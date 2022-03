Sine Amazonas divulga 69 vagas de emprego para esta quinta-feira (3)

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), que administra o Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine/Am), divulga 69 vagas de emprego para esta quinta-feira (03/03).

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e anexar o currículo na vaga que pretende concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: ASSISTENTE FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino médio Completo ou Superior Cursando em Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Diferencial ter conhecimento em folhamatic, E-social, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AJUDANTE DE DEPÓSITO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em mecânica geral de automóveis de motores a gasolina e a diesel, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: ENCARREGADO DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: LÍDER DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Técnico em Mecânica;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: SERVENTE DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: JARDINEIRO ROÇADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em operar roçadeira, troca de óleo, manutenção em geral, curso de NR 35 atualizado, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONFEITEIRO PROFISSIONAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Ensino Superior Cursando;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em confeitaria fina, decoração com chocolate, pasta americana entre outros, experiência em variedades de salgados, recheios, chocolates, linha de pães especiais e artesanais, estar atualizado na área de confeitaria, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: CHAPEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONFERENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento na área comercial, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: FISIOTERAPEUTA

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Fisioterapia;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e o currículo atualizado.

01 VAGA: TECNÓLOGO (A) EM ESTÉTICA

Escolaridade: Ensino Superior Completo Em Estética;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e o currículo atualizado.

01 VAGA: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e o currículo atualizado.

01 VAGA: COORDENADOR DE UNIDADE

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em coordenação de unidade educacional, especialização na área de gestão, ser residente no município de Coari, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: LANTERNEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e o currículo atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

03 VAGAS: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (PCD)

Escolaridade: Ensino Técnico Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de informática e CNH categoria “B”, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: ALMOXARIFE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em rotinas da função, ter boa comunicação, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

02 VAGAS: MOTORISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em veículos pesados, ter CNH categoria “D” ou “E”, cursos de MOPP e direção defensiva, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE OPERAÇÕES (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em informática, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

02 VAGAS: OPERADOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: LAVADOR DE VEÍCULOS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter CNH “A” ou “B” devidamente regularizadas, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

🇫​​​​​🇴​​​​​🇳​​​​​🇹​​​​​🇪​​​​​ Assessoria