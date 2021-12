Sine Amazonas divulga 100 vagas de emprego para segunda-feira (13)

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 100 vagas de emprego para esta segunda-feira (13/12). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

01 VAGA: COMPRADOR

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração ou áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em negociações de contrato, acompanhar pedidos, análise de qualidade, relatórios de compras, possuir boa comunicação, conhecimento em informática, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: RECEPCIONISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de inglês e informática, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: AJUDANTE DE OBRA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos na área de inglês e informática, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: MAQUINISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção de comboios ferroviários e operações de máquinas a vapor, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: TOPÓGRAFO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para viajar e de horário, documentação completa e currículo atualizado.

07 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de informática básica e inglês básico, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: TÉCNICO EM MINERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Técnico completo

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de inglês e informática básica, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: METALÚRGICO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de inglês e informática básica, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

08 VAGAS: OPERADOR DE FERROVIA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

08 VAGAS: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico completo

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: NUTRICIONISTA

Escolaridade: Ensino Superior completo em Nutrição

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário e para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

07 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

11 VAGAS: CAMAREIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade para viajar e trabalhar em escala, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: COPEIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, desejável curso de informática (pacote Office), habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: COZINHEIRO CHEFE

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE RH

Escolaridade: Ensino Superior completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área de departamento pessoal e folha de pagamento, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

