Sine AM divulga 94 vagas de emprego nesta sexta-feira (21)

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 94 vagas de emprego para esta sexta-feira (21). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador, e anexar o currículo na vaga a que pretende concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: ATENDENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Conhecimento em informática, com habilidade em atendimento presencial, telefone ou internet, trabalho de telemarketing, documentação completa e currículo atualizado.

12 VAGAS: ENCARREGADO DE LINHA VIVA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área de supervisão, possuir cursos de Linha viva e rede de distribuição, cursos de NR10, SEP e NR35, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

32 VAGAS: ELETRICISTA DE LINHA VIVA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir cursos de linha viva e rede de distribuição, cursos de NR10, SEP e NR35, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COMPRADOR DE ELETROELETRÔNICO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em compras de produtos de eletroeletrônicos, saber lidar com gestão de vendas e gestão dos processos de varejo online como checkout e entrega prática, lógica, resiliência, bom relacionamento, comunicativo, comprometido, Word e Excel avançado, treinamento em técnica de negociação, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COMPRADOR BAZAR

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em compras de produtos de eletroeletrônicos, saber lidar com gestão de vendas e gestão dos processos de varejo online como checkout e entrega prática, lógica, resiliência, bom relacionamento, comunicativo, comprometido, Word e Excel avançado, treinamento em técnica de negociação, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE FISCAL

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Contabilidade;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em comércio de varejista de eletroeletrônico, utilidades domésticas em geral, artigos de decoração, conhecimento na plataforma siscomex, em legislação e rotinas com armazém geral, controle de operações, conhecimento na legislação de documentos eletrônicos, nf-e/ct-e, legislação de ICMS, IPI, PIS, COFINS, INSS, conhecimento comprovado em incentivos fiscais da zona franca, Excel avançado, conhecimento em sistema winthor módulo de importação, ser habilitado em legislação e impostos federais, estaduais, municipais, documentação completa e currículo atualizado.

07 VAGAS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando;

Com experiência na área.

OBS: Pacote office intermediário, experiência em rotinas administrativas, conhecimento no sistema TOTVs, disponibilidade para trabalhar em outro município, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR TÉCNICO DE CAMPO

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na área.

OBS: Pacote office intermediário, CNH categoria B, cursos de NR10, SEP e NR35, disponibilidade para trabalhar em outro município, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: SUPERVISOR TÉCNICO DE CAMPO

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na área.

OBS: Introdução ao sig e cartografia, possuir informática avançada, e Autocad, superior completo em arquitetura e urbanismo ou engenharia, com foco em georreferências, disponibilidade para trabalhar em outro município, documentação completa e currículo atualizado.

12 VAGAS: AGENTE DE CAMPO MOTOCICLISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência.

OBS: Realizar visitas em unidades consumidoras de cadastro, entrega e negociação de débito, desejável experiência com entregas, CNH categoria A, moto própria modelo bros, cross, fan ou titan a partir de 2010, disponibilidade para trabalhar em outro município, documentação completa e currículo atualizado.

08 VAGAS: AGENTE DE CAMPO PEDESTRE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência.

OBS: Realizar visitas em unidades consumidoras de cadastro, entrega de ar e negociação de débito. Informática básica, atendimento ao cliente, desejável CNH A, disponibilidade para trabalhar em outro município, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: TRAINEE COMERCIAL JÚNIOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência.

OBS: Comunicativo, com vontade de crescer, irá trabalhar com vendas ativas por telefone, com plano de carreira e crescimento por mérito, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Sem experiência.

OBS: Proativo, boa comunicação, dinâmico, que saiba trabalhar em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ASCENSORISTA – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Disponibilidade para horário, deficiência leve, visual ou física, laudo médico atualizado, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Disponibilidade para horário, deficiência leve, visual ou física, laudo médico atualizado, documentação e currículo atualizado.

*Com informações da Assessoria

