carteira de Trabalho Digital realizado nos PACs também estão suspensos. A medida, entra em vigor a partir desta quarta-feira (18/03), retornando no próximo dia (31/03), conforme orientação do Governo do Amazonas e Ministério da Economia.

De acordo com a Secretária da Setemp, Neila Azrak, o momento é de alerta e cuidado. “Pedimos a compreensão de todos, haja vista, que daremos continuidade aos serviços através dos telefones e e-mail informados”. Novas alterações estarão sendo informadas pelas nossas redes sociais:

Instagram (_setemp) e Facebook (setemp.am).

