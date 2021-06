Sine Amazonas divulga 57 vagas de emprego para esta sexta-feira (25)

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 57 vagas de emprego para esta sexta-feira (25/06). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.go v.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em manutenção preventiva e corretiva com atuação em alvenaria, gesso, hidráulica, hidrossanitária, serralheria, solda, refrigeração, jardinagem e pintura, boa comunicação, saiba trabalhar em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO (A) EM ENGENHARIA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Engenharia;

Sem experiência.

OBS: Ter domínio das ciências exatas e demais disciplinas, capacidade para trabalhar em equipe e de se comunicar, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO (A) DE ARQUITETURA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Arquitetura;

Sem experiência.

OBS: Ter domínio das ciências exatas e demais disciplinas, capacidade para trabalhar em equipe e de se comunicar, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ENCARREGADO DE LOJA

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em vendas, proativo, dinâmico, disponibilidade de horário, boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

08 VAGAS: ALIMENTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função e no segmento eletroeletrônico, rotinas de produção com produtos de médio e grande porte, manuseio de placas, componentes e materiais sensíveis, conhecimento em setup de linha será um diferencial, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

08 VAGAS: RESERVA DE LINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS. Experiência na função e no segmento eletroeletrônico, rotinas de produção com produtos de médio e grande porte, manuseio de placas, componentes e materiais sensíveis, conhecimento em setup de linha será um diferencial, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

08 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função de operador de produção, esperado ter noções em linhas de som e ou caixa acústica, rotinas em produção com produtos de médio e grande porte, curso de TBO, disponibilidade para trabalhar em turnos. Documentação e currículo atualizado.

08 VAGAS: INSPETOR DE QUALIDADE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função de inspeção e revisão de placas eletrônicas, curso de leitura de componentes, informática, TBO, experiência com aparelhos roteadores/modens, manuseio de placas, conexão de componentes e habilidades com solda no processo de smd/smt, disponibilidade para trabalhar em turnos, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: MECÂNICO DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA, DIESEL E GÁS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento sólido em empilhadeiras elétricas, gás e diesel, CNH categoria A e B, conhecimento em manutenção preventiva, curso em mecânica automotiva, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: FARMACÊUTICO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Farmácia;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência mínima de 02 anos, CRF ativo, conhecimento em medicamentos, informática básica, ser dinâmico, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência mínima de 02 anos, conhecimento em medicamentos, informática básica, ser dinâmico, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE RH

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na área.

OBS: Suporte em processo seletivo, atendimento à funcionários, benefícios, CLT, vivência em todas as rotinas de departamento pessoal: cálculo de férias, rescisões, 13º salário, folha de pagamento, controle de ponto eletrônico, RAIS, DIRF, CAGED, SEFIP, E-social e questões trabalhistas, demais atividades da área, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Desejável ter experiência no segmento eletroeletrônico, informática básica, laudo médico atualizado, documentação completa e currículo atualizado.

*Com informações da assessoria

