O Sine Amazonas divulga 113 vagas de emprego para esta quarta-feira (25). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

50 VAGAS: VENDEDOR INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função (desejável experiência em calçados), curso de atendimento ao cliente, técnicas de venda, informática básica, boa comunicação, organização, tempo de execução, foco em resultados, trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência n área.

OBS: Experiência na função, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: FATURISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em fluxo de caixa, emissão de notas fiscais de vendas e serviços, curso em informática Básica (pacote office), documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MONTADOR DE PNEUS.

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, em montagem de pneus e afins, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MOTORISTA DE CARRO TOCO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, CNH categoria D, documentação completa e currículo atualizado

02 VAGAS: SERRALHEIRO SOLDADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função, com conhecimento em solda, eletrodo, solda MIG e afins, com curso em soldagem, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em montagem de placas e componentes eletrônicos, curso de TBO e leitura de componentes, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: LANTERNEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE PATROL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência, habilitado, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ELETRICISTA DE EQUIPAMENTOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na execução de serviços corretivos elétricos em colhedoras de cana: Case e John Deere, caminhões, tratores, máquinas pesadas, desmontagem, substituição de peças e montagem de alternadores e motores de partida, uso de manuais de reparação e serviço e catálogos de peças, noções em eletrônica veicular, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: CARPINTEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, boa comunicação, proativo, pontual, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO EM BALANÇA ELÉTRICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência, ter CNH categoria A ou B, veículo próprio, pontualidade, compromisso, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência, curso de corte e costura básico, conhecimento em costura, manuseio de máquinas, ajustes de roupas sociais (em geral), bom relacionamento, trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: FUNILEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em serviços de funilaria em geral como reformas de baú, cabine e soldas, vivência com manutenção de caminhões, desejável: curso de soldador, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em máquinas industriais, conhecimento em têxtil, social, malharia, dinâmica e hábil, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: MONTADOR DE DUTOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em montagem e suporte na sustentação de condutos para ar-condicionado, execução e montagem dos sistemas de dutos e fabricação de pequenas peças para ar-condicionado, domínio em leitura e interpretação de desenho técnico e projeto, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em vendas, conhecimento em tecnologias e mídias sociais, atendimento porta a porta, dinâmico e proativo, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: DUTEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade na fabricação em peças de dutos para ar-condicionado em chapa galvanizada, domínio em leitura e interpretação de desenho técnico, conhecimento em metrologia, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE AUTOS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em mecânica de manutenção de veículos em geral, interpretar termos técnicos, ter CNH categoria B, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: GERENTE FARMACÊUTICO

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em gestão de equipe, rotinas administrativas de drogaria, aplicações de medicamentos injetáveis, perfuração de brinco, teste de COVID-19, vendas de medicamentos, veículo próprio, CRF ativo, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Conhecimento na área administrativa, ter curso de informática (Pacote Office), documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

*Com informações da assessoria

