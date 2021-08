O Sine Amazonas divulga 53 vagas de emprego para esta quinta-feira (19/08). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em vendas, atendimento ao cliente, ter CNH, veículo próprio, ter boa comunicação e habilidade para trabalhar em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: FUNILEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em serviços de funilaria em geral como reformas de baú, cabine e soldas, vivência com manutenção de autos (caminhões), desejável curso de soldador, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA CONTÁBIL

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento no sistema Winthor, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em máquina Hi-Wall, schiller, aplicação de Gás, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MECÂNICO DE AUTOS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em mecânica de manutenção de veículos em geral, interpretar termos técnicos, ter CNH categoria B, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONSULTOR TÉCNICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência e conhecimento em veículos, mecânica básica, conhecimento no sistema NBS, experiência em NBS, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na construção civil, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ESTÁGIO EM PSICOLOGIA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando a partir do 4º período em Psicologia;

Sem experiência.

OBS: Ser proativo, ter curso de informática (pacote office, word e Excel), será um diferencial ter curso de libras, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: MONTADOR DE DUTOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em montagem e suporte na sustentação de condutos para ar-condicionado, execução e montagem dos sistemas de dutos e fabricação de pequenas peças para ar-condicionado, domínio em leitura e interpretação de desenho técnico e projeto, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em dar suporte técnico e auxílio na instalação e manutenção mecânica corretiva, preventiva de máquinas de ar-condicionado, desejável curso em mecânica, manutenção de refrigeração, NR 35, NR 18, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: AJUDANTE DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em equipamentos de ar-condicionado industrial e Split, desejável ter noção em mecânica, refrigeração, elétrica e manutenção de equipamentos de ar, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: DUTEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade na fabricação em peças de dutos para ar-condicionado em chapa galvanizada, domínio em leitura e interpretação de desenho técnico, conhecimento em metrologia, documentação completa e currículo atualizado.

*Com informações da assessoria

