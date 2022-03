Sine Amazonas oferta 118 vagas de emprego para esta terça-feira (29)

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), que administra o Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine/Am), oferece 118 vagas de emprego para esta terça-feira (29/03).

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e anexar o currículo na vaga que pretende concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@setemp_am) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

90 VAGAS: VENDEDOR INTERNO (LOJA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em vendas no comércio, telefonia, vendas em geral, ter boa comunicação, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OFICIAL DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento na área de logística, movimentação de materiais, matéria prima e produto acabado, ter CNH categoria B, curso de informática, pacote office, curso de operador de empilhadeira e NR11, conhecer sistema carga máquina e qualyteam, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA

Escolaridade: Ensino superior cursando a partir do 4º período em Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica ou Engenharia da Produção;

Sem experiência.

OBS: Ter informática avançada, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: OPERADOR MANTENEDOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos dentro da área de manutenção de motores, vaga destinada a Comunidade Mocambo e Comunidade Boca do Acre no interior do Amazonas, documentação completa e currículo atualizado.

08 VAGAS: BOMBEIRO CIVIL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria C, ter qualificação técnica NBR 14608, capacitação para resgate em altura, NBR 16710/ NR30, NR 35, NR 10 e NR 20 avançado II e curso condutor veículos de emergência, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE SALA CONTROLE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter bom conhecimento de informática básica e avançada, pacote Office, sistemas e softwares, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em atendimento, comércio ou vendas em geral, ter disponibilidade de horário, diferencial ter cursos, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: INSTRUTOR DE TREINAMENTO

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando;

Com experiência na área.

OBS: Ter informática intermediária, ter conhecimento nas metodológicas, ter experiência na área de treinamento, CNH categoria A, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Contabilidade e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO (A) DE DESIGN GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Design;

Primeiro emprego.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

