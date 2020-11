Sine Amazonas divulga 57 vagas de empregos nesta terça-feira

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 57 vagas de emprego para esta terça-feira (10). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: atendimentosineam@gmail.com.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp (Instagram e Facebook). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: ELETRICISTA PREDIAL DE BAIXA TENSÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Eletricista instalador, reparos em serviços de circuitos elétricos, trocas de lâmpadas em geral, troca de tomadas, lançamento de cabos para circuitos e fechamentos de quadro de baixa, currículo atualizado.

01 VAGA: ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em carpintaria, esquadria, ferragem e pequenos reparos prediais, currículo atualizado.

55 VAGAS: AGENTE DE RESSOCIALIZAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Sem experiência.

OBS: Desejável curso de vigilante, disponibilidade para trabalhar em turnos. Diferencial: Ex-militar, currículo atualizado.

