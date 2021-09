Sine Amazonas divulga 123 vagas de emprego para esta quarta-feira (29)

O Governo do Estado, através da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 123 vagas de emprego para esta quarta-feira (29/09). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

08 VAGAS: MONTADOR DE FORMA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente, boa prática com números, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: LANTERNEIRO DE AUTOS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em lanternagem veicular em geral, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COZINHEIRO PROFISSIONAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em culinária regional e nacional em geral, self service, a lá carte geral, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em serviços de placa solar, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário e para residir em outro município, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

30 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em vendas, conhecimento atendimento ao cliente, prospecção, curso de atendimento ao cliente, informática básica, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: PIZZAIOLO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento no preparo de massas em geral, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: PROPAGANDISTA MÉDICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando Marketing, Publicidade e Propaganda;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: REPOSITOR DE MERCADORIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter cursos de atendimento ao cliente, vendas, relacionamento interpessoal, ter CNH categoria A, moto própria, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE OPERAÇÕES

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em rotinas administrativas, atendimento ao público, habilidade no uso do pacote Office, ter curso de informática, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário e para residir em outro município, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria A ou B, veículo próprio (carro ou moto), boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em confeitaria em geral, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: AJUDANTE DE ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de NR-10, SEP e NR35, ter CNH categoria B, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio ou Técnico em Eletrotécnica, Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Mecatrônica ou Automação;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de informática, NR-10, NR-12, NR-35, SEP, desejável inglês técnico e desenho técnico, boa comunicação, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: ELETRICISTA PREDIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter amplo conhecimento em elétrica predial, ter cursos de NR-10, NR-35 e SEP, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGAS: INSPETOR DA QUALIDADE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos na área da indústria e qualidade, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGAS: LÍDER DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos na área da indústria, liderança e 5s, vivência em supervisão e acompanhamento de processos industriais, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA ROTULADORA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em comandos de dispositivos, acompanhamento de painéis indicadores e registro de operações, ter cursos de NR-20 e NR-12, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

18 VAGAS: PINTOR DE CAVIDADE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em pintura a pó, preparação de tintas, aplicar polimento e retoque, desejável vivência na indústria, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: PROMOTOR DE MERCHANDISING

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de atendimento ao cliente, CNH categoria A, moto própria, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

08 VAGAS: CONSULTOR COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de informática básica, conhecimento em vendas, atendimento ao cliente, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de atendimento ao cliente, CNH categoria A, moto própria, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CHAPEADOR

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto ou Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos e conhecimento na área de chapeação, ter boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: OPERADOR DE EXTRUSORA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em cortes de carne, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em poda de plantas de pequeno e grande porte, paisagismo, cuidados de jardim em geral, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em serralheria e solda de estruturas metálicas, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE CAMINHÕES

Escolaridade: Técnico em Mecânica de Autos;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção e mecânica de autos pesados, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em uso de máquinas reta ou overloque, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE ESTOQUE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em serviços de conservação de áreas interna e externa, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em rotinas de manutenção, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

*Com informações da assessoria

Comentarios