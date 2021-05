Sine Amazonas divulga 60 vagas de emprego em diversas áreas para esta terça-feira (4)

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 60 vagas de emprego para esta terça-feira (4). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e anexar o currículo na vaga que pretende concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: CONSULTOR DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com atuação em concessionária de veículos, informática básica, técnica de vendas, atendimento ao cliente, conhecimentos de cálculos básicos, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: EMPREGADA DOMÉSTICA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função, currículo atualizado e documentação completa.

06 VAGAS: MECÂNICO AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em sistema de suspensão, freio, arrefecimento, escapamento, embreagem, injeção, lubrificação automotiva, curso de Mecânica Geral, currículo atualizado e documentação completa.

04 VAGAS: MECÂNICO DE EMPILHADEIRA SÊNIOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em peças de empilhadeira, vivência em atendimento ao cliente, CNH categoria B, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função, pró-ativo, responsável, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: RECEPCIONISTA BILÍNGUE

Escolaridade: Ensino Superior Cursando

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função, inglês avançado, pacote office, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: MECÂNICO DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Curso de mecânica automotiva, com conhecimento sólido em empilhadeiras elétricas a gás e diesel, CNH categoria AB, conhecimento em manutenção preventiva e corretiva, executar análise teste e medição elétrica e mecânica, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: ANALISTA DE PROCESSO

Escolaridade: Graduação em Engenharia;

Com experiência na área.

OBS: Layout de placas eletrônicas e/ou desenhos mecânicos, HW e SW de dispositivos de testes para placas eletrônicas ou dispositivos mecânicos, de montagem de placas e produtos eletrônicos, automação eletrônica ou mecânica, interpretação e análise de circuitos eletrônicos ou componentes mecânicos e plásticos, Excel básico, desejável conhecimentos em testes automatizados (ICT, Arduino, Labview) ou software do tipo CAD (Desenho Assistido por Computador), processo de manufatura eletrônica (tecnologia SMT, Integração mecânica), desenvolvimento e implantação de novo produto (NPI), conhecimentos de normas (ISO9001), Lean Manufacturing, 5S, ESD, FMEA, ferramentas da qualidade, DFM e DFT, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: ASSISTENTE DE QUALIDADE

Escolaridade: Técnico em Eletrônica ou Áreas Correlatas;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento de processos de assistência técnica ou produção, montagem de placas eletrônicas, desejável conhecimento de inspeção de produtos eletrônicos, 5S, kaizen e ferramentas da qualidade, processo da qualidade, inspeção de componentes SMT, norma IPC- A- 610, currículo atualizado e documentação completa.

10 VAGAS: LÍDER DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência no segmento eletroeletrônico, em linha de fonte DE carregador de notebook, roteador, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

12 VAGAS: TESTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência no segmento eletroeletrônico, leitura de componentes, informática ou TBO, teste manuais ou automáticos de aparelhos eletroeletrônicos, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: LANTERNEIRO AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Executar serviços de lanternagem em veículos automotores em caráter preventivo e corretivo, executar limpeza, reparos e revisão de sistema de arrefecimento em geral, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na área.

OBS: Que tenha experiência CNH B, Excel avançado. Documentação e currículo atualizado.

02 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência comprovada na função, conhecimento com manutenção elétrica em geral, cursos de NR10, N20 e NR35, informática básica, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com roçagem, paisagismo, podagem de plantas, utilização e manutenção de roçadeira, podadeira e moto serra, possuir curso de NR35, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: SERIGRAFISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência no CorelDraw, currículo atualizado e documentação completa.

08 VAGAS: RESERVA DE LINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com produtos de pequenos e médio porte, leitura de componentes, conhecimento em todos os postos existentes na linha, conhecimento em elaboração de processos burocráticos, (planilhas, relatórios de absenteísmo, manuseio de documentos), apoio a liderança, performance de treinamento, experiência em soldagem manual (ferro de solda), curso de leitura de componentes, informática, TBO, capacidade de resolução de conflitos e resolução de problemas de linhas, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

03 VAGAS: PROMOTOR (A) DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na área de vendas, atendimento ao público, técnicas de negociação, noções básicas de marketing, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto.

Com experiência na área.

OBS: Não tenha comprometimento dos membros superiores, devido às atividades na produção, laudo médico atualizado, documentação completa e currículo atualizado.

