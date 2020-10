Sine Amazonas divulga 38 vagas de emprego nesta quarta-feira

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 38 vagas de emprego para esta quarta-feira (28). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: atendimentosineam@gmail.com.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp (Facebook e Instagram). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

02 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMPRAS

Escolaridade: Ensino médio completo ou superior cursando (Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins);

Com experiência;

OBS: Ter domínio pacote Microsoft Office, vivência em rotinas administrativas, bom relacionamento interpessoal e boa comunicação (currículo atualizado).

01 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (Pesquisa e Desenvolvimento P&D)

Escolaridade: Ensino Superior Cursando (Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia ou áreas afins);

Com experiência;

OBS: Ter domínio pacote Microsoft Office intermediário, vivência em rotinas administrativas, conhecimento em elaboração de relatórios, boa comunicação, bom relacionamento interpessoal(currículo atualizado).

01 VAGA: COORDENADOR (Na Área de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D)

Escolaridade: Ensino Superior Completo (Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia ou áreas afins);

Com experiência;

OBS: Conhecimento sólido em pacote Microsoft Office avançado, Inglês avançado (leitura e escrita), pós-graduação em Gerenciamento de Projetos ou áreas afins, experiência em coordenar equipes e processos gerenciais, conhecimento em elaboração de relatórios, boa comunicação, bom relacionamento interpessoal (currículo atualizado).

01 VAGA: ASSESSOR DE PROJETOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS.

Escolaridade: Ensino Superior Completo – Administração, Contabilidade, Direito ou Economia;

Com experiência na área;

OBS: Habilidade em desenvolver projetos voltados para a Administração Pública, parecer técnico, disponibilidade para viagem, conhecimentos em digitação, office, habilidade no relacionamento humano, cálculos de média complexidade, fluência verbal e escrita, sistema de convênios SICONV, Plataforma+Brasil e demais ferramentas, forte poder de argumentação e convencimento, currículo atualizado.

10 VAGAS: OPERADOR DE REPAROS SMT

Escolaridade: Ensino Médio incompleto;

Com experiência na área;

OBS: Experiência em reparos e retrabalhos, críticos/não críticos de placas de circuito impresso;

Experiência em operação de ferramentas, máquinas e equipamentos para reparos e retrabalhos;

Noções técnicas de treinamento operacional.

Informática intermediária (pacote office, shop floor, programa de transferência de materiais);

Noções das normas de IPC;

Desejável inglês básico;

Desejável noção de Eletrônica básica, currículo atualizado

10 VAGAS: INSPETOR DA QUALIDADE I

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área;

OBS: Noção em processo de montagem de equipamentos eletro eletrônicos;

Informática básica como usuário (pacote office);

Noção na utilização de ferramentas de qualidade, currículo atualizado.

03 VAGAS: ENGENHEIRO DE PROCESSO SR

Escolaridade: Superior Completo;

Com experiência na área;

OBS: Domínio em processo de montagem, teste e retrabalho de componentes e placas;

Informática avançado como usuário, ex.: sistemas operacionais, pacote office com ênfase em excel e power point;

Domínio em ferramentas de melhoria contínua, kaizen e poka yoke;

Domínio em utilização de multímetro, paquímetro;

Engenharia de automação, produção, eletrônica e correlatas, currículo atualizado.

02 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área;

OBS: Ser pontual, organizado, ter bom relacionamento interpessoal, estar disposto a realizar tarefas braçais.

Conhecimento na área de construção civil; Liderança de Equipe

Imprescindível, NR 35, CNH categoria B, currículo atualizado.

03 VAGAS: APLICADOR DE PELÍCULA (INSULFILM)

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área;

OBS: Aplicação de película em carros, apartamento em geral, currículo atualizado.

02 – VAGAS: AUXILIAR EM COSTURA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência;

OBS: Experiência em corte e costura em geral e modelagem

Diferencial: costura em couro.

Proativa, disponibilidade de horário, e que saiba trabalhar em equipe, currículo atualizado.

03 VAGAS – HIGIENIZADOR DE CARRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência;

OBS: CNH – B, proativo, que saiba trabalhar em equipe, foco no resultado, trabalhe com esforço físico e polimento de veículo, currículo atualizado.

