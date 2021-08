Sine Amazonas divulga 58 vagas de emprego nesta segunda-feira (09)

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 58 vagas de emprego para esta segunda-feira (9). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.go v.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO I40

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em reparos e manutenção predial, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO P30

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em reparos e manutenção predial e elétrica, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ELETRICISTA P30

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir cursos de NR10 e SEP atualizados, ter trabalhado com manutenção corretiva e preventiva, quadro de força, comandos elétricos, entre outros equipamentos em prédios, efetuar a análise de troca e regulagem de peças e testagem de funcionamento, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir cursos de NR10 e SEP atualizados, ter trabalhado com manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de refrigeração, ventilação, climatização, calefação e ar-condicionado, realizar testes, lubrificação e regulagem nos sistemas de refrigeração e climatização, trocar peças e efetuar limpeza conforme normas de segurança e qualidade, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: BOMBEIRO CIVIL P30

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir curso de bombeiro civil válido, cursos de NR10, NR33 e NR35, conhecimento nas atividades e rotinas específicas da função, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em roçagem, poda, adubação e plantios em geral, manutenção e conservação de jardins, que tenha prática em manusear equipamentos de poda e plantio. Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE JARDINAGEM

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, manutenção e conservação de espaços verdes, jardins, documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em vendas, boa comunicação, habilidade para atendimento e trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ROTEIRIZADOR DE ENTREGAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em construção de rotas de entregas na cidade de Manaus, possuir CNH categoria A e moto própria, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: MOTOBOY

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em entregas na cidade de Manaus, possuir CNH categoria A e moto própria, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: FARMACÊUTICO

Escolaridade: Ensino Superior completo em Farmácia

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em aplicação de injetáveis, medicações, teste de Covid-19, possuir CRF, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTÁGIO EM ARQUITETURA

Escolaridade: Cursando Ensino Superior em Arquitetura

Sem experiência.

OBS: Com conhecimento em manuseio de CAD, pacote office, habilidade para trabalho em equipe e boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTÁGIO EM ENGENHARIA CIVIL

Escolaridade: Cursando Ensino Superior em Engenharia Civil

Sem experiência.

OBS: Com conhecimento no pacote Office, habilidade no uso de planilhas e dados, boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir CNH categoria D atualizada, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir CNH categoria E atualizada, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: CONSULTOR COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em vendas e atendimento ao cliente, possuir informática básica, documentação completa e currículo atualizado.

Informações para a imprensa: Assessoria de Comunicação da Secretaria Executiva de Trabalho e Empreendedorismo (Setemp): asscom.setemp@ sedecti.am.gov.br.

*Com informações da assessoria

