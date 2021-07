Sine Amazonas divulga 37 vagas de emprego nesta terça-feira (27)

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 37 vagas de emprego para esta terça-feira (27). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: SECRETÁRIA DO LAR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CUMIM

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, gestão de recursos, espírito de equipe, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, gestão de recursos, espírito de equipe, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTORISTA ENTREGADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com refrigeração e elétrica, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO DE ARQUITETURA

Escolaridade: Ensino Superior cursando Arquitetura 8° período;

Sem experiência.

OBS: Ter capacidade de abstração, noção multidimensional do espaço, bom relacionamento interpessoal, que saiba manusear o cad, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ALIMENTADOR DE CARRO LEVE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SERVIÇOS GERAIS – (condomínio)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área de condomínio, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO MOTOCICLETA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, saiba fazer um bom diagnóstico, comunicação efetiva, capacidade técnica, ágil no atendimento e na resolução de problemas, vivência na área, informática básica, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: MECÂNICO EM ELÉTRICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento em baterias tradicionais e carregadores, eletricidade de 12, 36, e 48 Volts, habilitação categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MECÂNICO DE AUTOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ser proativo, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: ENCANADOR INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na área, leitura e interpretação de desenhos, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: OPERADOR DE CFTV

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, pacote Office, curso atualizado de CFTV, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AJUDANTE DE OBRAS – TELAGEM

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Ser pontual, organizado, ter bom relacionamento interpessoal, estar disposto a realizar tarefas braçais, ter experiência em telagem, imprescindível ter NR35, NR10, SEP, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES

Escolaridade: Ensino Técnico em Eletrônica.

Com experiência na área.

OBS: Ensino técnico completo em eletrônica, experiência com rotina de engenharia clínica, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares, curso de eletrotécnica e Automação Industrial, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE FISCAL

OBS: Escolaridade: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis.

Com experiência na área.

OBS: Atento, proativo, raciocínio lógico, espírito criativo, observador, sistemático, conhecimento no sistema wintor, apuração de impostos, legislação fiscal e tributária, conciliação contábil e financeira, pacote Office, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MONTADOR DE PLACA ACM

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com instalação de placas comerciais de ACM, curso desejável de serralheiro e soldador, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: TÉCNICO DE PRODUÇÃO/DIAGNÓSTICO JR.

Escolaridade: Técnico em Eletrônica, Telecomunicações ou cursando nível superior em Engenharia Elétrica.

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em análise/diagnóstico de falhas em placas de circuito impresso montado e produtos, pacote Office, documentação completa e currículo atualizado.

*Com informações da assessoria

