Sine Amazonas divulga 26 vagas de emprego em diversas áreas para esta quinta-feira (20)

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 26 vagas de emprego para esta quinta-feira (20). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e anexar o currículo na vaga a que pretende concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: LÍDER DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Treinamento de ST, NR12, NR20, pacote office, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Treinamento de ST, NR18, NR33, NR35 e NR10, pacote office, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ROÇADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Experiência comprovada em roçagem, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: SUPERVISOR DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Treinamento de ST, NR18, NR33, NR35, NR10, pacote office completo, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Técnico;

Com experiência na área.

OBS: Curso técnico em mecânica, eletrotécnica ou mecatrônica, experiência com manutenção de grupo gerador, compressor ou plataforma, curso de NR10 e CNH categoria A ou B, disponibilidade para viagem, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência hospitalar ou áreas afins, ágil, dinâmico, boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: OPERADOR DE TRATORES AGRÍCOLAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Habilitado com experiência, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: OPERADOR RETROESCAVADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Habilitado com experiência, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ASCENSORISTA – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Disponibilidade para horário, deficiência leve, visual ou física, laudo médico atualizado, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Disponibilidade para horário, deficiência leve, visual ou física, laudo médico atualizado, documentação e currículo atualizado.

*Com informações da assessoria

