Sine Amazonas divulga 47 vagas de emprego em diversas áreas para esta sexta-feira (7)

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 47 vagas de emprego para esta sexta-feira (7). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e anexar o currículo na vaga que pretende concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: TÉCNICO EM ELÉTRICA

Escolaridade: Ensino Técnico em Elétrica;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, curso de elétrica, CNH categoria A/B, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: TÉCNICO EM MECÂNICA

Escolaridade: Ensino Técnico em Mecânica;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, curso de mecânica, CNH categoria A/B, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Iniciativa, disposição, empatia, responsável, currículo atualizado e documentação completa.

03 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência.

OBS: Possuir habilidade em negociação, atendimento ao cliente, merchandising, possuir CNH categoria A, moto própria, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Vivência em assistência técnica, habilidade em soldagem manual, currículo atualizado e documentação completa.

04 VAGAS: LÍDER DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência no segmento eletroeletrônico, em linha de fonte de carregador de notebook e roteador, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

03 VAGAS: ANALISTA DE QUALIDADE

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração, Engenharia de Produção, Gestão da Qualidade ou Áreas Correlatas;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em controle de documentos e registros do sistema de gestão, auditorias de processo, auditorias de fornecedores, auditorias de sistemas de gestão, auditorias de ESD e auditorias de 5S, conhecimentos em normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e código de conduta RBA, pacote office avançado (Excel, Power Point, Word), inglês avançado, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (PINTURA)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Sem experiência.

OBS: Com habilidade em gesso e pintura, disciplinado, responsável, proativo, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: RECEPCIONISTA BILÍNGUE

Escolaridade: Ensino Superior Cursando;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função, inglês avançado, currículo atualizado e documentação completa.

10 VAGAS: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com roçagem, paisagismo, podagem de plantas, utilização e manutenção de roçadeira, podadeira e moto serra, possuir curso de NR35, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: SUPERVISOR DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: CNH categoria B, treinamento de ST, NR18, NR33, NR35, NR10, pacote office, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: LANTERNEIRO AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Executar serviços de lanternagem em veículos automotores em caráter preventivo e corretivo, executar limpeza, reparos e revisão de sistema de arrefecimento em geral, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na área.

OBS: CNH categoria B, Excel avançado, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com roçagem, paisagismo, podagem de plantas, utilização e manutenção de roçadeira, podadeira e moto serra, possuir curso de NR35, currículo atualizado e documentação completa.

08 VAGAS: ALIMENTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência no segmento eletroeletrônico, rotinas em linhas de produção com produtos de médio e grande porte, manuseio de placas, componentes e materiais sensíveis, desejável experiência em caixa acústica, conhecimento em setup de linha será um diferencial, curso de leitura de componentes, informática, TBO, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

04 VAGAS: MECÂNICO DE EMPILHADEIRA SÊNIOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função comprovada em peças de empilhadeira, vivência em atendimento ao cliente, CNH categoria B, currículo atualizado e documentação completa.

