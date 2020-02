Sine AM oferta 51 vagas de emprego para esta quinta-feira

Manaus – A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 51 vagas de emprego para esta quinta-feira (20). Os interessados devem comparecer na sede do Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM), localizada na Galeria+, na Avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping), bairro Chapada, zona centro-sul.

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é realizado das 8h às 15h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

1 vaga – Chefe de Cozinha

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

Obs.: com conhecimento em culinária regional e internacional, ter boa desenvoltura no preparo de pratos, ter boas práticas em higiene alimentar, possuir habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. Documentação completa

2 vagas – Churrasqueiro

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

Obs.: com experiência em preparar e assar frango em máquina específica, com bom senso de organização, ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. Documentação completa

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência

Obs.: com experiência em veículos de pequeno e grande porte, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. Documentação completa

1 vaga – Mecânico

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Com experiência

Obs.: com experiência em suspensão de veículos de pequeno e grande porte, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. Documentação completa

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

Obs.: com experiência em refrigeração (Chiller, Francoils), possuir experiência em manutenção, ter habilidade para trabalhar em equipe ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. Documentação completa

3 vagas – Promotor de Vendas (Externo)

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Com ou sem experiência

Obs.: com experiência em atendimento ao público, ter habilidades e domínio em tecnologias, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. Documentação completa

2 vagas – Marceneiro

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência

Obs.: com experiência na função, será diferencial ter experiência na área naval, ser comunicativo, proativo e ter disponibilidade de horário. Documentação completa

2 vagas – Auxiliar de Marceneiro

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência

Obs.: com experiência na função, será diferencial ter experiência na área naval, ser comunicativo, proativo e ter disponibilidade de horário. Documentação completa

1 vaga – Vendedor (Externo)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

Obs.: com disponibilidade em residir em outro município, desejável experiência em vendas de artigos domésticos, ser comunicativo, proativo e ter disponibilidade de horário. Documentação completa

3 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

Obs.: ter experiência na função, obrigatório possuir CNH categoria ‘E’ remunerada, curso de MOPP e exame toxicológico atualizados, ter disponibilidade de horário. Documentação completa

1 vaga – Mecânico

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

Obs.: com experiência em mecânica de motores e caminhão em geral, ser comunicativo, proativo e ter disponibilidade de horário. Documentação completa

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

Obs.: com experiência em carretas, cavalinho, empilhadeiras de pequeno e grande porte, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. Documentação completa

1 vaga – Programador – TI

Escolaridade: Ensino Superior cursando (Tecnologia da Informação e áreas afins)

Com experiência

Obs.: possuir conhecimento em banco de dados Oracle, mySql, Programação: PHP, Java Script, NHTML5, CSS, Bootstrap, ionic, com boas práticas para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. Documentação completa

2 vagas – Cozinheiro Industrial (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência

Obs.: com experiência em cozinha industrial, ter vivência em limpeza, auxílio e reposição de alimentos, executar pré-preparo de saladas e frutas, habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. Documentação completa e laudo médico atualizado

2 vagas – Atendente (PCD)

Escolaridade: Ensino completo

Com experiência

Obs.: com experiência em atendimento ao público, ter habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. Documentação completa e laudo médico atualizado

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência

Obs.: com experiência, proativo, comunicativo, residir na zona leste de Manaus, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário. Documentação completa e laudo médico atualizado

5 vagas – Eletricista (PCD)

Escolaridade: Ensino completo

Com experiência

Obs.: com experiência na função, ter habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar, com disponibilidade para residir em outro município e disponibilidade de horário. Documentação completa e laudo médico atualizado

5 vagas – Mecânico (PCD)

Escolaridade: Ensino completo

Com experiência

Obs.: com experiência na função, ter habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar, com disponibilidade para residir em outro município e disponibilidade de horário. Documentação completa e laudo médico atualizado

5 vagas – Soldador (PCD)

Escolaridade: Ensino completo

Com experiência

Obs.: com experiência na função, ter habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar, com disponibilidade para residir em outro município e disponibilidade de horário. Documentação completa e laudo médico atualizado

5 vagas – Operador de Produção (PCD)

Escolaridade: Ensino completo

Com experiência

Obs.: com experiência na função, ter habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar, com disponibilidade para residir em outro município e disponibilidade de horário. Documentação completa e laudo médico atualizado

5 vagas – Auxiliar Administrativo (PCD)

Escolaridade: Ensino completo

Com experiência

Obs.: com experiência na função, ter habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar, com disponibilidade para residir em outro município e disponibilidade de horário. Documentação completa e laudo médico atualizado.

*Com informações da assessoria

